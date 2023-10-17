Идеальное мясо в духовке на ужин — видео рецепт

Очень вкусный рецепт гуляша из мяса по не классическому рецепту
Вкуснейшее мясное блюдо из обычных продуктов на обед или на ужин. Говядина получается очень мягкой, нежной, с вкусной подливкой. Лучше всего подавать с картофельным пюре.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- говядина 600 г;
- лук 300 г;
- огурец маринованный 1 шт. (небольшой);
- сок томатный 300 г (или 1 ст.л. томатной пасты с горкой + вода или бульон);
- чеснок 3-4 зубчика;
- кориандр 1 ч.л;
- черный перец, соль по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать мясо порционными кусочками.
Далее необходимо обжарить мясо до румяности со всех сторон на сильном огне.
Также нужно мелко нарезать лук. Огонь уменьшить, добавить к мясу лук, жарить вместе 2-3 минуты.
Далее нужно добавить томатный сок, мелко нарезанный маринованный огурец, кориандр и черный молотый перец.
Все вместе нужно тушить на маленьком огне до мягкости говядины.
Мясо в среднем будет тушиться 1,5 часа, но может быть дольше или меньше, так как все зависит от мяса.
В конце добавить мелко нарезанный чеснок, посолить по вкусу. Также для баланса по вкусу можно добавить немного сахара.
Подавать такое мясо вкуснее всего с пюре.
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