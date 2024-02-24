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Французький пиріг з вишнею Клафуті, який підкорив увесь світ

24 лютого 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати пиріг з вишнею — відео рецепт
Пиріг з вишнею. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний та оригінальний пиріг з вишнею. Французький клаффуті з вишнею — чи то пиріг, чи запіканка. Гра текстури та смаків. Солодке щільне тісто з ванільним ароматом ідеально поєднується із соковитою вишнею. Всі любителі заварного крему оцінять цей десерт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

  • діаметр форми для запікання 22-26 см;
  • яйце 3 шт.;
  • молоко 300 г;
  • вершкове масло 50 г;
  • цукор 80 г;
  • ванільний цукор 20 г;
  • сіль щіпка;
  • борошно 100 г;
  • вишня 450-600 г.

Спосіб приготування

Змастити форму вершковим маслом і посипати цукром.

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Вершкове масло та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати яйця, цукор, ванільний цукор, щіпку солі, борошно, вершкове масло. Влити молоко.

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Молоко та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти вишню у форму. Видалити кісточки з вишні, щоб вона зберегла форму та соковитість. Саме так радять готувати французи.

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Вишні та тісто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 40 хвилин при температурі 180 °C.

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Пиріг з вишнями. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли клафуті готовий, дістати з духовки і пройтися краєм ножем. Дати охолонути до кімнатної температури.

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Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали спосіб приготування угорської королівської ватрушки — смачний та швидкий рецепт пирога.

Також ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.

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