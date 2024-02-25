Как приготовить пирог с молоком — видео рецепт

Очень вкусный и простой пирог на горячем молоке
Горячий молочный пирог — это классический рецепт американской кухни. Он получается очень вкусный, нежный и мягкий. Этот рецепт пирога вам точно понравится, ведь его можно сделать из доступных продуктов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- диаметр формы для запекания 20-22 см;
- яйцо 2 шт.;
- соль щепотка;
- сахар 130 г;
- ванильный сахар 10 г;
- молоко 120 г;
- сливочное масло 40 г;
- мука 150 г;
- разрыхлитель 1 ч. л.
Способ приготовления
Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 5 минут до образования пышной и светлой массы.
Нагреть молоко со сливочным маслом до очень горячего состояния.
Смешать муку с разрыхлителем.
Добавить половину муки к яйцам. Взбить до однородности. Влить горячее молоко со сливочным маслом.
Добавить вторую половину муки. Взбить до однородности. Смазать форму сливочным маслом.
Выпекать 25-30 минут при температуре 180 °C.
Ранее мы писали способ приготовления венгерской королевской ватрушки — вкусный и быстрый рецепт пирога.
Все ищут этот рецепт – самый простой и вкусный яблочный пирог.
Читайте Новини.LIVE!