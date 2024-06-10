Заготівля на зиму з овочами "літо в банці" — покроковий рецепт

Дуже смачний салат на зиму "літо в банці" — закривайте одразу кілька порцій
Дуже смачний салат на зиму з баклажанами, помідорами та овочами. Така заготівля завжди стане в нагоді.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Життя в селі.
Вам знадобиться:
- помідори 1 кг;
- гриби 1 кг;
- баклажани 1 кг;
- цибуля 5 шт.;
- перець болгарський 0.5 кг;
- морква 0.5 кг;
- сіль 1.5 с. л.;
- цукор 150 г;
- олія 1 стакан;
- оцет 9% -100 мл.
Спосіб приготування
Спочтку потрібно нарізати цибулю, гриби, баклажани, перець солодкий. Помідори потрібно подрібнити, як на томат.
Моркву потрібно натерти.
До помідорів додати сіль, один стакан олії та 150 г цукру. Все ретельно перемішати та додати цибулю.
В кастрюлю викласти всі овочі та додати томатний соус.
Варити потрібно 40 хвидин. Потім додати 100 г оцту та варити ще 5 хвилин.
Після цього викладаємо салат в стерилізовані банки та закатуємо.
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