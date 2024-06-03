Дуже смачні гарячі бутерброди на сніданок — покроковий рецепт

Гарячий супербутерброд на сніданок для дітей та дорослих
Рекомендуємо приготувати на сніданок гарячі бутерброди. Таку страву оцінять і дорослі, і діти. Усі інгредієнти ідеально поєднуються між собою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 1 багет (або батон);
- 3 яйця;
- кріп;
- 1/2 шт. червоної цибулі;
- 100 г філе індички (або курки, попередньо обсмаженої);
- сіль;
- 100 мл молока (5 ст. л.);
- 30 г адигейського сиру;
- 50 г грибів.
Спосіб приготування
Приготуйте начинку для бутербродів. Наріжте дрібним кубиком цибулю, гриби та обсмажте на олії до золотистого кольору.
Наріжте дрібно філе індички, сир та кріп. Змішайте індичку, сир та кріп з обсмаженими грибами та цибулею. Додайте яйця, молоко, посоліть та перемішайте.
Приготуйте бутерброди. Багет наріжте скибочками завтовшки 1 см, приберіть з них м'якуш. Викладіть скибочки багету на розігріту сковорідку з олією.
Покладіть начинку всередину багету і обсмажте бутерброди з двох сторін по кілька хвилин до золотистої скоринки.
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