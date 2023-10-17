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Дуже смачний рецепт гуляшу з м'яса за некласичним рецептом

17 жовтня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальне м&#39;ясо в духовці на вечерю.
Гуляш із м'яса. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Найсмачніша м'ясна страва із звичайних продуктів на обід чи вечерю. Яловичина виходить дуже м'якою, ніжною та зі смачною підливою. Найкраще подавати з картопляним пюре.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яловичина 600 г;
  • цибуля 300 г;
  • огірок маринований 1 шт. (невеликий);
  • томатний сік 300 г (або 1 ст.л. томатної пасти з гіркою + вода або бульйон);
  • часник 3-4 зубчики;
  • коріандр 1 ч. л;
  • чорний перець, сіль за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати м'ясо порційними шматочками.

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Червоне м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі необхідно обсмажити м'ясо до рум'яності з усіх боків на сильному вогні.

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М'ясо на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також потрібно дрібно нарізати цибулю. Вогонь зменшити, додати до м'яса цибулю, смажити разом 2-3 хвилини.

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Маринований огірок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно додати томатний сік, дрібно нарізаний маринований огірок, коріандр та чорний мелений перець.

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Часник для м'яса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Усе разом потрібно тушкувати на маленькому вогні до м'якості яловичини.

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Гуляш із м'яса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

М'ясо в середньому буде тушкуватися 1,5 години, але може бути довше або менше, тому що все залежить від м'яса.

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Гострий перець. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В кінці додати дрібно нарізаний часник, посолити за смаком. Також для балансу смаку можна додати трохи цукру.

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Приготування гуляша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавати таке м'ясо найсмачніше з пюре.

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Гуляш та пюре. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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