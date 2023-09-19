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Дуже смачні відбивні: ви ще так не готували

19 вересня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ніжні відбивні зі свинини зі смачним маринадом — відео рецепт
Выдбивні зі свинини. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі відбивні виходять дуже смачними та ніжними. Весь секрет полягає в маринаді,яким просочується м'ясо. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться: 

  • свинина; 
  • цибуля; 
  • часник;
  • 2 курячих яйця;
  • борошно;
  • сіль;
  • перець; 
  • олія для обсмажування. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати свинину. Шматочки повинні бути сантиметром в ширину. 

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Шматок свинини. Фото: YouTube @hospodynya

Далі шматочки свинини потрібно буде відбити з обох сторін. Для зручності м'ясо краще накрити харчовою плівкою. 

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Відбивні зі свинини. Фото: YouTube @hospodynya

Для маринада знадобиться цибуля, часник, вода та перець. 

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Відбивні зі свинини. Фото: YouTube @hospodynya

Цибулю з часником потрібно натерти на тертці, додаємо чорний перець, сіль та трохи води. Цю масу додаємо до наших відбивних, щоб вони промаринувалися, для цього знадобиться 20-40 хвилин. 

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Кляр для вібивних. Відбивні зі свинини. Фото: YouTube @hospodynya

Також потрібно приготувати кляр зі взбитих яєць, муки та газованої води. 

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Маринад для відбивних. Відбивні зі свинини. Фото: YouTube @hospodynya

Далі потрібно розігріти пательню. Кожну відбивну обмакуємо в муку, потім в яєчний кляр та на пательню. 

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Смажені відбивні. Відбивні зі свинини. Фото: YouTube @hospodynya

Смажити відбивні потрібно з обох сторін до готовності. 

Раніше ми писали про інший рецепт відбивних з баклажанів. Такі відбивні виходять дуже смачними, незважаючи на те, що готуються з баклажанів, вони дуже нагадують м'ясні відбивні. 

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