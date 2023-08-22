Борщ из банки через несколько минут — видео рецепт

Экстремальный скорый борщ из банки: всего несколько минут
Существует множество рецептов борщевых заправок на зиму, которые потом превращают приготовление борща в очень быстрый процесс. Предлагаем вам ознакомиться с рецептом приготовления быстрого борща с помощью таких заправок.
Рецепт опубликовали на YouTube канале КУХНЯ ИЗ КАРМАНА & ДОМАШНЫЕ ДЕЛА.
Вам понадобится:
- заправка свекольная;
- заправка из капусты для борща;
- заправка из фасоли для борща.
Способ приготовления
В кипящую воду добавляем заправку из свеклы. Доводим до кипения. Если у вас заправка была уже соленая, тогда дополнительно солить не нужно.
Дальше сразу добавляем заправку из капусты. Всё нужно тщательно перемешать.
Затем добавляем заправку из фасоли. Поскольку в заправках уже есть растительное масло, его дополнительно добавлять также не нужно.
Все доводим до кипения. По желанию можно добавить тушенку с мясом.
Борщ с такими заправками получается очень густым, а самое главное, процесс занимает 10 минут.
По желанию можно добавить еще и картошку, однако за счет заправки с фасолью можно обойтись и без нее.
Раньше мы писали о рецепте заправки для борща на зиму от украинской хозяйки. Такая заготовка из свеклы на зиму выручит вас в хоть какой момент, так как вы можете приготовить борщ всего за 15 минут. Рецепт борщевой заправки для супа из свежих овощей очень прост, обязательно попытайтесь приготовить такую заготовку.