Идеальный завтрак из продуктов, которые всегда есть в холодильнике — видео рецепт

Очень вкусный завтрак из картофеля и яиц — испанский омлет
Когда в холодильнике мало продуктов, можно приготовить испанский деликатес. Не верите? Для этого нужен картофель и яйца. Испанский омлет станет отличной альтернативой, когда у вас мало времени и продуктов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- лук (большой) 1 шт.;
- картофель 2-3 шт.;
- яйца 4 шт.;
- куркума 1 ч. л.;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать лук. Его нужно обжарить на сковороде.
Нарезаем картофель на четыре части, а затем на пластинки.
К луку добавляем картофель. Все тщательно перемешать и обжарить.
В глубокой емкости нужно смешать 4 куриных яйца, куркуму, соль и перец.
Теперь к яйцам добавляем картофель с луком. Все тщательно перемешать.
Накрываем полотенцем и оставляем на 15 минут.
Теперь эту массу нужно вернуть в сковороду и обжарить в течение 1-3 минут на одной стороне.
Затем омлет переворачиваем и жарим с другой стороны еще 2-3 минуты.
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