Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Дуже смачний закарпатський бограч, який вийде у всіх arrow

Дуже смачний закарпатський бограч, який вийде у всіх

24 серпня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Домашній рецепт закарпатського бограча — відео рецепт
Закарпатський бограч. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Бограч — це напевно найпопулярніша страва на Закарпатті, яку готують в казані на вогні. Подорожуючи Закарпаттям, цей суп найчастіше зустрічається в меню різних закарпатських закладах харчування. Бограч дійсно дуже смачна страва. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • копчена підчеревина 250-300 г;
  • цибуля 4 шт.;
  • м'ясо (телятина або яловичина) 700 г;
  • мелена солодка паприка 2 столові ложки;
  • томати 3 шт.;
  • солодкий перець 3 шт.;
  • лавровий лист 3 шт.;
  • кмин 2 чайні ложки;
  • чорний перець горошком 5 шт.;
  • сіль за смаком;
  • червоний стручковий перець 0,5 шт.;
  • корінь селери 1 шт. ( 200-300 г);
  • часник 6 зубців;
  • картопля 7 шт.;
  • морква 1 шт.;
  • кріп 1 пучок.

Для галушок: 

  • яйце 1 шт.;
  • борошно 100-150 г;
  • сіль 1 щіпка.

Спосіб приготування 

Казан ставимо на вогонь. Копчену грудинку кидаємо на дно казана. Потрібно трохи обсмажити. Для цього етапу можна використати звичайне сало. 

null
Інгредієнти для бограча. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли сало трохи підтопилося, додаємо цибулю. Періодично перемішуємо. 

null
Смажені шкварки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли цибуля трохи обсмажиться, додаємо паприку, потрібно постійно помішувати, оскільки паприка може підгоріти. 

null
Смажені шкварки та цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім додаємо яловичину, потрібно все ретельно перемішати та смажити. Накриваємо кришкою та даємо трохи відпочити. 

null
Смажена яловичина. Фото: YouTube @nashi.besahy

З томатів потрібно зняти шкірку. Це можна швидко зробити за допомогою окропу, потрібно зробити надрізи на помідорах та опустити в окроп на кілька секунд. Шкірка з томатів добре зніметься. 

null
Помідори без шкірки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Томати ріжемо на дрібні кубики та додаємо в казан. Все ретельно перемішати. 

null
Тушкування овочів. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі нарізаємо солодкий перець і також додаємо в казан. Додаємо 3 лаврові листи та жменю кмину. Сіль та перець за смаком. Також за бажанням можно додати корень селери. 

null
Бограч в казані. Фото: YouTube @nashi.besahy

Доливаємо води, щоб покрити м'ясо, та залишаємо тушкуватися на 1-1,5 години. 

null
Приготування бограча. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тим часом можна зробити дрібні галушки, які ми потім будемо додавати в наш бограч. 

null
Галушки для бограча. Фото: YouTube @nashi.besahy

Галушки робляться, як яєчна локшина, потрібно змішати борошно та яйце. 

null
Додавання картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

В казан додаємо ще води. Бажано додати кісткового бульйону, але можна обійтися й без нього. Ріжемо кілька зубчиків часнику та додаємо в казан. Можна додати солі за смаком. 

null
Бограч з галушками. Фото: YouTube @nashi.besahy

В самому кінці додаємо картоплю та моркву, які нарізані на великі шматки. 

Через 20-25 хвилин бограч буде готовий. За 5-7 хвилин до закінчення додаємо галушки, а перед подачею додаємо зелень. 

Раніше ми писали про рецепт української козацької закуски з сала з часником та зеленню. Така закуска готується дуже просто з доступних інгредієнтів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини на 23 серпня: падіння літака в РФ та вибухи в Криму

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз