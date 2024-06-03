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Горячий супербутерброд на завтрак для детей и взрослых

3 июня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусные горячие бутерброды на завтрак — пошаговый рецепт
Горячие бутерброды. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рекомендуем приготовить на завтрак эти горячие бутерброды. Такое блюдо оценят и взрослые, и дети. Все ингредиенты идеально сочетаются между собой. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya

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Вам понадобится:

  • 1 багет (или батон);
  • 3 яйца;
  • укроп;
  • 1/2 шт. красного лука;
  • 100 г филе индейки (или курицы, предварительно обжаренной);
  • соль;
  • 100 мл молока (5 ст. л.);
  • 30 г адыгейского сыра;
  • 50 г грибов.

Способ приготовления

Приготовьте начинку для бутербродов. Нарежьте мелким кубиком лук, грибы и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

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Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Нарежьте мелко филе индейки, сыр и укроп. Смешайте индейку, сыр и укроп с обжаренными грибами и луком. Добавьте яйца, молоко, посолите и перемешайте.

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Лук и грибы. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовьте бутерброды. Багет нарежьте ломтиками толщиной 1 см, уберите из них мякиш. Выложите ломтики багета на разогретую сковородку с растительным маслом.

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Приготовление бутербродов. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Положите внутрь багета начинку и обжарьте бутерброды с двух сторон по несколько минут до золотистой корочки.

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Горячие бутерброды. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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