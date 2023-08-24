Домашний рецепт закарпатского бограча — видео рецепт

Закарпатский бограч. Фото: Freepik

Бограч — это, наверное, самое популярное блюдо на Закарпатье, которое готовят в котле на огне. Путешествуя по Закарпатью, этот суп чаще всего встречается в меню разных закарпатских заведениях питания. Бограч действительно очень вкусное блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ — еда и рецепты.

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Вам понадобится:

копченая подбрюшина 250-300 г;

лук 4 шт.;

мясо (телятина или говядина) 700 г;

молотая сладкая паприка 2 столовые ложки;

томаты 3 шт.;

сладкий перец 3 шт.;

лавровый лист 3 шт.;

тмин 2 чайные ложки;

черный перец горошком 5 шт.;

соль по вкусу;

красный стручковый перец 0,5 шт.;

корень сельдерея 1 шт. (200-300 г);

чеснок 6 зубцов;

картофель 7 шт.;

морковь 1 шт.;

укроп 1 пучок.

Для галушек:

яйцо 1 шт.;

мука 100-150 г;

соль 1 щепотка.

Способ приготовления

Котел ставим на огонь. Копченую грудинку бросаем на дно котла. Надо немного обжарить. Для этого этапа можно использовать обыкновенное сало.

Ингредиенты для бограча. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда сало немного подтопилось, добавляем лук. Периодически перемешиваем.

Жареные шкварки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда лук немного обжаривается, добавляем паприку, нужно постоянно помешивать, поскольку паприка может подгореть.

Жареные шкварки и лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем добавляем говядину, нужно все тщательно перемешать и жарить. Накрываем крышкой и даем немного отдохнуть.

Жареная говядина. Фото: YouTube @nashi.besahy

С томатов нужно снять кожуру. Это можно быстро сделать с помощью кипятка, сделать надрезы на помидорах и опустить в кипяток на несколько секунд. Кожица из томатов хорошо снимется.

Помидоры без кожуры. Фото: YouTube @nashi.besahy

Томаты режем на мелкие кубики и добавляем в котел. Все тщательно перемешать.

Тушение овощей. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее нарезаем сладкий перец и добавляем в котел. Добавляем 3 лавровых листа и горсть тмина. Соль и перец по вкусу. Также по желанию можно добавить корень сельдерея.

Бограч в котле. Фото: YouTube @nashi.besahy

Доливаем воды, чтобы покрыть мясо и оставляем тушиться на 1-1,5 часа.

Приготовление бограча. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тем временем можно сделать мелкие клецки, которые мы потом будем добавлять в наш бограч.

Клецки для бограча. Фото: YouTube @nashi.besahy

Клецки делаются, как яичная лапша, нужно смешать муку и яйцо.

Добавление картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

В котел добавляем еще воды. Желательно добавить костный бульон, но можно обойтись и без него. Режем несколько зубчиков чеснока и добавляем в котел. Можно добавить соли по вкусу.

Бограч с клецками. Фото: YouTube @nashi.besahy

В самом конце добавляем картофель и морковь, нарезанные на большие куски.

Через 20-25 минут бограч будет готов. За 5-7 минут до окончания добавляем клецки, а перед подачей добавляем зелень.

Раньше мы писали о рецепте украинской казацкой закуски из сала с чесноком и зеленью. Такая закуска готовится очень просто из доступных ингредиентов.