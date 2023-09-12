Эти отбивные выглядят как мясные — видео рецепт

Свежие баклажаны. Фото: Freepik

Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные. Очень интересный и полезный рецепт. Попытайтесь приготовить пока сезон баклажанов не закончился.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Холостяк и коза.

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Вам понадобится:

баклажаны 5 шт;

яйца 5 шт;

масло 3 ст.л;

соль, перец по вкусу;

соус;

майонез или сметана;

чеснок, петрушка, укроп.

Способ приготовления

Сначала нужно снять хвостики от баклажанов, но не обрезать до конца. Эти хвостики нам пригодятся.

Стручок баклажана. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Также нужно поставить на разогрев духовку.

Подготовка баклажанов. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Берем вилку и прокалываем баклажаны. Это нужно для того, чтобы они не полопались. Также смазываем баклажаны растительным маслом.

Баклажан и вилка. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Баклажаны нужно запечь за 180 градусов по 15 минут с каждой стороны. Но при этом нужно следить за тем, чтобы баклажаны не были слишком мягкими.

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После 15 минут их нужно перевернуть и поставить еще на 15 минут.

Кожица баклажан. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Выкладываем баклажаны в тарелку и накрываем крышкой, чтобы они постояли минут 15 до остывания.

Взбитое яйцо. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Далее нужно снять шкурку с баклажанов.

Баклажан в яйце. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Берем куриное яйцо, добавляем соль, перец и взбиваем. Ставим сковороду разогреваться.

Отбивная из баклажана. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Берем баклажан, держим его за хвостик и разминаем вилкой, при этом обмакиваем в яйцо. По форме должна получиться отбивная.

Жареная отбивная. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Жарим отбивные из баклажана на сковороде до готовности по несколько минут с обеих сторон.

Готовые отражательные. Фото: YouTube @user-bf5ys8hm7i

Такие отбивные можно подавать с соусом из сметаны или майонеза, добавить петрушку и чеснок.

Раньше мы писали о маринованных баклажанах, как грибочки по рецепту деревенской хозяйки. Такая закуска из баклажанов очень напоминает по вкусу маринованные грибы.