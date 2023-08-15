Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Фаршированные помидоры по-итальянски на зиму arrow

Фаршированные помидоры по-итальянски на зиму

15 августа 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Фаршированные помидоры с чесноком и базиликом — видео рецепт
Фаршированные помидоры. Фото:google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Эти помидоры действительно вкусные, пикантные с легким намеком на Италию, ведь запах базилика ассоциируется с приятными воспоминаниями о лете. Обязательно попробуйте приготовить эту вкусную закуску.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КАК ВАРИТЬ И ПЕЧЬ.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • для приготовления возьмите 1,5 кг помидоров. Берите маленькие и круглые;
  • перец черный;
  • перец душистый;
  • листья лавровые 2 шт;
  • гвоздика 2-3 соцветия.

Маринад:

  • 2 л воды;
  • 10 ст ложек сахара (200 г);
  • 2 ст ложки соли (60 г);
  • 200 мл уксуса 1 стакан (емкостью 200 мл).

Для фарширования:

  • чеснок 1 головка;
  • паприка 1 стручок;
  • перец чили 1-1/2 стручка;
  • листья базилика.

Для информации:

На 3 л банка уходит 1,5 л маринада.

Способ приготовления

В блендер кладем чеснок, острый перец и листья базилика. Далее берем болгарский перец, убираем семена и добавляем в чашу блендера. Все тщательно измельчаем.

null
Чеснок, перец и базилик. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

На дно банки укладываем зелень и специи.

null
Чеснок, перец и базилик. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

На каждом помидоре делаем надрез крест на крест и фаршируем массой из перца, чеснока и базилика. Кладем фаршированные помидоры в банку.

null
Банки для консервации Чеснок, перец и базилик. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Затем готовим маринад, все составляющие добавляем в воду и доводим до кипения.

null
Фарширование помидоров. Чеснок, перец и базилик. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Горячим маринадом заливаем помидоры в банках.

null
Приготовление маринада. Чеснок, перец и базилик. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Ставим банки в холодную духовку, затем включаем режим конвекции на 170 градусов, стерилизуем так 10 минут с момента закипания.

null
Фаршированные помидоры. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Закрываем крышками и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте закусочных огурцов в кетчупе без стерилизации . Такие огурцы очень просты в приготовлении. Они будут сохраняться всю зиму и отлично подойдут для закуски. Обязательно попытайтесь приготовить эти пикантные огурцы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 14 августа: обстрел Одессы и изменения в мобилизации с сентября

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз