Очень вкусные горячие бутерброды на завтрак — пошаговый рецепт

Горячий супербутерброд на завтрак для детей и взрослых
Рекомендуем приготовить на завтрак эти горячие бутерброды. Такое блюдо оценят и взрослые, и дети. Все ингредиенты идеально сочетаются между собой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 1 багет (или батон);
- 3 яйца;
- укроп;
- 1/2 шт. красного лука;
- 100 г филе индейки (или курицы, предварительно обжаренной);
- соль;
- 100 мл молока (5 ст. л.);
- 30 г адыгейского сыра;
- 50 г грибов.
Способ приготовления
Приготовьте начинку для бутербродов. Нарежьте мелким кубиком лук, грибы и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
Нарежьте мелко филе индейки, сыр и укроп. Смешайте индейку, сыр и укроп с обжаренными грибами и луком. Добавьте яйца, молоко, посолите и перемешайте.
Приготовьте бутерброды. Багет нарежьте ломтиками толщиной 1 см, уберите из них мякиш. Выложите ломтики багета на разогретую сковородку с растительным маслом.
Положите внутрь багета начинку и обжарьте бутерброды с двух сторон по несколько минут до золотистой корочки.
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