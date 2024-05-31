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Два рецепта полезных салатов из одуванчика, крапивы и подорожника

31 мая 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат с одуванчиками, крапивой и подорожником – два полезных рецепта.
Салат с одуванчиками. Фото: YouTube @SmakKui
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Эти вкусные салаты настоящая витаминная находка, которые просто необходимо приготовить. Вам понадобятся цветы одуванчика, крапивы и подорожника.

Рецепт опубликовали на YouTube канале СмакКуй.

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Для салата с одуванчиками, крапивой и подорожником понадобится:

  • 30 г листьев одуванчика (3 цветка);
  • 30 г крапивы;
  • 30 г подорожника;
  • 30 г щавеля;
  • 1 отварное яйцо;
  • 3-4 редиса;
  • зеленый лук и перья чеснока;
  • масло 1 ст.л.;
  • 1 ст ложка сока лимона;
  • соль;
  • перец.

Для салата с одуванчиком и мандарином понадобится:

  • 30 г листьев одуванчика;
  • 20 г зеленого лука;
  • 30 г щавеля;
  • 1 мандарин;
  • 1 отварное яйцо;
  • сухарики;
  • соль;
  • перец;
  • 1 ст.л. масла;
  • 1 ч.л. горчицы;
  • 1 ч.л. меда.

Способ приготовления

Сначала нужно листья крапивы залить кипятком на две минуты. Одуванчик и щавель залить холодной соленой водой и оставить на 30 минут.

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Листья крапивы. Фото: YouTube @SmakKui

Листья зелени промыть и разделить на два салата. Нарезать одуванчики и щавель.

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Листья щавеля. Фото: YouTube @SmakKui

Нарезать зеленый лук, подорожник и редис. Добавить вареные яйца. Сверху выложить цветы одуванчика, добавить соль, специи, лимонный сок и растительное масло. Первый салат готов.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @SmakKui

К листьям щавеля и одуванчика добавить вареное яйцо.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @SmakKui

К маслу добавить соль, перец и горчицу в зернах.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @SmakKui

Добавить дольки мандарина и заправить соусом.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @SmakKui

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щавель
салат
рецепты
одуванчики
крапива
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