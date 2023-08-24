Домашній рецепт закарпатського бограча — відео рецепт

Дуже смачний закарпатський бограч, який вийде у всіх
Бограч — це напевно найпопулярніша страва на Закарпатті, яку готують в казані на вогні. Подорожуючи Закарпаттям, цей суп найчастіше зустрічається в меню різних закарпатських закладах харчування. Бограч дійсно дуже смачна страва.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- копчена підчеревина 250-300 г;
- цибуля 4 шт.;
- м'ясо (телятина або яловичина) 700 г;
- мелена солодка паприка 2 столові ложки;
- томати 3 шт.;
- солодкий перець 3 шт.;
- лавровий лист 3 шт.;
- кмин 2 чайні ложки;
- чорний перець горошком 5 шт.;
- сіль за смаком;
- червоний стручковий перець 0,5 шт.;
- корінь селери 1 шт. ( 200-300 г);
- часник 6 зубців;
- картопля 7 шт.;
- морква 1 шт.;
- кріп 1 пучок.
Для галушок:
- яйце 1 шт.;
- борошно 100-150 г;
- сіль 1 щіпка.
Спосіб приготування
Казан ставимо на вогонь. Копчену грудинку кидаємо на дно казана. Потрібно трохи обсмажити. Для цього етапу можна використати звичайне сало.
Коли сало трохи підтопилося, додаємо цибулю. Періодично перемішуємо.
Коли цибуля трохи обсмажиться, додаємо паприку, потрібно постійно помішувати, оскільки паприка може підгоріти.
Потім додаємо яловичину, потрібно все ретельно перемішати та смажити. Накриваємо кришкою та даємо трохи відпочити.
З томатів потрібно зняти шкірку. Це можна швидко зробити за допомогою окропу, потрібно зробити надрізи на помідорах та опустити в окроп на кілька секунд. Шкірка з томатів добре зніметься.
Томати ріжемо на дрібні кубики та додаємо в казан. Все ретельно перемішати.
Далі нарізаємо солодкий перець і також додаємо в казан. Додаємо 3 лаврові листи та жменю кмину. Сіль та перець за смаком. Також за бажанням можно додати корень селери.
Доливаємо води, щоб покрити м'ясо, та залишаємо тушкуватися на 1-1,5 години.
Тим часом можна зробити дрібні галушки, які ми потім будемо додавати в наш бограч.
Галушки робляться, як яєчна локшина, потрібно змішати борошно та яйце.
В казан додаємо ще води. Бажано додати кісткового бульйону, але можна обійтися й без нього. Ріжемо кілька зубчиків часнику та додаємо в казан. Можна додати солі за смаком.
В самому кінці додаємо картоплю та моркву, які нарізані на великі шматки.
Через 20-25 хвилин бограч буде готовий. За 5-7 хвилин до закінчення додаємо галушки, а перед подачею додаємо зелень.
Раніше ми писали про рецепт української козацької закуски з сала з часником та зеленню. Така закуска готується дуже просто з доступних інгредієнтів.