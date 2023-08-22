Борщ из банки через несколько минут — видео рецепт

Быстрый борщ. Фото: Freepik

Существует множество рецептов борщевых заправок на зиму, которые потом превращают приготовление борща в очень быстрый процесс. Предлагаем вам ознакомиться с рецептом приготовления быстрого борща с помощью таких заправок.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КУХНЯ ИЗ КАРМАНА & ДОМАШНЫЕ ДЕЛА.

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Вам понадобится:

заправка свекольная;

заправка из капусты для борща;

заправка из фасоли для борща.

Способ приготовления

В кипящую воду добавляем заправку из свеклы. Доводим до кипения. Если у вас заправка была уже соленая, тогда дополнительно солить не нужно.

Заправка для борща. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Дальше сразу добавляем заправку из капусты. Всё нужно тщательно перемешать.

Заправка из свеклы. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Затем добавляем заправку из фасоли. Поскольку в заправках уже есть растительное масло, его дополнительно добавлять также не нужно.

Заправка из капусты. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Все доводим до кипения. По желанию можно добавить тушенку с мясом.

Борщ из трех заправок. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Борщ с такими заправками получается очень густым, а самое главное, процесс занимает 10 минут.

Название

По желанию можно добавить еще и картошку, однако за счет заправки с фасолью можно обойтись и без нее.

Раньше мы писали о рецепте заправки для борща на зиму от украинской хозяйки. Такая заготовка из свеклы на зиму выручит вас в хоть какой момент, так как вы можете приготовить борщ всего за 15 минут. Рецепт борщевой заправки для супа из свежих овощей очень прост, обязательно попытайтесь приготовить такую заготовку.