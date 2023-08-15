Фаршировані помідори з часником та базиліком — відео рецепт

Фаршировані помідори по-італійськи на зиму
Ці помідори справді дуже смачні, пікантні з легким натяком на Італію, адже запах базиліка навіює приємні спогади про літо. Обов'язково спробуйте приготувати цю смачну закуску.
Рецепт опублікували на YouTube каналі ЯК ВАРИТИ І ПЕЧИ.
Вам знадобиться:
- для приготування візьміть 1,5 кг помідорів. Беріть маленькі та круглі;
- перець чорний;
- перець духмʼяний;
- листя лаврове 2 шт;
- гвоздика 2-3 суцвіття.
Маринад:
- 2 л води;
- 10 ст ложок цукру (200 г);
- 2 ст ложки солі (60 г);
- 200 мл оцту 1 стакан (ємністю 200 мл).
Для фарширування:
- часник 1 головка;
- паприка 1 стручок;
- перець чилі 1-1/2 стручка;
- листя базиліка.
Для інформації:
На 3 л банку йде 1,5 л маринаду.
Спосіб приготування
У блендер кладемо часник, гострий перець та листя базиліка. Далі беремо болгарський перець, прибираємо насіння та також додаємо до чаши блендеру. Все ретельно подрібнюємо.
На дно банки вкладаємо зелень та спеції.
На кожному помідорі робимо надріз хрест на хрест та фаршируємо масою з перцю, часнику та базиліка. Складаємо фаршировані помідори в банку.
Далі готуємо маринад, всі складові додаємо в воду та доводимо до кипіння.
Гарячим маринадом заливаємо помідори в банках.
Ставимо банки в холодну духовку, потім вмикаємо режим конвекції на 170 градусів, стерилізуємо так 10 хвилин з моменту закипання.
Закриваємо кришками та залишаємо до повного охолодження.
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