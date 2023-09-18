Простий рецепт сирників та секрети приготування — відео рецепт

Сирники в духовці. Фото: Freepik

Сирники з яблуком та грушею виходять дуже смачними. Вони відрізняються від класичних сирників, проте такий рецепт захочеться повторювати знову й знов.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Андрій Клюс.

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Вам знадобиться:

600 г домашнього сиру;

1 яблуко сорту голден;

1 груша;

2 маленьких яйця або 1 велике;

4 ст ложки борошна, 70-80 г;

60 г цукру;

дрібка кориці;

щіпка солі;

олія для смаження.

Для подачі:

сметана 30 г;

малиновий соус або кюлі або джем 30 г;

свіжа або заморожена смородина 50 г;

шоколадні крихти або бісквіт 20 г;

малина 1 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно очистити від шкірки грушу та яблука та нарізати дрібними кубиками. Так дрібно потрібно нарізати задля того, щоб покласти фрукти до тіста сирників.

Яблука та груші. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Далі нам потрібно взяти сир та видалити всю зайву вологу за допомогою тонкої тканини чи сітки.

Яблука та груші. Фото: YouTube @Andrii_Klius

До 600 грамів сиру додаємо 2 курячих яйця та 60 грамів борошна. Додати сіль, цукор та мелену корицю. Все ретельно перемішати.

Зайва волога із сиру. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Далі пересипаємо основу для тіста на стіл з мукою. Потрібно розкатати ковбаскою та нарізати на шматочки.

Тісто для сирників. Фото: YouTube @Andrii_Klius

За допомогою ножа формуємо рівну форму сирників.

Форма сирників. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Розігріваємо пательню, щоб обсмажити сирники з обох боків.

Сирники на пательні. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Сирники потрібно зовсім трохи обсмажити, тому що вони будуть ще запікатися в духовці.

Сирники в духовці. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Сирники викладаємо в духовку та доводимо до готовності протягом 5-10 хвилин.

Готові сирники. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Подавати сирники можна із замороженими фруктами, шоколадним бісквітом, джемом чи просто зі сметаною.

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