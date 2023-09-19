Нежные отбивные из свинины со вкусным маринадом — видео рецепт

Выдбивные из свинины. Фото: Freepik

Такие отбивные получаются очень вкусными и нежными. Весь секрет заключается в маринаде, которым пропитывается мясо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

свинина;

лук;

чеснок;

2 куриных яйца;

мука;

соль;

перец;

масло для обжарки.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать свинину. Кусочки должны быть сантиметром в ширину.

Кусок свинины. Фото: YouTube @hospodynya

Далее кусочки свинины нужно будет отбить с обеих сторон. Для удобства мясо лучше накрыть пищевой плёнкой.

Отбивные из свинины. Фото: YouTube @hospodynya

Для маринада понадобится лук, чеснок, вода и перец.

Отбивные из свинины. Фото: YouTube @hospodynya

Лук с чесноком нужно натереть на терке, добавляем черный перец, соль и немного воды. Эту массу добавляем к нашим отбивным, чтобы они промаринировались, для этого понадобится 20-40 минут.

Кляр для выбивных. Отбивные из свинины. Фото: YouTube @hospodynya

Также нужно приготовить кляр из взбитых яиц, муки и газировки.

Маринад для отбивных. Отбивные из свинины. Фото: YouTube @hospodynya

Дальше нужно разогреть сковороду. Каждую отбивную обмакиваем в муку, затем в яичный кляр и сковороду.

Жареные отбивные. Отбивные из свинины. Фото: YouTube @hospodynya

Жарить отбивные нужно с обеих сторон до готовности.

Раньше мы писали о другом рецепте отбивных из баклажанов . Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные.