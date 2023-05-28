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Кормилицы Украины: кто больше помогает во время войны

28 мая 2023 04:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кормилицы Украины: кто больше помогает во время войны
Польша остается лидером по поставкам сельхозпродукции в Украину. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские магазины заполонила импортная продукция. Лидером среди европейских импортеров остается Польша, которая в прошлом году экспортировала в Украину товаров на $5,55 млрд, а Украина в ответ — на $6,65 млрд.

Об этом пишут аналитики ZN.ua.

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На поставках продовольствия в Украину польский бизнес заработал в прошлом году $881 млн.

"Довольно странно, что при таких обстоятельствах польские фермеры подняли шум по поводу украинского экспорта. Никто же не навязывал нашего зерна. Если его кто-то покупал, то ему это было выгодно", — отметила эксперт информационно-аналитического центра "Агро перспектива" Лариса Гук. 

Страны-импортеры

  • Турция ($538 млн),
  • Германия ($449 млн),
  • Италия ($391 млн),
  • Нидерланды ($267 млн),
  • Франция ($237 млн)
  • Норвегия ($225 млн).

По данным аналитиков, завозим прежде всего в страну плоды, ягоды и орехи, рыбу, морепродукты, алкоголь, различные продукты и овощи.

Импортируем мороженые овощи:

  • брокколи, цветную капусту ($5,5 млн за первые четыре месяца года),
  • кофе (свыше $10 млн),
  • чай ($3 млн),
  • кондитерку и шоколад (почти на $28 млн),
  • мясные паштеты, колбасы, даже сало и птицу.

Напомним, за прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" одно судно покинуло украинский порт. На его борту было около 7 тысяч тонн зерна и других продуктов питания. Тем временем в сторону Босфора отправились 90 российских судов.

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