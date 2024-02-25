Як приготувати пиріг з молоком — відео рецепт

Дуже смачний і простий пиріг на гарячому молоці
Гарячий молочний пиріг — це класичний рецепт американської кухні. Він виходить дуже смачний, ніжний та м'який. Цей рецепт пирога вам сподобається, адже його можна зробити з доступних продуктів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- діаметр форми для запікання 20-22 см;
- яйце 2 шт.;
- сіль щіпка;
- цукор 130 г;
- ванільний цукор 10 г;
- молоко 120 г;
- вершкове масло 40 г;
- борошно 150 г;
- розпушувач 1 ч. л.
Спосіб приготування
Збити яйця з цукром, ванільним цукром та щіпкою солі протягом 5 хвилин до утворення пишної та світлої маси.
Нагріти молоко із вершковим маслом до дуже гарячого стану.
Змішати борошно з розпушувачем.
Додати половину борошна до яєць. Збити до однорідності. Влити гаряче молоко із вершковим маслом.
Додати другу половину борошна. Збити до однорідності. Змастити форму вершковим маслом.
Випікати 25-30 хвилин за температури 180 °C.
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