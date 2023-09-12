Ці відбивні виглядають, як м'ясні — рецепт відео

Дуже смачні відбивні з баклажанів
Такі відбивні виходять дуже смачними, незважаючи на те, що готуються з баклажанів, вони дуже нагадують м'ясні відбивні. Дуже цікавий та корисний рецепт. Спробуйте приготувати поки сезон баклажанів не закінчився.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Холостяк і коза.
Вам знадобиться:
- баклажани 5 шт.;
- яйця 5 шт.;
- олія 3 ст.л.;
- сіль, перець за смаком;
- соус;
- майонез чи сметана;
- часник, петрушка, кріп.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зняти хвостики від баклажанів, але не обрізати до кінця. Ці хвостики нам знадобляться.
Також потрібно поставити на розігрів духовку.
Беремо виделку і проколюємо баклажани. Це потрібно для того, щоб вони не полопалися. Також змащуємо баклажани олією.
Баклажани потрібно запекти при 180 градусів протягом 15 хвилин з кожного боку. Але при цьому слід стежити за тим, щоб баклажани не були надто м'якими.
Після того як минуло 15 хвилин, їх потрібно перевернути та поставити ще на 15 хвилин.
Викладаємо баклажани в тарілку і накриваємо кришкою, щоб вони постояли хвилин 15 до охолодження.
Далі потрібно зняти шкірку з баклажанів.
Беремо куряче яйце, додаємо сіль, перець та збиваємо. Ставимо сковорідку розігріватись.
Беремо баклажан, тримаємо його за хвостик і розминаємо вилкою, при цьому вмочуємо в яйце. За формою має вийти відбивна.
Смажимо відбивні з баклажану на сковороді до готовності по кілька хвилин з обох боків.
Такі відбивні можна подавати із соусом зі сметани чи майонезу, додати петрушку та часник.
Раніше ми писали про мариновані баклажани, як грибочки за рецептом сільської господині. Така закуска з баклажанів дуже нагадує за смаком мариновані гриби.