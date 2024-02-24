Как приготовить пирог запеканку с вишней — видео рецепт

Пирог с вишней. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный и оригинальный пирог с вишней. Французский клаффути с вишней — это то ли пирог, то ли запеканка. Игра текстур и вкусов. Сладкое плотное тесто с ванильным ароматом идеально сочетается с сочной вишней. Все любители заварного крема по достоинству оценят этот десерт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Вам понадобится:

диаметр формы для запекания 22-26 см;

яйцо 3 шт;

молоко 300 г;

сливочное масло 50 г;

сахар 80 г;

ванильный сахар 20 г;

соль щепотка;

мука 100 г;

вишня 450-600 г.

Способ приготовления

Смазать форму сливочным маслом и посыпать сахаром.

Сливочное масло и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать яйца, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, муку, сливочное масло. Влить молоко.

Молоко и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить вишню в форму. Удалялить косточки из вишни, чтобы она сохранила форму и сочность. Именно так советуют готовить французы.

Вишни и тесто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 40 минут при температуре 180 °C.

Пирог с вишнями. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда клафути готов, достать из духовки и пройтись по края ножом. Дать остыть до комнатной температуры.

Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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