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Очень вкусный рецепт гуляша из мяса по не классическому рецепту

17 октября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальное мясо в духовке на ужин — видео рецепт
Гуляш из мяса. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вкуснейшее мясное блюдо из обычных продуктов на обед или на ужин. Говядина получается очень мягкой, нежной, с вкусной подливкой. Лучше всего подавать с картофельным пюре.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • говядина 600 г;
  • лук 300 г;
  • огурец маринованный 1 шт. (небольшой);
  • сок томатный 300 г (или 1 ст.л. томатной пасты с горкой + вода или бульон);
  • чеснок 3-4 зубчика;
  • кориандр 1 ч.л;
  • черный перец, соль по вкусу. 

Способ приготовления 

Сначала нужно нарезать мясо порционными кусочками. 

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Красное мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее необходимо обжарить мясо до румяности со всех сторон на сильном огне.

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Мясо на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также нужно мелко нарезать лук. Огонь уменьшить, добавить к мясу лук, жарить вместе 2-3 минуты. 

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Маринованный огурец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно добавить томатный сок, мелко нарезанный маринованный огурец, кориандр и черный молотый перец. 

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Чеснок для мяса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все вместе нужно тушить на маленьком огне до мягкости говядины. 

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Гуляш из мяса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мясо в среднем будет тушиться 1,5 часа, но может быть дольше или меньше, так как все зависит от мяса.

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Острый перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В конце добавить мелко нарезанный чеснок, посолить по вкусу. Также для баланса по вкусу можно добавить немного сахара. 

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Приготовление гуляша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавать такое мясо вкуснее всего с пюре. 

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Гуляш и пюре. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы — это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.

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