Смачна страва за капусти та фаршу на вечерю — відео рецепт

Зпіканка з фаршем та капустою. Фото: google

Ця страва виходить дуже смачною, без клопоту та виснажливого приготування. Вам неодмінно захочеться повторити цей рецепт багато разів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

капуста 1/2 качана;

морква 2 шт;

сухарики 100 гр;

яйця 2 шт;

фарш 500 гр;

олія 1 ст.л;

спеції та сіль за смаком.

Спосіб приготування

Беремо половинку капусти та подрібнюємо. Шматочки повинні вийти не дуже великі. В велику ємністю висипаємо капусту.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно натерти моркву. Подрібнюємо її на великій тертці.

Капуста, морква та яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Натерту моркву відправляємо до капусти. Туди додаємо два курячих яйця, пів чайної ложки солі, куркуми та будь-які спеції та чорний перець.

Капуста, морква, яйця та фарш. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі беремо фарш, фарш додаємо до овочів. Також нам знадобляться 100 грамів панірувальних сухарів.

Маса для запіканки. Фото: YouTube @prostirecepti

Сухарі додаємо в ємність до всіх інгредієнтів. Все ретельно перемішати.

Маса для запіканки. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі беремо ємність для випікання, виливаємо трохи рослинної олії.

Маса на формі для випікання. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно викласти фарш на форму для випікання. Ставимо в духовку випікатися на 30 хвилин при 220 градусів.

Готова запіканка. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім нам знадобиться 100-150 тертого сиру. Виймаємо нашу страву, рівномірно посипаємо сиром та відправляємо в духовку ще на 10-15 хвилин.

Відразу нарізайте порційно, та подавайте. Ця страва смачна як в холодному вигляді, так і в гарячому.

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