Салат з кульбабами, кропивою і подорожником — два корисних рецепта.

Салат з кульбабами. Фото: YouTube @SmakKui

Ці смачні салати справжня вітамінна знахідка, які просто необхідно приготувати. Вам знадобляться квіти кульбаби, кропиви та подорожника.

Рецепт опублікували на YouTube каналі СмакКуй.

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Для салату з кульбабами, кропивою і подорожником знадобиться:

30 г листя кульбаби (3 квітки);

30 г кропиви;

30 г подорожника;

30 г щавлю;

1 відварене яйце;

3-4 редиски;

зелена цибуля і пір'я часнику;

олія 1 ст.л.;

1 ст.л. соку лимона;

сіль;

перець.

Для салату з кульбабою і мандарином знадобиться:

30 г листя кульбаби;

20 г зеленої цибулі;

30 г щавлю;

1 мандарин;

1 відварене яйце;

сухарики;

сіль;

перець;

1 ст.л. ложка олії;

1 ч.л. гірчиці;

1 ч.л. меду.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно листя кропиви залити окропом на дві хвилини. Кульбабу та щавель залити холодною солоною водою та залишити на 30 хвилин.

Листя кропиви. Фото: YouTube @SmakKui

Листя зелені промити та розділити для двох салатів. Нарізати листя кульбаби та щавель.

Листя щавлю. Фото: YouTube @SmakKui

Нарізати зелену цибулю, подорожник та редиску. Додати варені яйця. Зверху викласти квіти кульбаби, додати сіль, спеції, сік лимона та рослинну олію. Перший салат готовий.

Приготування салату. Фото: YouTube @SmakKui

До листя щавелю та кульбаби додати варене яйце.

Приготування салату. Фото: YouTube @SmakKui

До олії додати сіль, перець та гірчицю в зернах.

Приготування салату. Фото: YouTube @SmakKui

Додати дольки мандарину та заправити соусом.

Приготування салату. Фото: YouTube @SmakKui

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