Нежные отбивные из свинины со вкусным маринадом — видео рецепт

Очень вкусные отбивные: вы еще так не готовили
Такие отбивные получаются очень вкусными и нежными. Весь секрет заключается в маринаде, которым пропитывается мясо.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.
Вам понадобится:
- свинина;
- лук;
- чеснок;
- 2 куриных яйца;
- мука;
- соль;
- перец;
- масло для обжарки.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать свинину. Кусочки должны быть сантиметром в ширину.
Далее кусочки свинины нужно будет отбить с обеих сторон. Для удобства мясо лучше накрыть пищевой плёнкой.
Для маринада понадобится лук, чеснок, вода и перец.
Лук с чесноком нужно натереть на терке, добавляем черный перец, соль и немного воды. Эту массу добавляем к нашим отбивным, чтобы они промаринировались, для этого понадобится 20-40 минут.
Также нужно приготовить кляр из взбитых яиц, муки и газировки.
Дальше нужно разогреть сковороду. Каждую отбивную обмакиваем в муку, затем в яичный кляр и сковороду.
Жарить отбивные нужно с обеих сторон до готовности.
Раньше мы писали о другом рецепте отбивных из баклажанов . Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные.