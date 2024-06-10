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Очень вкусный салат на зиму "лето в банке" — закрывайте сразу несколько порций

10 июня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Заготовка на зиму с овощами "лето в банке" — пошаговый рецепт
Салат на зиму. Фото: YouTube @user-Natalka
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный салат на зиму с баклажанами, помидорами и овощами. Такая заготовка всегда пригодится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Жизнь в деревне.

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Вам понадобится:

  • помидоры 1 кг;
  • грибы 1 кг;
  • баклажаны 1 кг;
  • лук 5 шт.;
  • перец болгарский 0,5 кг;
  • морковь 0.5 кг;
  • соль 1.5 с. л.;
  • сахар – 150 г;
  • масло 1 стакан;
  • уксус 9% -100 мл.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук, грибы, баклажаны, перец сладкий. Помидоры нужно измельчить как на томат.

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Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @user-Natalka

Морковь нужно натереть.

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Натертая морковь. Фото: YouTube @user-Natalka

К помидорам добавить соль, один стакан растительного масла и 150 г сахара. Все тщательно перемешать и добавить лук.

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Томатный соус и лук. Фото: YouTube @user-Natalka

В кастрюлю выложить все овощи и добавить томатный соус.

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Грибы и овощи. Фото: YouTube @user-Natalka

Варить нужно 40 минут. Затем добавить 100 г уксуса и варить еще 5 минут.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @user-Natalka

После этого выкладываем салат в стерилизованные банки и закатываем.

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Салат на зиму. Фото: YouTube @user-Natalka

Раньше мы писали о современном рецепте из Карпат баклажанов на зиму. Идеальная пикантная баклажанная закуска на обычный или праздничный стол.

Еще мы писали о рецепте маринованных баклажанов, как когда-то на крымском рынке.

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