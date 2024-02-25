Как приготовить пирог с молоком — видео рецепт

Молочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Горячий молочный пирог — это классический рецепт американской кухни. Он получается очень вкусный, нежный и мягкий. Этот рецепт пирога вам точно понравится, ведь его можно сделать из доступных продуктов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Вам понадобится:

диаметр формы для запекания 20-22 см;

яйцо 2 шт.;

соль щепотка;

сахар 130 г;

ванильный сахар 10 г;

молоко 120 г;

сливочное масло 40 г;

мука 150 г;

разрыхлитель 1 ч. л.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 5 минут до образования пышной и светлой массы.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нагреть молоко со сливочным маслом до очень горячего состояния.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать муку с разрыхлителем.

Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить половину муки к яйцам. Взбить до однородности. Влить горячее молоко со сливочным маслом.

Тесто в форме для выпекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить вторую половину муки. Взбить до однородности. Смазать форму сливочным маслом.

Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 25-30 минут при температуре 180 °C.

Молочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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