Фаршировані помідори з часником та базиліком — відео рецепт

Фаршировані помідори. Фото:google

Ці помідори справді дуже смачні, пікантні з легким натяком на Італію, адже запах базиліка навіює приємні спогади про літо. Обов'язково спробуйте приготувати цю смачну закуску.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ЯК ВАРИТИ І ПЕЧИ.

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Вам знадобиться:

для приготування візьміть 1,5 кг помідорів. Беріть маленькі та круглі;

перець чорний;

перець духмʼяний;

листя лаврове 2 шт;

гвоздика 2-3 суцвіття.

Маринад:

2 л води;

10 ст ложок цукру (200 г);

2 ст ложки солі (60 г);

200 мл оцту 1 стакан (ємністю 200 мл).

Для фарширування:

часник 1 головка;

паприка 1 стручок;

перець чилі 1-1/2 стручка;

листя базиліка.

Для інформації:

На 3 л банку йде 1,5 л маринаду.

Спосіб приготування

У блендер кладемо часник, гострий перець та листя базиліка. Далі беремо болгарський перець, прибираємо насіння та також додаємо до чаши блендеру. Все ретельно подрібнюємо.

Часник, перець та базилік. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

На дно банки вкладаємо зелень та спеції.

Часник, перець та базилік. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

На кожному помідорі робимо надріз хрест на хрест та фаршируємо масою з перцю, часнику та базиліка. Складаємо фаршировані помідори в банку.

Банки для консервації. Часник, перець та базилік. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далі готуємо маринад, всі складові додаємо в воду та доводимо до кипіння.

Фарширування помідорів. Часник, перець та базилік. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Гарячим маринадом заливаємо помідори в банках.

Приготування маринаду. Часник, перець та базилік. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Ставимо банки в холодну духовку, потім вмикаємо режим конвекції на 170 градусів, стерилізуємо так 10 хвилин з моменту закипання.

Фаршировані помідори. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Закриваємо кришками та залишаємо до повного охолодження.

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