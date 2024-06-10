Заготівля на зиму з овочами "літо в банці" — покроковий рецепт

Салат на зиму. Фото: YouTube @user-Natalka

Дуже смачний салат на зиму з баклажанами, помідорами та овочами. Така заготівля завжди стане в нагоді.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Життя в селі.

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Вам знадобиться:

помідори 1 кг;

гриби 1 кг;

баклажани 1 кг;

цибуля 5 шт.;

перець болгарський 0.5 кг;

морква 0.5 кг;

сіль 1.5 с. л.;

цукор 150 г;

олія 1 стакан;

оцет 9% -100 мл.

Спосіб приготування

Спочтку потрібно нарізати цибулю, гриби, баклажани, перець солодкий. Помідори потрібно подрібнити, як на томат.

Інгредієнти для салата. Фото: YouTube @user-Natalka

Моркву потрібно натерти.

Натерта морква. Фото: YouTube @user-Natalka

До помідорів додати сіль, один стакан олії та 150 г цукру. Все ретельно перемішати та додати цибулю.

Томатний соус та цибуля. Фото: YouTube @user-Natalka

В кастрюлю викласти всі овочі та додати томатний соус.

Гриби та овочі. Фото: YouTube @user-Natalka

Варити потрібно 40 хвидин. Потім додати 100 г оцту та варити ще 5 хвилин.

Приготування салату. Фото: YouTube @user-Natalka

Після цього викладаємо салат в стерилізовані банки та закатуємо.

Салат на зиму. Фото: YouTube @user-Natalka

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