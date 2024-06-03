Дуже смачні гарячі бутерброди на сніданок — покроковий рецепт

Гарячі бутерброди. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Рекомендуємо приготувати на сніданок гарячі бутерброди. Таку страву оцінять і дорослі, і діти. Усі інгредієнти ідеально поєднуються між собою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

1 багет (або батон);

3 яйця;

кріп;

1/2 шт. червоної цибулі;

100 г філе індички (або курки, попередньо обсмаженої);

сіль;

100 мл молока (5 ст. л.);

30 г адигейського сиру;

50 г грибів.

Спосіб приготування

Приготуйте начинку для бутербродів. Наріжте дрібним кубиком цибулю, гриби та обсмажте на олії до золотистого кольору.

Інгредієнти для рецептів. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Наріжте дрібно філе індички, сир та кріп. Змішайте індичку, сир та кріп з обсмаженими грибами та цибулею. Додайте яйця, молоко, посоліть та перемішайте.

Цибуля та гриби. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуйте бутерброди. Багет наріжте скибочками завтовшки 1 см, приберіть з них м'якуш. Викладіть скибочки багету на розігріту сковорідку з олією.

Приготування бутербродів. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Покладіть начинку всередину багету і обсмажте бутерброди з двох сторін по кілька хвилин до золотистої скоринки.

Гарячі бутерброди. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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