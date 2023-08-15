Фаршированные помидоры с чесноком и базиликом — видео рецепт

Фаршированные помидоры. Фото:google

Эти помидоры действительно вкусные, пикантные с легким намеком на Италию, ведь запах базилика ассоциируется с приятными воспоминаниями о лете. Обязательно попробуйте приготовить эту вкусную закуску.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КАК ВАРИТЬ И ПЕЧЬ.

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Вам понадобится:

для приготовления возьмите 1,5 кг помидоров. Берите маленькие и круглые;

перец черный;

перец душистый;

листья лавровые 2 шт;

гвоздика 2-3 соцветия.

Маринад:

2 л воды;

10 ст ложек сахара (200 г);

2 ст ложки соли (60 г);

200 мл уксуса 1 стакан (емкостью 200 мл).

Для фарширования:

чеснок 1 головка;

паприка 1 стручок;

перец чили 1-1/2 стручка;

листья базилика.

Для информации:

На 3 л банка уходит 1,5 л маринада.

Способ приготовления

В блендер кладем чеснок, острый перец и листья базилика. Далее берем болгарский перец, убираем семена и добавляем в чашу блендера. Все тщательно измельчаем.

Чеснок, перец и базилик. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

На дно банки укладываем зелень и специи.

Чеснок, перец и базилик. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

На каждом помидоре делаем надрез крест на крест и фаршируем массой из перца, чеснока и базилика. Кладем фаршированные помидоры в банку.

Банки для консервации Чеснок, перец и базилик. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Затем готовим маринад, все составляющие добавляем в воду и доводим до кипения.

Фарширование помидоров. Чеснок, перец и базилик. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Горячим маринадом заливаем помидоры в банках.

Приготовление маринада. Чеснок, перец и базилик. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Ставим банки в холодную духовку, затем включаем режим конвекции на 170 градусов, стерилизуем так 10 минут с момента закипания.

Фаршированные помидоры. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Закрываем крышками и оставляем до полного охлаждения.

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