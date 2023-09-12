Эти отбивные выглядят как мясные — видео рецепт

Очень вкусные отбивные из баклажан
Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные. Очень интересный и полезный рецепт. Попытайтесь приготовить пока сезон баклажанов не закончился.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Холостяк и коза.
Вам понадобится:
- баклажаны 5 шт;
- яйца 5 шт;
- масло 3 ст.л;
- соль, перец по вкусу;
- соус;
- майонез или сметана;
- чеснок, петрушка, укроп.
Способ приготовления
Сначала нужно снять хвостики от баклажанов, но не обрезать до конца. Эти хвостики нам пригодятся.
Также нужно поставить на разогрев духовку.
Берем вилку и прокалываем баклажаны. Это нужно для того, чтобы они не полопались. Также смазываем баклажаны растительным маслом.
Баклажаны нужно запечь за 180 градусов по 15 минут с каждой стороны. Но при этом нужно следить за тем, чтобы баклажаны не были слишком мягкими.
После 15 минут их нужно перевернуть и поставить еще на 15 минут.
Выкладываем баклажаны в тарелку и накрываем крышкой, чтобы они постояли минут 15 до остывания.
Далее нужно снять шкурку с баклажанов.
Берем куриное яйцо, добавляем соль, перец и взбиваем. Ставим сковороду разогреваться.
Берем баклажан, держим его за хвостик и разминаем вилкой, при этом обмакиваем в яйцо. По форме должна получиться отбивная.
Жарим отбивные из баклажана на сковороде до готовности по несколько минут с обеих сторон.
Такие отбивные можно подавать с соусом из сметаны или майонеза, добавить петрушку и чеснок.
Раньше мы писали о маринованных баклажанах, как грибочки по рецепту деревенской хозяйки. Такая закуска из баклажанов очень напоминает по вкусу маринованные грибы.