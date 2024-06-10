Заготовка на зиму с овощами "лето в банке" — пошаговый рецепт

Очень вкусный салат на зиму "лето в банке" — закрывайте сразу несколько порций
Очень вкусный салат на зиму с баклажанами, помидорами и овощами. Такая заготовка всегда пригодится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Жизнь в деревне.
Вам понадобится:
- помидоры 1 кг;
- грибы 1 кг;
- баклажаны 1 кг;
- лук 5 шт.;
- перец болгарский 0,5 кг;
- морковь 0.5 кг;
- соль 1.5 с. л.;
- сахар – 150 г;
- масло 1 стакан;
- уксус 9% -100 мл.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать лук, грибы, баклажаны, перец сладкий. Помидоры нужно измельчить как на томат.
Морковь нужно натереть.
К помидорам добавить соль, один стакан растительного масла и 150 г сахара. Все тщательно перемешать и добавить лук.
В кастрюлю выложить все овощи и добавить томатный соус.
Варить нужно 40 минут. Затем добавить 100 г уксуса и варить еще 5 минут.
После этого выкладываем салат в стерилизованные банки и закатываем.
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