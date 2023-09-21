Вкусное блюдо за капусты и фарша на ужин — видео рецепт

Спеканка с фаршем и капустой. Фото: google

Это блюдо получается очень вкусным, без хлопот и изнурительного приготовления. Вам обязательно захочется повторить этот рецепт много раз.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

капуста 1/2 кочана;

морковь 2 шт;

сухарики 100 гр;

яйца 2 шт;

фарш 500 гр;

масло 1 ст.л;

специи и соль по вкусу.

Способ приготовления

Берем половинку капусты и измельчаем. Кусочки должны получиться не очень большие. В большую емкость высыпаем капусту.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Дальше нужно натереть морковь. Измельчаем ее на большой терке.

Капуста, морковь и яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Натертую морковь отправляем в капусту. Туда добавляем два куриных яйца, полчайной ложки соли, куркумы, любые специи и черный перец.

Капуста, морковь, яйца и фарш. Фото: YouTube @prostirecepti

Дальше берем фарш, фарш добавляем к овощам. Также нам понадобится 100 грамм панировочных сухарей.

Масса для запеканки. Фото: YouTube @prostirecepti

Сухари добавляем в емкость ко всем ингредиентам. Все тщательно перемешать.

Масса для запеканки. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее берём емкость для выпечки, выливаем немного растительного масла.

Масса в форме для выпечки. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно выложить фарш на форму для выпечки. Ставим в духовку выпекаться на 30 минут при 220 градусах.

Готовая запеканка. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нам понадобится 100-150 тёртого сыра. Вынимаем наше блюдо, равномерно посыпаем сыром и отправляем в духовку еще на 10-15 минут.

Сразу нарезайте порционно и подавайте. Это блюдо вкусно как в холодном виде, так и в горячем.

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