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Феноменальна смакота на вечерю за хвилини від української господині

21 вересня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна страва за капусти та фаршу на вечерю — відео рецепт
Зпіканка з фаршем та капустою. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ця страва виходить дуже смачною, без клопоту та виснажливого приготування. Вам неодмінно захочеться повторити цей рецепт багато разів. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук

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Вам знадобиться: 

  • капуста 1/2 качана;
  • морква 2 шт;
  • сухарики 100 гр;
  • яйця 2 шт;
  • фарш 500 гр;
  • олія 1 ст.л;
  • спеції та сіль за смаком. 

Спосіб приготування 

Беремо половинку капусти та подрібнюємо.  Шматочки повинні вийти не дуже великі. В велику ємністю висипаємо капусту.

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Нарізана капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно натерти моркву. Подрібнюємо її на великій тертці. 

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Капуста, морква та яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Натерту моркву відправляємо до капусти. Туди додаємо два курячих яйця, пів чайної ложки солі, куркуми та будь-які спеції та чорний перець. 

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Капуста, морква, яйця та фарш. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі беремо фарш, фарш додаємо до овочів. Також нам знадобляться 100 грамів панірувальних сухарів. 

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Маса для запіканки. Фото: YouTube @prostirecepti

Сухарі додаємо в ємність до всіх інгредієнтів. Все ретельно перемішати. 

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Маса для запіканки. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі беремо ємність для випікання, виливаємо трохи рослинної олії. 

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Маса на формі для випікання. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно викласти фарш на форму для випікання. Ставимо в духовку випікатися на 30 хвилин при 220 градусів. 

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Готова запіканка. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім нам знадобиться 100-150 тертого сиру. Виймаємо нашу страву, рівномірно посипаємо сиром та відправляємо в духовку ще на 10-15 хвилин. 

Відразу нарізайте порційно, та подавайте. Ця страва смачна як в холодному вигляді, так і в гарячому. 

Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців в духовці, які готуються простіше за котлети. Ліниві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, яка не потребує додаткового приготування гарніру.

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