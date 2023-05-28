Кормилицы Украины: кто больше помогает во время войны

Польша остается лидером по поставкам сельхозпродукции в Украину. Фото: Google

Украинские магазины заполонила импортная продукция. Лидером среди европейских импортеров остается Польша, которая в прошлом году экспортировала в Украину товаров на $5,55 млрд, а Украина в ответ — на $6,65 млрд.

Об этом пишут аналитики ZN.ua.

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"Довольно странно, что при таких обстоятельствах польские фермеры подняли шум по поводу украинского экспорта. Никто же не навязывал нашего зерна. Если его кто-то покупал, то ему это было выгодно", — отметила эксперт информационно-аналитического центра "Агро перспектива" Лариса Гук.

Страны-импортеры

Турция ($538 млн),

Германия ($449 млн),

Италия ($391 млн),

Нидерланды ($267 млн),

Франция ($237 млн)

Норвегия ($225 млн).

По данным аналитиков, завозим прежде всего в страну плоды, ягоды и орехи, рыбу, морепродукты, алкоголь, различные продукты и овощи.

Импортируем мороженые овощи:

брокколи, цветную капусту ($5,5 млн за первые четыре месяца года),

кофе (свыше $10 млн),

чай ($3 млн),

кондитерку и шоколад (почти на $28 млн),

мясные паштеты, колбасы, даже сало и птицу.

Напомним, за прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" одно судно покинуло украинский порт. На его борту было около 7 тысяч тонн зерна и других продуктов питания. Тем временем в сторону Босфора отправились 90 российских судов.