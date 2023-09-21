Вкусное блюдо за капусты и фарша на ужин — видео рецепт

Феноменальная вкуснятина на ужин за минуты от украинской хозяйки
Это блюдо получается очень вкусным, без хлопот и изнурительного приготовления. Вам обязательно захочется повторить этот рецепт много раз.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- капуста 1/2 кочана;
- морковь 2 шт;
- сухарики 100 гр;
- яйца 2 шт;
- фарш 500 гр;
- масло 1 ст.л;
- специи и соль по вкусу.
Способ приготовления
Берем половинку капусты и измельчаем. Кусочки должны получиться не очень большие. В большую емкость высыпаем капусту.
Дальше нужно натереть морковь. Измельчаем ее на большой терке.
Натертую морковь отправляем в капусту. Туда добавляем два куриных яйца, полчайной ложки соли, куркумы, любые специи и черный перец.
Дальше берем фарш, фарш добавляем к овощам. Также нам понадобится 100 грамм панировочных сухарей.
Сухари добавляем в емкость ко всем ингредиентам. Все тщательно перемешать.
Далее берём емкость для выпечки, выливаем немного растительного масла.
Далее нужно выложить фарш на форму для выпечки. Ставим в духовку выпекаться на 30 минут при 220 градусах.
Затем нам понадобится 100-150 тёртого сыра. Вынимаем наше блюдо, равномерно посыпаем сыром и отправляем в духовку еще на 10-15 минут.
Сразу нарезайте порционно и подавайте. Это блюдо вкусно как в холодном виде, так и в горячем.
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