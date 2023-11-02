Ідеальний сніданок з продуктів, які завжди є в холодильнику — відео рецепт

Дуже смачний сніданок з картоплі та яєць — іспанський омлет
Коли в холодильнику обмаль продуктів, можна приготувати іспанський делікатес. Не вірите? Для цього потрібна картопля та яйця. Іспанський омлет стане чудовою альтернативою, коли у вас мало часу та продуктів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- цибуля (велика) 1 шт.;
- картопля 2-3 шт.;
- яйця 4 шт.;
- куркума 1 ч. л.;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати цибулю. Її потрібно обсмажити на пательні.
Нарізаємо картоплю на чотири частини, а потім на пластинки.
До цибулі додаємо картоплю. Все ретельно перемішати та обсмажити.
У глибокій ємності потрібно змішати 4 курячі яйця, куркуму, сіль та перець.
Тепер до яєць додаємо картоплю з цибулею. Все ретельно перемішати.
Накриваємо рушником та залишаємо на 15 хвилин.
Тепер цю масу потрібно повернути на пательню та обсмажити протягом 1-3 хвилин на одній стороні.
Потім омлет перевертаємо та смажимо з іншої сторони ще 2-3 хвилини.
Раніше ми писали про рецепт сніданку за 15 хвилин із картоплі. Хрусткий картопляний коржик на сковороді. Дуже простий і швидкий рецепт, який оцінять усі любителі хрусткої картоплі. Цей рецепт набагато простіше, ніж рецепт дерунів.
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