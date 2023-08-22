Борщ з банки за кілька хвилин — відео рецепт

Екстремальний швидкий борщ з банки: всього кілька хвилин
Існує безліч рецептів борщових заправок на зиму, які потім перетворюють приготування борщу у дуже швидкий процес. Пропонуємо вам ознайомитися з рецептом приготування швидкого борщу за допомогою таких заправок.
Рецепт опублікували на YouTube каналі КУХНЯ З КИШЕНІ & СПРАВИ ДОМАШНІ.
Вам знадобиться:
- заправка бурякова;
- заправка з капусти для борщу;
- заправка з квасолі для борщу.
Спосіб приготування
У киплячу воду додаємо заправку з буряку. Доводимо до кипіння. Якщо у вас заправка була вже солона, тоді додатково солити не потрібно.
Далі одразу додаємо заправку з капусти. Все потрібно ретельно перемішати.
Потім додаємо заправку з квасолі. Оскільки в заправках вже є рослинна олія, то її додатково додавати також не потрібно.
Все доводимо до кипіння. За бажанням можна додати тушонки з м'ясом.
Борщ з такими заправками виходить дуже густим, а найголовніше, він готується за 10 хвилин.
За бажанням можна додати ще й картоплі, проте за рахунок заправки з квасолею, можна обійтися й без неї.
Раніше ми писали про рецепт заправки для борщу на зиму від української господині. Така заготовка з буряка на зиму врятує вас у будь-який момент, тому що ви зможете приготувати борщ всього за 15 хвилин. Рецепт борщової заправки для супу зі свіжих овочів дуже простий, обов'язково спробуйте приготувати таку заготівлю.