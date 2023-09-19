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Очень вкусные отбивные: вы еще так не готовили

19 сентября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Нежные отбивные из свинины со вкусным маринадом — видео рецепт
Выдбивные из свинины. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие отбивные получаются очень вкусными и нежными. Весь секрет заключается в маринаде, которым пропитывается мясо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

  • свинина;
  • лук;
  • чеснок;
  • 2 куриных яйца;
  • мука;
  • соль;
  • перец;
  • масло для обжарки.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать свинину. Кусочки должны быть сантиметром в ширину.

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Кусок свинины. Фото: YouTube @hospodynya

Далее кусочки свинины нужно будет отбить с обеих сторон. Для удобства мясо лучше накрыть пищевой плёнкой.

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Отбивные из свинины. Фото: YouTube @hospodynya

Для маринада понадобится лук, чеснок, вода и перец.

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Отбивные из свинины. Фото: YouTube @hospodynya

Лук с чесноком нужно натереть на терке, добавляем черный перец, соль и немного воды. Эту массу добавляем к нашим отбивным, чтобы они промаринировались, для этого понадобится 20-40 минут.

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Кляр для выбивных. Отбивные из свинины. Фото: YouTube @hospodynya

Также нужно приготовить кляр из взбитых яиц, муки и газировки.

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Маринад для отбивных. Отбивные из свинины. Фото: YouTube @hospodynya

Дальше нужно разогреть сковороду. Каждую отбивную обмакиваем в муку, затем в яичный кляр и сковороду.

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Жареные отбивные. Отбивные из свинины. Фото: YouTube @hospodynya

Жарить отбивные нужно с обеих сторон до готовности.

Раньше мы писали о другом рецепте отбивных из баклажанов . Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные.

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