Простий рецепт сирників та секрети приготування — відео рецепт

Дуже смачні сирники в духовці з яблуком і грушею
Сирники з яблуком та грушею виходять дуже смачними. Вони відрізняються від класичних сирників, проте такий рецепт захочеться повторювати знову й знов.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Андрій Клюс.
Вам знадобиться:
- 600 г домашнього сиру;
- 1 яблуко сорту голден;
- 1 груша;
- 2 маленьких яйця або 1 велике;
- 4 ст ложки борошна, 70-80 г;
- 60 г цукру;
- дрібка кориці;
- щіпка солі;
- олія для смаження.
Для подачі:
- сметана 30 г;
- малиновий соус або кюлі або джем 30 г;
- свіжа або заморожена смородина 50 г;
- шоколадні крихти або бісквіт 20 г;
- малина 1 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно очистити від шкірки грушу та яблука та нарізати дрібними кубиками. Так дрібно потрібно нарізати задля того, щоб покласти фрукти до тіста сирників.
Далі нам потрібно взяти сир та видалити всю зайву вологу за допомогою тонкої тканини чи сітки.
До 600 грамів сиру додаємо 2 курячих яйця та 60 грамів борошна. Додати сіль, цукор та мелену корицю. Все ретельно перемішати.
Далі пересипаємо основу для тіста на стіл з мукою. Потрібно розкатати ковбаскою та нарізати на шматочки.
За допомогою ножа формуємо рівну форму сирників.
Розігріваємо пательню, щоб обсмажити сирники з обох боків.
Сирники потрібно зовсім трохи обсмажити, тому що вони будуть ще запікатися в духовці.
Сирники викладаємо в духовку та доводимо до готовності протягом 5-10 хвилин.
Подавати сирники можна із замороженими фруктами, шоколадним бісквітом, джемом чи просто зі сметаною.
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