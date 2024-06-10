Заготовка на зиму с овощами "лето в банке" — пошаговый рецепт

Салат на зиму. Фото: YouTube @user-Natalka

Очень вкусный салат на зиму с баклажанами, помидорами и овощами. Такая заготовка всегда пригодится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Жизнь в деревне.

Читайте также:

Вам понадобится:

помидоры 1 кг;

грибы 1 кг;

баклажаны 1 кг;

лук 5 шт.;

перец болгарский 0,5 кг;

морковь 0.5 кг;

соль 1.5 с. л.;

сахар – 150 г;

масло 1 стакан;

уксус 9% -100 мл.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук, грибы, баклажаны, перец сладкий. Помидоры нужно измельчить как на томат.

Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @user-Natalka

Морковь нужно натереть.

Натертая морковь. Фото: YouTube @user-Natalka

К помидорам добавить соль, один стакан растительного масла и 150 г сахара. Все тщательно перемешать и добавить лук.

Томатный соус и лук. Фото: YouTube @user-Natalka

В кастрюлю выложить все овощи и добавить томатный соус.

Грибы и овощи. Фото: YouTube @user-Natalka

Варить нужно 40 минут. Затем добавить 100 г уксуса и варить еще 5 минут.

Приготовление салата. Фото: YouTube @user-Natalka

После этого выкладываем салат в стерилизованные банки и закатываем.

Салат на зиму. Фото: YouTube @user-Natalka

Раньше мы писали о современном рецепте из Карпат баклажанов на зиму. Идеальная пикантная баклажанная закуска на обычный или праздничный стол.

Еще мы писали о рецепте маринованных баклажанов, как когда-то на крымском рынке.