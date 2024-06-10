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Дуже смачний салат на зиму "літо в банці" — закривайте одразу кілька порцій

10 червня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Заготівля на зиму з овочами "літо в банці" — покроковий рецепт
Салат на зиму. Фото: YouTube @user-Natalka
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний салат на зиму з баклажанами, помідорами та овочами. Така заготівля завжди стане в нагоді. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Життя в селі

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Вам знадобиться: 

  • помідори 1 кг;
  • гриби 1 кг;
  • баклажани 1 кг;
  • цибуля 5 шт.;
  • перець болгарський 0.5 кг;
  • морква 0.5 кг;
  • сіль 1.5 с. л.;
  • цукор 150 г;
  • олія 1 стакан;
  • оцет 9% -100 мл. 

Спосіб приготування 

Спочтку потрібно нарізати цибулю, гриби, баклажани, перець солодкий. Помідори потрібно подрібнити, як на томат. 

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Інгредієнти для салата. Фото: YouTube @user-Natalka

Моркву потрібно натерти. 

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Натерта морква. Фото: YouTube @user-Natalka

До помідорів додати сіль, один стакан олії та 150 г цукру. Все ретельно перемішати та додати цибулю. 

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Томатний соус та цибуля. Фото: YouTube @user-Natalka

В кастрюлю викласти всі овочі та додати томатний соус. 

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Гриби та овочі. Фото: YouTube @user-Natalka

Варити потрібно 40 хвидин. Потім додати 100 г оцту та варити ще 5 хвилин. 

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Приготування салату. Фото: YouTube @user-Natalka

Після цього викладаємо салат в стерилізовані банки та закатуємо. 

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Салат на зиму. Фото: YouTube @user-Natalka

Раніше ми писали про сучасний рецепт із Карпат баклажанів на зиму. Ідеальна пікантна баклажанна закуска на звичайний або святковий стіл.

Ще ми писали про рецепт маринованих баклажанів, як колись на кримському ринку.

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