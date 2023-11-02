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Дуже смачний сніданок з картоплі та яєць — іспанський омлет

2 листопада 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний сніданок з продуктів, які завжди є в холодильнику — відео рецепт
Іспанський омлет. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Коли в холодильнику обмаль продуктів, можна приготувати іспанський делікатес. Не вірите? Для цього потрібна картопля та яйця. Іспанський омлет стане чудовою альтернативою, коли у вас мало часу та продуктів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук

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Вам знадобиться: 

  • цибуля (велика) 1 шт.;
  • картопля 2-3 шт.;
  • яйця 4 шт.;
  • куркума 1 ч. л.;
  • сіль; 
  • перець. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати цибулю. Її потрібно обсмажити на пательні. 

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Картопля, цибуля та яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Нарізаємо картоплю на чотири частини, а потім на пластинки. 

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

До цибулі додаємо картоплю. Все ретельно перемішати та обсмажити. 

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Картопля та цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

У глибокій ємності потрібно змішати 4 курячі яйця, куркуму, сіль та перець. 

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Яйця та спеції. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер до яєць додаємо картоплю з цибулею. Все ретельно перемішати. 

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Картопля та яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Накриваємо рушником та залишаємо на 15 хвилин.

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Картопля та яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер цю масу потрібно повернути на пательню та обсмажити протягом 1-3 хвилин на одній стороні. 

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Омлет з картоплею. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім омлет перевертаємо та смажимо з іншої сторони ще 2-3 хвилини. 

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Омлет з картоплею. Фото: YouTube @prostirecepti

Раніше ми писали про рецепт сніданку за 15 хвилин із картоплі. Хрусткий картопляний коржик на сковороді. Дуже простий і швидкий рецепт, який оцінять усі любителі хрусткої картоплі. Цей рецепт набагато простіше, ніж рецепт дерунів.

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