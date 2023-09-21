Смачна страва за капусти та фаршу на вечерю — відео рецепт

Феноменальна смакота на вечерю за хвилини від української господині
Ця страва виходить дуже смачною, без клопоту та виснажливого приготування. Вам неодмінно захочеться повторити цей рецепт багато разів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- капуста 1/2 качана;
- морква 2 шт;
- сухарики 100 гр;
- яйця 2 шт;
- фарш 500 гр;
- олія 1 ст.л;
- спеції та сіль за смаком.
Спосіб приготування
Беремо половинку капусти та подрібнюємо. Шматочки повинні вийти не дуже великі. В велику ємністю висипаємо капусту.
Далі потрібно натерти моркву. Подрібнюємо її на великій тертці.
Натерту моркву відправляємо до капусти. Туди додаємо два курячих яйця, пів чайної ложки солі, куркуми та будь-які спеції та чорний перець.
Далі беремо фарш, фарш додаємо до овочів. Також нам знадобляться 100 грамів панірувальних сухарів.
Сухарі додаємо в ємність до всіх інгредієнтів. Все ретельно перемішати.
Далі беремо ємність для випікання, виливаємо трохи рослинної олії.
Далі потрібно викласти фарш на форму для випікання. Ставимо в духовку випікатися на 30 хвилин при 220 градусів.
Потім нам знадобиться 100-150 тертого сиру. Виймаємо нашу страву, рівномірно посипаємо сиром та відправляємо в духовку ще на 10-15 хвилин.
Відразу нарізайте порційно, та подавайте. Ця страва смачна як в холодному вигляді, так і в гарячому.
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