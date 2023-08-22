Борщ з банки за кілька хвилин — відео рецепт

Швидкий борщ. Фото: Freepik

Існує безліч рецептів борщових заправок на зиму, які потім перетворюють приготування борщу у дуже швидкий процес. Пропонуємо вам ознайомитися з рецептом приготування швидкого борщу за допомогою таких заправок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі КУХНЯ З КИШЕНІ & СПРАВИ ДОМАШНІ.

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Вам знадобиться:

заправка бурякова;

заправка з капусти для борщу;

заправка з квасолі для борщу.

Спосіб приготування

У киплячу воду додаємо заправку з буряку. Доводимо до кипіння. Якщо у вас заправка була вже солона, тоді додатково солити не потрібно.

Заправки для борщу. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Далі одразу додаємо заправку з капусти. Все потрібно ретельно перемішати.

Заправка з буряку. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Потім додаємо заправку з квасолі. Оскільки в заправках вже є рослинна олія, то її додатково додавати також не потрібно.

Заправка з капусти. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Все доводимо до кипіння. За бажанням можна додати тушонки з м'ясом.

Борщ з трьох заправок. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Борщ з такими заправками виходить дуже густим, а найголовніше, він готується за 10 хвилин.

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За бажанням можна додати ще й картоплі, проте за рахунок заправки з квасолею, можна обійтися й без неї.

Раніше ми писали про рецепт заправки для борщу на зиму від української господині. Така заготовка з буряка на зиму врятує вас у будь-який момент, тому що ви зможете приготувати борщ всього за 15 хвилин. Рецепт борщової заправки для супу зі свіжих овочів дуже простий, обов'язково спробуйте приготувати таку заготівлю.