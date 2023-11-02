Идеальный завтрак из продуктов, которые всегда есть в холодильнике — видео рецепт

Испанский омлет. Фото: Freepik

Когда в холодильнике мало продуктов, можно приготовить испанский деликатес. Не верите? Для этого нужен картофель и яйца. Испанский омлет станет отличной альтернативой, когда у вас мало времени и продуктов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

лук (большой) 1 шт.;

картофель 2-3 шт.;

яйца 4 шт.;

куркума 1 ч. л.;

соль;

перец.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук. Его нужно обжарить на сковороде.

Картофель, лук и яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Нарезаем картофель на четыре части, а затем на пластинки.

Жареный лук. Фото: YouTube @prostirecepti

К луку добавляем картофель. Все тщательно перемешать и обжарить.

Картофель и лук. Фото: YouTube @prostirecepti

В глубокой емкости нужно смешать 4 куриных яйца, куркуму, соль и перец.

Яйца и специи. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь к яйцам добавляем картофель с луком. Все тщательно перемешать.

Картофель и яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Накрываем полотенцем и оставляем на 15 минут.

Картофель и яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь эту массу нужно вернуть в сковороду и обжарить в течение 1-3 минут на одной стороне.

Омлет с картофелем. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем омлет переворачиваем и жарим с другой стороны еще 2-3 минуты.

Омлет с картофелем. Фото: YouTube @prostirecepti

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