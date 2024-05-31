Салат с одуванчиками, крапивой и подорожником – два полезных рецепта.

Два рецепта полезных салатов из одуванчика, крапивы и подорожника
Эти вкусные салаты настоящая витаминная находка, которые просто необходимо приготовить. Вам понадобятся цветы одуванчика, крапивы и подорожника.
Рецепт опубликовали на YouTube канале СмакКуй.
Для салата с одуванчиками, крапивой и подорожником понадобится:
- 30 г листьев одуванчика (3 цветка);
- 30 г крапивы;
- 30 г подорожника;
- 30 г щавеля;
- 1 отварное яйцо;
- 3-4 редиса;
- зеленый лук и перья чеснока;
- масло 1 ст.л.;
- 1 ст ложка сока лимона;
- соль;
- перец.
Для салата с одуванчиком и мандарином понадобится:
- 30 г листьев одуванчика;
- 20 г зеленого лука;
- 30 г щавеля;
- 1 мандарин;
- 1 отварное яйцо;
- сухарики;
- соль;
- перец;
- 1 ст.л. масла;
- 1 ч.л. горчицы;
- 1 ч.л. меда.
Способ приготовления
Сначала нужно листья крапивы залить кипятком на две минуты. Одуванчик и щавель залить холодной соленой водой и оставить на 30 минут.
Листья зелени промыть и разделить на два салата. Нарезать одуванчики и щавель.
Нарезать зеленый лук, подорожник и редис. Добавить вареные яйца. Сверху выложить цветы одуванчика, добавить соль, специи, лимонный сок и растительное масло. Первый салат готов.
К листьям щавеля и одуванчика добавить вареное яйцо.
К маслу добавить соль, перец и горчицу в зернах.
Добавить дольки мандарина и заправить соусом.
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