Ці відбивні виглядають, як м'ясні — рецепт відео

Свіжі баклажани. Фото: Freepik

Такі відбивні виходять дуже смачними, незважаючи на те, що готуються з баклажанів, вони дуже нагадують м'ясні відбивні. Дуже цікавий та корисний рецепт. Спробуйте приготувати поки сезон баклажанів не закінчився.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Холостяк і коза.

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Вам знадобиться:

баклажани 5 шт.;

яйця 5 шт.;

олія 3 ст.л.;

сіль, перець за смаком;

соус;

майонез чи сметана;

часник, петрушка, кріп.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зняти хвостики від баклажанів, але не обрізати до кінця. Ці хвостики нам знадобляться.

Плід баклажана. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Також потрібно поставити на розігрів духовку.

Підготовка баклажанів. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Беремо виделку і проколюємо баклажани. Це потрібно для того, щоб вони не полопалися. Також змащуємо баклажани олією.

Баклажан та виделка. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Баклажани потрібно запекти при 180 градусів протягом 15 хвилин з кожного боку. Але при цьому слід стежити за тим, щоб баклажани не були надто м'якими.

Баклажани в фользі. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Після того як минуло 15 хвилин, їх потрібно перевернути та поставити ще на 15 хвилин.

Шкірка баклажанів. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Викладаємо баклажани в тарілку і накриваємо кришкою, щоб вони постояли хвилин 15 до охолодження.

Збите яйце. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Далі потрібно зняти шкірку з баклажанів.

Баклажан в яйці. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Беремо куряче яйце, додаємо сіль, перець та збиваємо. Ставимо сковорідку розігріватись.

Відбивна з баклажана. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Беремо баклажан, тримаємо його за хвостик і розминаємо вилкою, при цьому вмочуємо в яйце. За формою має вийти відбивна.

Смажена відбивна. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Смажимо відбивні з баклажану на сковороді до готовності по кілька хвилин з обох боків.

Готові відбивні. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Такі відбивні можна подавати із соусом зі сметани чи майонезу, додати петрушку та часник.

Раніше ми писали про мариновані баклажани, як грибочки за рецептом сільської господині. Така закуска з баклажанів дуже нагадує за смаком мариновані гриби.