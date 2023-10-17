Дуже смачний рецепт гуляшу з м'яса за некласичним рецептом
Найсмачніша м'ясна страва із звичайних продуктів на обід чи вечерю. Яловичина виходить дуже м'якою, ніжною та зі смачною підливою. Найкраще подавати з картопляним пюре.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яловичина 600 г;
- цибуля 300 г;
- огірок маринований 1 шт. (невеликий);
- томатний сік 300 г (або 1 ст.л. томатної пасти з гіркою + вода або бульйон);
- часник 3-4 зубчики;
- коріандр 1 ч. л;
- чорний перець, сіль за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати м'ясо порційними шматочками.
Далі необхідно обсмажити м'ясо до рум'яності з усіх боків на сильному вогні.
Також потрібно дрібно нарізати цибулю. Вогонь зменшити, додати до м'яса цибулю, смажити разом 2-3 хвилини.
Далі потрібно додати томатний сік, дрібно нарізаний маринований огірок, коріандр та чорний мелений перець.
Усе разом потрібно тушкувати на маленькому вогні до м'якості яловичини.
М'ясо в середньому буде тушкуватися 1,5 години, але може бути довше або менше, тому що все залежить від м'яса.
В кінці додати дрібно нарізаний часник, посолити за смаком. Також для балансу смаку можна додати трохи цукру.
Подавати таке м'ясо найсмачніше з пюре.
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