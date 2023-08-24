Домашний рецепт закарпатского бограча — видео рецепт

Очень вкусный закарпатский бограч, который получится у всех
Бограч — это, наверное, самое популярное блюдо на Закарпатье, которое готовят в котле на огне. Путешествуя по Закарпатью, этот суп чаще всего встречается в меню разных закарпатских заведениях питания. Бограч действительно очень вкусное блюдо.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ — еда и рецепты.
Вам понадобится:
- копченая подбрюшина 250-300 г;
- лук 4 шт.;
- мясо (телятина или говядина) 700 г;
- молотая сладкая паприка 2 столовые ложки;
- томаты 3 шт.;
- сладкий перец 3 шт.;
- лавровый лист 3 шт.;
- тмин 2 чайные ложки;
- черный перец горошком 5 шт.;
- соль по вкусу;
- красный стручковый перец 0,5 шт.;
- корень сельдерея 1 шт. (200-300 г);
- чеснок 6 зубцов;
- картофель 7 шт.;
- морковь 1 шт.;
- укроп 1 пучок.
Для галушек:
- яйцо 1 шт.;
- мука 100-150 г;
- соль 1 щепотка.
Способ приготовления
Котел ставим на огонь. Копченую грудинку бросаем на дно котла. Надо немного обжарить. Для этого этапа можно использовать обыкновенное сало.
Когда сало немного подтопилось, добавляем лук. Периодически перемешиваем.
Когда лук немного обжаривается, добавляем паприку, нужно постоянно помешивать, поскольку паприка может подгореть.
Затем добавляем говядину, нужно все тщательно перемешать и жарить. Накрываем крышкой и даем немного отдохнуть.
С томатов нужно снять кожуру. Это можно быстро сделать с помощью кипятка, сделать надрезы на помидорах и опустить в кипяток на несколько секунд. Кожица из томатов хорошо снимется.
Томаты режем на мелкие кубики и добавляем в котел. Все тщательно перемешать.
Далее нарезаем сладкий перец и добавляем в котел. Добавляем 3 лавровых листа и горсть тмина. Соль и перец по вкусу. Также по желанию можно добавить корень сельдерея.
Доливаем воды, чтобы покрыть мясо и оставляем тушиться на 1-1,5 часа.
Тем временем можно сделать мелкие клецки, которые мы потом будем добавлять в наш бограч.
Клецки делаются, как яичная лапша, нужно смешать муку и яйцо.
В котел добавляем еще воды. Желательно добавить костный бульон, но можно обойтись и без него. Режем несколько зубчиков чеснока и добавляем в котел. Можно добавить соли по вкусу.
В самом конце добавляем картофель и морковь, нарезанные на большие куски.
Через 20-25 минут бограч будет готов. За 5-7 минут до окончания добавляем клецки, а перед подачей добавляем зелень.
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