Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Екстремальний швидкий борщ з банки: всього кілька хвилин arrow

Екстремальний швидкий борщ з банки: всього кілька хвилин

22 серпня 2023 06:21
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Борщ з банки за кілька хвилин — відео рецепт
Швидкий борщ. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Існує безліч рецептів борщових заправок на зиму, які потім перетворюють приготування борщу у дуже швидкий процес. Пропонуємо вам ознайомитися з рецептом приготування швидкого борщу за допомогою таких заправок. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі КУХНЯ З КИШЕНІ & СПРАВИ ДОМАШНІ.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • заправка бурякова; 
  • заправка з капусти для борщу; 
  • заправка з квасолі для борщу. 

Спосіб приготування 

У киплячу воду додаємо заправку з буряку. Доводимо до кипіння. Якщо у вас заправка була вже солона, тоді додатково солити не потрібно. 

null
Заправки для борщу. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Далі одразу додаємо заправку з капусти. Все потрібно ретельно перемішати. 

null
Заправка з буряку. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Потім додаємо заправку з квасолі. Оскільки в заправках вже є рослинна олія, то її додатково додавати також не потрібно. 

null
Заправка з капусти. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Все доводимо до кипіння. За бажанням можна додати тушонки з м'ясом. 

null
Борщ з трьох заправок. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Борщ з такими заправками виходить дуже густим, а найголовніше, він готується за 10 хвилин. 

null
Название

За бажанням можна додати ще й картоплі, проте за рахунок заправки з квасолею, можна обійтися й без неї. 

Раніше ми писали про рецепт заправки для борщу на зиму від української господині. Така заготовка з буряка на зиму врятує вас у будь-який момент, тому що ви зможете приготувати борщ всього за 15 хвилин. Рецепт борщової заправки для супу зі свіжих овочів дуже простий, обов'язково спробуйте приготувати таку заготівлю. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини України 21 серпня: базування F-16 та оборонні домовленості

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз