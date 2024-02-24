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Французский пирог с вишней Клафути, который покорил весь мир

24 февраля 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить пирог запеканку с вишней — видео рецепт
Пирог с вишней. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный и оригинальный пирог с вишней. Французский клаффути с вишней — это то ли пирог, то ли запеканка. Игра текстур и вкусов. Сладкое плотное тесто с ванильным ароматом идеально сочетается с сочной вишней. Все любители заварного крема по достоинству оценят этот десерт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Вам понадобится: 

  • диаметр формы для запекания 22-26 см;
  • яйцо 3 шт;
  • молоко 300 г;
  • сливочное масло 50 г;
  • сахар 80 г;
  • ванильный сахар 20 г;
  • соль щепотка;
  • мука 100 г;
  • вишня 450-600 г. 

Способ приготовления 

Смазать форму сливочным маслом и посыпать сахаром.

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Сливочное масло и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать яйца, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, муку, сливочное масло. Влить молоко.

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Молоко и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить вишню в форму. Удалялить косточки из вишни, чтобы она сохранила форму и сочность. Именно так советуют готовить французы.

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Вишни и тесто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 40 минут при температуре 180 °C.

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Пирог с вишнями. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда клафути готов, достать из духовки и пройтись по края ножом. Дать остыть до комнатной температуры.

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Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали способ приготовления венгерской королевской ватрушки — вкусный и быстрый рецепт пирога. 

Также мы писали про рецепт итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный. 

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