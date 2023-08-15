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Фаршировані помідори по-італійськи на зиму

15 серпня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Фаршировані помідори з часником та базиліком — відео рецепт
Фаршировані помідори. Фото:google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ці помідори справді дуже смачні, пікантні з легким натяком на Італію, адже запах базиліка навіює приємні спогади про літо. Обов'язково спробуйте приготувати цю смачну закуску

Рецепт опублікували на YouTube каналі ЯК ВАРИТИ І ПЕЧИ.

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Вам знадобиться: 

  • для приготування візьміть 1,5 кг помідорів. Беріть маленькі та круглі; 
  • перець чорний; 
  • перець духмʼяний;
  • листя лаврове 2 шт; 
  • гвоздика 2-3 суцвіття.

Маринад:

  • 2 л води;
  • 10 ст ложок цукру (200 г);
  • 2 ст ложки солі (60 г);
  • 200 мл оцту 1 стакан (ємністю 200 мл).

Для фарширування:

  • часник 1 головка; 
  • паприка 1 стручок; 
  • перець чилі 1-1/2 стручка; 
  • листя базиліка.

Для інформації:

На 3 л банку йде 1,5 л маринаду.

Спосіб приготування 

У блендер кладемо часник, гострий перець та листя базиліка. Далі беремо болгарський перець, прибираємо насіння та також додаємо до чаши блендеру. Все ретельно подрібнюємо. 

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Часник, перець та базилік. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

На дно банки вкладаємо зелень та спеції. 

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Часник, перець та базилік. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

На кожному помідорі робимо надріз хрест на хрест та фаршируємо масою з перцю, часнику та базиліка. Складаємо фаршировані помідори в банку. 

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Банки для консервації. Часник, перець та базилік. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далі готуємо маринад, всі складові додаємо в воду та доводимо до кипіння. 

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Фарширування помідорів. Часник, перець та базилік. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Гарячим маринадом заливаємо помідори в банках. 

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Приготування маринаду. Часник, перець та базилік. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Ставимо банки в холодну духовку, потім вмикаємо режим конвекції на 170 градусів, стерилізуємо так 10 хвилин з моменту закипання. 

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Фаршировані помідори. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Закриваємо кришками та залишаємо до повного охолодження. 

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