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Очень вкусный и простой пирог на горячем молоке

25 февраля 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить пирог с молоком — видео рецепт
Молочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Горячий молочный пирог — это классический рецепт американской кухни. Он получается очень вкусный, нежный и мягкий. Этот рецепт пирога вам точно понравится, ведь его можно сделать из доступных продуктов. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Вам понадобится: 

  • диаметр формы для запекания 20-22 см;
  • яйцо 2 шт.;
  • соль щепотка;
  • сахар 130 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • молоко 120 г;
  • сливочное масло 40 г;
  • мука 150 г;
  • разрыхлитель 1 ч. л.

Способ приготовления 

Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 5 минут до образования пышной и светлой массы.

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нагреть молоко со сливочным маслом до очень горячего состояния.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать муку с разрыхлителем.

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Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить половину муки к яйцам. Взбить до однородности. Влить горячее молоко со сливочным маслом. 

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Тесто в форме для выпекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить вторую половину муки. Взбить до однородности. Смазать форму сливочным маслом.

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Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 25-30 минут при температуре 180 °C.

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Молочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали способ приготовления венгерской королевской ватрушки — вкусный и быстрый рецепт пирога. 

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