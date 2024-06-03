Очень вкусные горячие бутерброды на завтрак — пошаговый рецепт

Горячие бутерброды. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Рекомендуем приготовить на завтрак эти горячие бутерброды. Такое блюдо оценят и взрослые, и дети. Все ингредиенты идеально сочетаются между собой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

1 багет (или батон);

3 яйца;

укроп;

1/2 шт. красного лука;

100 г филе индейки (или курицы, предварительно обжаренной);

соль;

100 мл молока (5 ст. л.);

30 г адыгейского сыра;

50 г грибов.

Способ приготовления

Приготовьте начинку для бутербродов. Нарежьте мелким кубиком лук, грибы и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Нарежьте мелко филе индейки, сыр и укроп. Смешайте индейку, сыр и укроп с обжаренными грибами и луком. Добавьте яйца, молоко, посолите и перемешайте.

Лук и грибы. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовьте бутерброды. Багет нарежьте ломтиками толщиной 1 см, уберите из них мякиш. Выложите ломтики багета на разогретую сковородку с растительным маслом.

Приготовление бутербродов. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Положите внутрь багета начинку и обжарьте бутерброды с двух сторон по несколько минут до золотистой корочки.

Горячие бутерброды. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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