Ідеальний сніданок з продуктів, які завжди є в холодильнику — відео рецепт

Іспанський омлет. Фото: Freepik

Коли в холодильнику обмаль продуктів, можна приготувати іспанський делікатес. Не вірите? Для цього потрібна картопля та яйця. Іспанський омлет стане чудовою альтернативою, коли у вас мало часу та продуктів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

цибуля (велика) 1 шт.;

картопля 2-3 шт.;

яйця 4 шт.;

куркума 1 ч. л.;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати цибулю. Її потрібно обсмажити на пательні.

Картопля, цибуля та яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Нарізаємо картоплю на чотири частини, а потім на пластинки.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

До цибулі додаємо картоплю. Все ретельно перемішати та обсмажити.

Картопля та цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

У глибокій ємності потрібно змішати 4 курячі яйця, куркуму, сіль та перець.

Яйця та спеції. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер до яєць додаємо картоплю з цибулею. Все ретельно перемішати.

Картопля та яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Накриваємо рушником та залишаємо на 15 хвилин.

Картопля та яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер цю масу потрібно повернути на пательню та обсмажити протягом 1-3 хвилин на одній стороні.

Омлет з картоплею. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім омлет перевертаємо та смажимо з іншої сторони ще 2-3 хвилини.

Омлет з картоплею. Фото: YouTube @prostirecepti

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