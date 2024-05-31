Салат с одуванчиками, крапивой и подорожником – два полезных рецепта.

Салат с одуванчиками. Фото: YouTube @SmakKui

Эти вкусные салаты настоящая витаминная находка, которые просто необходимо приготовить. Вам понадобятся цветы одуванчика, крапивы и подорожника.

Рецепт опубликовали на YouTube канале СмакКуй.

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Для салата с одуванчиками, крапивой и подорожником понадобится:

30 г листьев одуванчика (3 цветка);

30 г крапивы;

30 г подорожника;

30 г щавеля;

1 отварное яйцо;

3-4 редиса;

зеленый лук и перья чеснока;

масло 1 ст.л.;

1 ст ложка сока лимона;

соль;

перец.

Для салата с одуванчиком и мандарином понадобится:

30 г листьев одуванчика;

20 г зеленого лука;

30 г щавеля;

1 мандарин;

1 отварное яйцо;

сухарики;

соль;

перец;

1 ст.л. масла;

1 ч.л. горчицы;

1 ч.л. меда.

Способ приготовления

Сначала нужно листья крапивы залить кипятком на две минуты. Одуванчик и щавель залить холодной соленой водой и оставить на 30 минут.

Листья крапивы. Фото: YouTube @SmakKui

Листья зелени промыть и разделить на два салата. Нарезать одуванчики и щавель.

Листья щавеля. Фото: YouTube @SmakKui

Нарезать зеленый лук, подорожник и редис. Добавить вареные яйца. Сверху выложить цветы одуванчика, добавить соль, специи, лимонный сок и растительное масло. Первый салат готов.

Приготовление салата. Фото: YouTube @SmakKui

К листьям щавеля и одуванчика добавить вареное яйцо.

Приготовление салата. Фото: YouTube @SmakKui

К маслу добавить соль, перец и горчицу в зернах.

Приготовление салата. Фото: YouTube @SmakKui

Добавить дольки мандарина и заправить соусом.

Приготовление салата. Фото: YouTube @SmakKui

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