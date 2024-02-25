Як приготувати пиріг з молоком — відео рецепт

Молочний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Гарячий молочний пиріг — це класичний рецепт американської кухні. Він виходить дуже смачний, ніжний та м'який. Цей рецепт пирога вам сподобається, адже його можна зробити з доступних продуктів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

діаметр форми для запікання 20-22 см;

яйце 2 шт.;

сіль щіпка;

цукор 130 г;

ванільний цукор 10 г;

молоко 120 г;

вершкове масло 40 г;

борошно 150 г;

розпушувач 1 ч. л.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром, ванільним цукром та щіпкою солі протягом 5 хвилин до утворення пишної та світлої маси.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нагріти молоко із вершковим маслом до дуже гарячого стану.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати борошно з розпушувачем.

Додавання борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати половину борошна до яєць. Збити до однорідності. Влити гаряче молоко із вершковим маслом.

Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати другу половину борошна. Збити до однорідності. Змастити форму вершковим маслом.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 25-30 хвилин за температури 180 °C.

Молочний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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