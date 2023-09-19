Ніжні відбивні зі свинини зі смачним маринадом — відео рецепт

Выдбивні зі свинини. Фото: Freepik

Такі відбивні виходять дуже смачними та ніжними. Весь секрет полягає в маринаді,яким просочується м'ясо.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

Читайте також:

Вам знадобиться:

свинина;

цибуля;

часник;

2 курячих яйця;

борошно;

сіль;

перець;

олія для обсмажування.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати свинину. Шматочки повинні бути сантиметром в ширину.

Шматок свинини. Фото: YouTube @hospodynya

Далі шматочки свинини потрібно буде відбити з обох сторін. Для зручності м'ясо краще накрити харчовою плівкою.

Відбивні зі свинини. Фото: YouTube @hospodynya

Для маринада знадобиться цибуля, часник, вода та перець.

Відбивні зі свинини. Фото: YouTube @hospodynya

Цибулю з часником потрібно натерти на тертці, додаємо чорний перець, сіль та трохи води. Цю масу додаємо до наших відбивних, щоб вони промаринувалися, для цього знадобиться 20-40 хвилин.

Кляр для вібивних. Відбивні зі свинини. Фото: YouTube @hospodynya

Також потрібно приготувати кляр зі взбитих яєць, муки та газованої води.

Маринад для відбивних. Відбивні зі свинини. Фото: YouTube @hospodynya

Далі потрібно розігріти пательню. Кожну відбивну обмакуємо в муку, потім в яєчний кляр та на пательню.

Смажені відбивні. Відбивні зі свинини. Фото: YouTube @hospodynya

Смажити відбивні потрібно з обох сторін до готовності.

Раніше ми писали про інший рецепт відбивних з баклажанів. Такі відбивні виходять дуже смачними, незважаючи на те, що готуються з баклажанів, вони дуже нагадують м'ясні відбивні.