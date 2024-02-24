Як приготувати пиріг з вишнею — відео рецепт

Пиріг з вишнею. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний та оригінальний пиріг з вишнею. Французький клаффуті з вишнею — чи то пиріг, чи запіканка. Гра текстури та смаків. Солодке щільне тісто з ванільним ароматом ідеально поєднується із соковитою вишнею. Всі любителі заварного крему оцінять цей десерт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

діаметр форми для запікання 22-26 см;

яйце 3 шт.;

молоко 300 г;

вершкове масло 50 г;

цукор 80 г;

ванільний цукор 20 г;

сіль щіпка;

борошно 100 г;

вишня 450-600 г.

Спосіб приготування

Змастити форму вершковим маслом і посипати цукром.

Вершкове масло та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати яйця, цукор, ванільний цукор, щіпку солі, борошно, вершкове масло. Влити молоко.

Молоко та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти вишню у форму. Видалити кісточки з вишні, щоб вона зберегла форму та соковитість. Саме так радять готувати французи.

Вишні та тісто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 40 хвилин при температурі 180 °C.

Пиріг з вишнями. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли клафуті готовий, дістати з духовки і пройтися краєм ножем. Дати охолонути до кімнатної температури.

Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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