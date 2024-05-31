Салат з кульбабами, кропивою і подорожником — два корисних рецепта.

Два рецепти корисних салатів з кульбаби, кропиви й подорожника
Ці смачні салати справжня вітамінна знахідка, які просто необхідно приготувати. Вам знадобляться квіти кульбаби, кропиви та подорожника.
Рецепт опублікували на YouTube каналі СмакКуй.
Для салату з кульбабами, кропивою і подорожником знадобиться:
- 30 г листя кульбаби (3 квітки);
- 30 г кропиви;
- 30 г подорожника;
- 30 г щавлю;
- 1 відварене яйце;
- 3-4 редиски;
- зелена цибуля і пір'я часнику;
- олія 1 ст.л.;
- 1 ст.л. соку лимона;
- сіль;
- перець.
Для салату з кульбабою і мандарином знадобиться:
- 30 г листя кульбаби;
- 20 г зеленої цибулі;
- 30 г щавлю;
- 1 мандарин;
- 1 відварене яйце;
- сухарики;
- сіль;
- перець;
- 1 ст.л. ложка олії;
- 1 ч.л. гірчиці;
- 1 ч.л. меду.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно листя кропиви залити окропом на дві хвилини. Кульбабу та щавель залити холодною солоною водою та залишити на 30 хвилин.
Листя зелені промити та розділити для двох салатів. Нарізати листя кульбаби та щавель.
Нарізати зелену цибулю, подорожник та редиску. Додати варені яйця. Зверху викласти квіти кульбаби, додати сіль, спеції, сік лимона та рослинну олію. Перший салат готовий.
До листя щавелю та кульбаби додати варене яйце.
До олії додати сіль, перець та гірчицю в зернах.
Додати дольки мандарину та заправити соусом.
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