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Очень вкусный завтрак из картофеля и яиц — испанский омлет

2 ноября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный завтрак из продуктов, которые всегда есть в холодильнике — видео рецепт
Испанский омлет. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Когда в холодильнике мало продуктов, можно приготовить испанский деликатес. Не верите? Для этого нужен картофель и яйца. Испанский омлет станет отличной альтернативой, когда у вас мало времени и продуктов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • лук (большой) 1 шт.;
  • картофель 2-3 шт.;
  • яйца 4 шт.;
  • куркума 1 ч. л.;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук. Его нужно обжарить на сковороде.

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Картофель, лук и яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Нарезаем картофель на четыре части, а затем на пластинки.

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Жареный лук. Фото: YouTube @prostirecepti

К луку добавляем картофель. Все тщательно перемешать и обжарить.

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Картофель и лук. Фото: YouTube @prostirecepti

В глубокой емкости нужно смешать 4 куриных яйца, куркуму, соль и перец.

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Яйца и специи. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь к яйцам добавляем картофель с луком. Все тщательно перемешать.

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Картофель и яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Накрываем полотенцем и оставляем на 15 минут.

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Картофель и яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь эту массу нужно вернуть в сковороду и обжарить в течение 1-3 минут на одной стороне.

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Омлет с картофелем. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем омлет переворачиваем и жарим с другой стороны еще 2-3 минуты.

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Омлет с картофелем. Фото: YouTube @prostirecepti

Раньше мы писали о рецепте завтрака за 15 минут из картофеля. Хрустящая картофельная лепешка на сковороде. Очень простой и быстрый рецепт, который оценят все любители хрустящей картошки. Этот рецепт гораздо проще, чем рецепт драников.

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