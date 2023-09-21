Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Феноменальная вкуснятина на ужин за минуты от украинской хозяйки arrow

Феноменальная вкуснятина на ужин за минуты от украинской хозяйки

21 сентября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусное блюдо за капусты и фарша на ужин — видео рецепт
Спеканка с фаршем и капустой. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это блюдо получается очень вкусным, без хлопот и изнурительного приготовления. Вам обязательно захочется повторить этот рецепт много раз.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста 1/2 кочана;
  • морковь 2 шт;
  • сухарики 100 гр;
  • яйца 2 шт;
  • фарш 500 гр;
  • масло 1 ст.л;
  • специи и соль по вкусу.

Способ приготовления

Берем половинку капусты и измельчаем. Кусочки должны получиться не очень большие. В большую емкость высыпаем капусту.

null
Нарезанная капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Дальше нужно натереть морковь. Измельчаем ее на большой терке.

null
Капуста, морковь и яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Натертую морковь отправляем в капусту. Туда добавляем два куриных яйца, полчайной ложки соли, куркумы, любые специи и черный перец.

null
Капуста, морковь, яйца и фарш. Фото: YouTube @prostirecepti

Дальше берем фарш, фарш добавляем к овощам. Также нам понадобится 100 грамм панировочных сухарей.

null
Масса для запеканки. Фото: YouTube @prostirecepti

Сухари добавляем в емкость ко всем ингредиентам. Все тщательно перемешать.

null
Масса для запеканки. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее берём емкость для выпечки, выливаем немного растительного масла.

null
Масса в форме для выпечки. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно выложить фарш на форму для выпечки. Ставим в духовку выпекаться на 30 минут при 220 градусах.

null
Готовая запеканка. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нам понадобится 100-150 тёртого сыра. Вынимаем наше блюдо, равномерно посыпаем сыром и отправляем в духовку еще на 10-15 минут.

Сразу нарезайте порционно и подавайте. Это блюдо вкусно как в холодном виде, так и в горячем.

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы – это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Сколько стоит управлять министрами: обнародованы зарплаты в Кабинете Министров

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз