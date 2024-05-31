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Два рецепти корисних салатів з кульбаби, кропиви й подорожника

31 травня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Салат з кульбабами, кропивою і подорожником — два корисних рецепта.
Салат з кульбабами. Фото: YouTube @SmakKui
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ці смачні салати справжня вітамінна знахідка, які просто необхідно приготувати. Вам знадобляться квіти кульбаби, кропиви та подорожника. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі СмакКуй

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Для салату з кульбабами, кропивою і подорожником знадобиться: 

  • 30 г листя кульбаби (3 квітки); 
  • 30 г кропиви; 
  • 30 г подорожника; 
  • 30 г щавлю; 
  • 1 відварене яйце; 
  • 3-4 редиски; 
  • зелена цибуля і пір'я часнику; 
  • олія 1 ст.л.; 
  • 1 ст.л. соку лимона; 
  • сіль; 
  • перець.

Для салату з кульбабою і мандарином знадобиться: 

  • 30 г листя кульбаби; 
  • 20 г зеленої цибулі; 
  • 30 г щавлю; 
  • 1 мандарин; 
  • 1 відварене яйце; 
  • сухарики; 
  • сіль; 
  • перець; 
  • 1 ст.л. ложка олії; 
  • 1 ч.л. гірчиці; 
  • 1 ч.л. меду. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно листя кропиви залити окропом на дві хвилини. Кульбабу та щавель залити холодною солоною водою та залишити на 30 хвилин. 

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Листя кропиви. Фото: YouTube @SmakKui

Листя зелені промити та розділити для двох салатів. Нарізати листя кульбаби та щавель. 

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Листя щавлю. Фото: YouTube @SmakKui

Нарізати зелену цибулю, подорожник та редиску. Додати варені яйця. Зверху викласти квіти кульбаби, додати сіль, спеції, сік лимона та рослинну олію. Перший салат готовий. 

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Приготування салату. Фото: YouTube @SmakKui

До листя щавелю та кульбаби додати варене яйце. 

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Приготування салату. Фото: YouTube @SmakKui

До олії додати сіль, перець та гірчицю в зернах. 

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Приготування салату. Фото: YouTube @SmakKui

Додати дольки мандарину та заправити соусом. 

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Приготування салату. Фото: YouTube @SmakKui

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