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Очень вкусные отбивные из баклажан

12 сентября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Эти отбивные выглядят как мясные — видео рецепт
Свежие баклажаны. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные. Очень интересный и полезный рецепт. Попытайтесь приготовить пока сезон баклажанов не закончился.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Холостяк и коза.

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Вам понадобится:

  • баклажаны 5 шт;
  • яйца 5 шт;
  • масло 3 ст.л;
  • соль, перец по вкусу;
  • соус;
  • майонез или сметана;
  • чеснок, петрушка, укроп.

Способ приготовления

Сначала нужно снять хвостики от баклажанов, но не обрезать до конца. Эти хвостики нам пригодятся.

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Стручок баклажана. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Также нужно поставить на разогрев духовку.

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Подготовка баклажанов. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Берем вилку и прокалываем баклажаны. Это нужно для того, чтобы они не полопались. Также смазываем баклажаны растительным маслом.

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Баклажан и вилка. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Баклажаны нужно запечь за 180 градусов по 15 минут с каждой стороны. Но при этом нужно следить за тем, чтобы баклажаны не были слишком мягкими.

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После 15 минут их нужно перевернуть и поставить еще на 15 минут.

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Кожица баклажан. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Выкладываем баклажаны в тарелку и накрываем крышкой, чтобы они постояли минут 15 до остывания.

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Взбитое яйцо. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Далее нужно снять шкурку с баклажанов.

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Баклажан в яйце. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Берем куриное яйцо, добавляем соль, перец и взбиваем. Ставим сковороду разогреваться.

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Отбивная из баклажана. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Берем баклажан, держим его за хвостик и разминаем вилкой, при этом обмакиваем в яйцо. По форме должна получиться отбивная.

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Жареная отбивная. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Жарим отбивные из баклажана на сковороде до готовности по несколько минут с обеих сторон.

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Готовые отражательные. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Такие отбивные можно подавать с соусом из сметаны или майонеза, добавить петрушку и чеснок.

Раньше мы писали о маринованных баклажанах, как грибочки по рецепту деревенской хозяйки. Такая закуска из баклажанов очень напоминает по вкусу маринованные грибы.

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