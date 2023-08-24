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Очень вкусный закарпатский бограч, который получится у всех

24 августа 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Домашний рецепт закарпатского бограча — видео рецепт
Закарпатский бограч. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Бограч — это, наверное, самое популярное блюдо на Закарпатье, которое готовят в котле на огне. Путешествуя по Закарпатью, этот суп чаще всего встречается в меню разных закарпатских заведениях питания. Бограч действительно очень вкусное блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ — еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • копченая подбрюшина 250-300 г;
  • лук 4 шт.;
  • мясо (телятина или говядина) 700 г;
  • молотая сладкая паприка 2 столовые ложки;
  • томаты 3 шт.;
  • сладкий перец 3 шт.;
  • лавровый лист 3 шт.;
  • тмин 2 чайные ложки;
  • черный перец горошком 5 шт.;
  • соль по вкусу;
  • красный стручковый перец 0,5 шт.;
  • корень сельдерея 1 шт. (200-300 г);
  • чеснок 6 зубцов;
  • картофель 7 шт.;
  • морковь 1 шт.;
  • укроп 1 пучок.

Для галушек:

  • яйцо 1 шт.;
  • мука 100-150 г;
  • соль 1 щепотка.

Способ приготовления

Котел ставим на огонь. Копченую грудинку бросаем на дно котла. Надо немного обжарить. Для этого этапа можно использовать обыкновенное сало.

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Ингредиенты для бограча. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда сало немного подтопилось, добавляем лук. Периодически перемешиваем.

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Жареные шкварки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда лук немного обжаривается, добавляем паприку, нужно постоянно помешивать, поскольку паприка может подгореть.

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Жареные шкварки и лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем добавляем говядину, нужно все тщательно перемешать и жарить. Накрываем крышкой и даем немного отдохнуть.

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Жареная говядина. Фото: YouTube @nashi.besahy

С томатов нужно снять кожуру. Это можно быстро сделать с помощью кипятка, сделать надрезы на помидорах и опустить в кипяток на несколько секунд. Кожица из томатов хорошо снимется.

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Помидоры без кожуры. Фото: YouTube @nashi.besahy

Томаты режем на мелкие кубики и добавляем в котел. Все тщательно перемешать.

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Тушение овощей. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее нарезаем сладкий перец и добавляем в котел. Добавляем 3 лавровых листа и горсть тмина. Соль и перец по вкусу. Также по желанию можно добавить корень сельдерея.

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Бограч в котле. Фото: YouTube @nashi.besahy

Доливаем воды, чтобы покрыть мясо и оставляем тушиться на 1-1,5 часа.

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Приготовление бограча. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тем временем можно сделать мелкие клецки, которые мы потом будем добавлять в наш бограч.

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Клецки для бограча. Фото: YouTube @nashi.besahy

Клецки делаются, как яичная лапша, нужно смешать муку и яйцо.

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Добавление картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

В котел добавляем еще воды. Желательно добавить костный бульон, но можно обойтись и без него. Режем несколько зубчиков чеснока и добавляем в котел. Можно добавить соли по вкусу.

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Бограч с клецками. Фото: YouTube @nashi.besahy

В самом конце добавляем картофель и морковь, нарезанные на большие куски.

Через 20-25 минут бограч будет готов. За 5-7 минут до окончания добавляем клецки, а перед подачей добавляем зелень.

Раньше мы писали о рецепте украинской казацкой закуски из сала с чесноком и зеленью. Такая закуска готовится очень просто из доступных ингредиентов.

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