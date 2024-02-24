Як приготувати пиріг з вишнею — відео рецепт

Французький пиріг з вишнею Клафуті, який підкорив увесь світ
Дуже смачний та оригінальний пиріг з вишнею. Французький клаффуті з вишнею — чи то пиріг, чи запіканка. Гра текстури та смаків. Солодке щільне тісто з ванільним ароматом ідеально поєднується із соковитою вишнею. Всі любителі заварного крему оцінять цей десерт.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- діаметр форми для запікання 22-26 см;
- яйце 3 шт.;
- молоко 300 г;
- вершкове масло 50 г;
- цукор 80 г;
- ванільний цукор 20 г;
- сіль щіпка;
- борошно 100 г;
- вишня 450-600 г.
Спосіб приготування
Змастити форму вершковим маслом і посипати цукром.
Змішати яйця, цукор, ванільний цукор, щіпку солі, борошно, вершкове масло. Влити молоко.
Викласти вишню у форму. Видалити кісточки з вишні, щоб вона зберегла форму та соковитість. Саме так радять готувати французи.
Випікати 40 хвилин при температурі 180 °C.
Коли клафуті готовий, дістати з духовки і пройтися краєм ножем. Дати охолонути до кімнатної температури.
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