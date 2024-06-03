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Гарячий супербутерброд на сніданок для дітей та дорослих

3 червня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачні гарячі бутерброди на сніданок — покроковий рецепт
Гарячі бутерброди. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рекомендуємо приготувати на сніданок гарячі бутерброди. Таку страву оцінять і дорослі, і діти. Усі інгредієнти ідеально поєднуються між собою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

  • 1 багет (або батон);
  • 3 яйця;
  • кріп;
  • 1/2 шт. червоної цибулі;
  • 100 г філе індички (або курки, попередньо обсмаженої);
  • сіль;
  • 100 мл молока (5 ст. л.);
  • 30 г адигейського сиру;
  • 50 г грибів.

Спосіб приготування

Приготуйте начинку для бутербродів. Наріжте дрібним кубиком цибулю, гриби та обсмажте на олії до золотистого кольору.

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Інгредієнти для рецептів. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Наріжте дрібно філе індички, сир та кріп. Змішайте індичку, сир та кріп з обсмаженими грибами та цибулею. Додайте яйця, молоко, посоліть та перемішайте.

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Цибуля та гриби. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуйте бутерброди. Багет наріжте скибочками завтовшки 1 см, приберіть з них м'якуш. Викладіть скибочки багету на розігріту сковорідку з олією.

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Приготування бутербродів. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Покладіть начинку всередину багету і обсмажте бутерброди з двох сторін по кілька хвилин до золотистої скоринки.

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Гарячі бутерброди. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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