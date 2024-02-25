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Дуже смачний і простий пиріг на гарячому молоці

25 лютого 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати пиріг з молоком — відео рецепт
Молочний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Гарячий молочний пиріг — це класичний рецепт американської кухні. Він виходить дуже смачний, ніжний та м'який. Цей рецепт пирога вам сподобається, адже його можна зробити з доступних продуктів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

  • діаметр форми для запікання 20-22 см;
  • яйце 2 шт.;
  • сіль щіпка;
  • цукор 130 г;
  • ванільний цукор 10 г;
  • молоко 120 г;
  • вершкове масло 40 г;
  • борошно 150 г;
  • розпушувач 1 ч. л.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром, ванільним цукром та щіпкою солі протягом 5 хвилин до утворення пишної та світлої маси.

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Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нагріти молоко із вершковим маслом до дуже гарячого стану.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати борошно з розпушувачем.

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Додавання борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати половину борошна до яєць. Збити до однорідності. Влити гаряче молоко із вершковим маслом.

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Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати другу половину борошна. Збити до однорідності. Змастити форму вершковим маслом.

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 25-30 хвилин за температури 180 °C.

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Молочний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали спосіб приготування угорської королівської ватрушки — смачний та швидкий рецепт пирога.

Всі шукають цей рецепт — найпростіший і найсмачніший яблучний пиріг.

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