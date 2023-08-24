Домашній рецепт закарпатського бограча — відео рецепт

Закарпатський бограч. Фото: Freepik

Бограч — це напевно найпопулярніша страва на Закарпатті, яку готують в казані на вогні. Подорожуючи Закарпаттям, цей суп найчастіше зустрічається в меню різних закарпатських закладах харчування. Бограч дійсно дуже смачна страва.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

копчена підчеревина 250-300 г;

цибуля 4 шт.;

м'ясо (телятина або яловичина) 700 г;

мелена солодка паприка 2 столові ложки;

томати 3 шт.;

солодкий перець 3 шт.;

лавровий лист 3 шт.;

кмин 2 чайні ложки;

чорний перець горошком 5 шт.;

сіль за смаком;

червоний стручковий перець 0,5 шт.;

корінь селери 1 шт. ( 200-300 г);

часник 6 зубців;

картопля 7 шт.;

морква 1 шт.;

кріп 1 пучок.

Для галушок:

яйце 1 шт.;

борошно 100-150 г;

сіль 1 щіпка.

Спосіб приготування

Казан ставимо на вогонь. Копчену грудинку кидаємо на дно казана. Потрібно трохи обсмажити. Для цього етапу можна використати звичайне сало.

Інгредієнти для бограча. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли сало трохи підтопилося, додаємо цибулю. Періодично перемішуємо.

Смажені шкварки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли цибуля трохи обсмажиться, додаємо паприку, потрібно постійно помішувати, оскільки паприка може підгоріти.

Смажені шкварки та цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім додаємо яловичину, потрібно все ретельно перемішати та смажити. Накриваємо кришкою та даємо трохи відпочити.

Смажена яловичина. Фото: YouTube @nashi.besahy

З томатів потрібно зняти шкірку. Це можна швидко зробити за допомогою окропу, потрібно зробити надрізи на помідорах та опустити в окроп на кілька секунд. Шкірка з томатів добре зніметься.

Помідори без шкірки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Томати ріжемо на дрібні кубики та додаємо в казан. Все ретельно перемішати.

Тушкування овочів. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі нарізаємо солодкий перець і також додаємо в казан. Додаємо 3 лаврові листи та жменю кмину. Сіль та перець за смаком. Також за бажанням можно додати корень селери.

Бограч в казані. Фото: YouTube @nashi.besahy

Доливаємо води, щоб покрити м'ясо, та залишаємо тушкуватися на 1-1,5 години.

Приготування бограча. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тим часом можна зробити дрібні галушки, які ми потім будемо додавати в наш бограч.

Галушки для бограча. Фото: YouTube @nashi.besahy

Галушки робляться, як яєчна локшина, потрібно змішати борошно та яйце.

Додавання картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

В казан додаємо ще води. Бажано додати кісткового бульйону, але можна обійтися й без нього. Ріжемо кілька зубчиків часнику та додаємо в казан. Можна додати солі за смаком.

Бограч з галушками. Фото: YouTube @nashi.besahy

В самому кінці додаємо картоплю та моркву, які нарізані на великі шматки.

Через 20-25 хвилин бограч буде готовий. За 5-7 хвилин до закінчення додаємо галушки, а перед подачею додаємо зелень.

Раніше ми писали про рецепт української козацької закуски з сала з часником та зеленню. Така закуска готується дуже просто з доступних інгредієнтів.