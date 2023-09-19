Ніжні відбивні зі свинини зі смачним маринадом — відео рецепт

Дуже смачні відбивні: ви ще так не готували
Такі відбивні виходять дуже смачними та ніжними. Весь секрет полягає в маринаді,яким просочується м'ясо.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться:
- свинина;
- цибуля;
- часник;
- 2 курячих яйця;
- борошно;
- сіль;
- перець;
- олія для обсмажування.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати свинину. Шматочки повинні бути сантиметром в ширину.
Далі шматочки свинини потрібно буде відбити з обох сторін. Для зручності м'ясо краще накрити харчовою плівкою.
Для маринада знадобиться цибуля, часник, вода та перець.
Цибулю з часником потрібно натерти на тертці, додаємо чорний перець, сіль та трохи води. Цю масу додаємо до наших відбивних, щоб вони промаринувалися, для цього знадобиться 20-40 хвилин.
Також потрібно приготувати кляр зі взбитих яєць, муки та газованої води.
Далі потрібно розігріти пательню. Кожну відбивну обмакуємо в муку, потім в яєчний кляр та на пательню.
Смажити відбивні потрібно з обох сторін до готовності.
Раніше ми писали про інший рецепт відбивних з баклажанів. Такі відбивні виходять дуже смачними, незважаючи на те, що готуються з баклажанів, вони дуже нагадують м'ясні відбивні.