Как приготовить пирог запеканку с вишней — видео рецепт

Французский пирог с вишней Клафути, который покорил весь мир
Очень вкусный и оригинальный пирог с вишней. Французский клаффути с вишней — это то ли пирог, то ли запеканка. Игра текстур и вкусов. Сладкое плотное тесто с ванильным ароматом идеально сочетается с сочной вишней. Все любители заварного крема по достоинству оценят этот десерт.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- диаметр формы для запекания 22-26 см;
- яйцо 3 шт;
- молоко 300 г;
- сливочное масло 50 г;
- сахар 80 г;
- ванильный сахар 20 г;
- соль щепотка;
- мука 100 г;
- вишня 450-600 г.
Способ приготовления
Смазать форму сливочным маслом и посыпать сахаром.
Смешать яйца, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, муку, сливочное масло. Влить молоко.
Выложить вишню в форму. Удалялить косточки из вишни, чтобы она сохранила форму и сочность. Именно так советуют готовить французы.
Выпекать 40 минут при температуре 180 °C.
Когда клафути готов, достать из духовки и пройтись по края ножом. Дать остыть до комнатной температуры.
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