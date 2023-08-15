Фаршированные помидоры с чесноком и базиликом — видео рецепт

Фаршированные помидоры по-итальянски на зиму
Эти помидоры действительно вкусные, пикантные с легким намеком на Италию, ведь запах базилика ассоциируется с приятными воспоминаниями о лете. Обязательно попробуйте приготовить эту вкусную закуску.
Рецепт опубликовали на YouTube канале КАК ВАРИТЬ И ПЕЧЬ.
Вам понадобится:
- для приготовления возьмите 1,5 кг помидоров. Берите маленькие и круглые;
- перец черный;
- перец душистый;
- листья лавровые 2 шт;
- гвоздика 2-3 соцветия.
Маринад:
- 2 л воды;
- 10 ст ложек сахара (200 г);
- 2 ст ложки соли (60 г);
- 200 мл уксуса 1 стакан (емкостью 200 мл).
Для фарширования:
- чеснок 1 головка;
- паприка 1 стручок;
- перец чили 1-1/2 стручка;
- листья базилика.
Для информации:
На 3 л банка уходит 1,5 л маринада.
Способ приготовления
В блендер кладем чеснок, острый перец и листья базилика. Далее берем болгарский перец, убираем семена и добавляем в чашу блендера. Все тщательно измельчаем.
На дно банки укладываем зелень и специи.
На каждом помидоре делаем надрез крест на крест и фаршируем массой из перца, чеснока и базилика. Кладем фаршированные помидоры в банку.
Затем готовим маринад, все составляющие добавляем в воду и доводим до кипения.
Горячим маринадом заливаем помидоры в банках.
Ставим банки в холодную духовку, затем включаем режим конвекции на 170 градусов, стерилизуем так 10 минут с момента закипания.
Закрываем крышками и оставляем до полного охлаждения.
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