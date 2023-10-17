Идеальное мясо в духовке на ужин — видео рецепт

Гуляш из мяса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вкуснейшее мясное блюдо из обычных продуктов на обед или на ужин. Говядина получается очень мягкой, нежной, с вкусной подливкой. Лучше всего подавать с картофельным пюре.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

говядина 600 г;

лук 300 г;

огурец маринованный 1 шт. (небольшой);

сок томатный 300 г (или 1 ст.л. томатной пасты с горкой + вода или бульон);

чеснок 3-4 зубчика;

кориандр 1 ч.л;

черный перец, соль по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать мясо порционными кусочками.

Красное мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее необходимо обжарить мясо до румяности со всех сторон на сильном огне.

Мясо на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также нужно мелко нарезать лук. Огонь уменьшить, добавить к мясу лук, жарить вместе 2-3 минуты.

Маринованный огурец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно добавить томатный сок, мелко нарезанный маринованный огурец, кориандр и черный молотый перец.

Чеснок для мяса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все вместе нужно тушить на маленьком огне до мягкости говядины.

Гуляш из мяса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мясо в среднем будет тушиться 1,5 часа, но может быть дольше или меньше, так как все зависит от мяса.

Острый перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В конце добавить мелко нарезанный чеснок, посолить по вкусу. Также для баланса по вкусу можно добавить немного сахара.

Приготовление гуляша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавать такое мясо вкуснее всего с пюре.

Гуляш и пюре. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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