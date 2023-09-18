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Дуже смачні сирники в духовці з яблуком і грушею

18 вересня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт сирників та секрети приготування — відео рецепт
Сирники в духовці. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сирники з яблуком та грушею виходять дуже смачними. Вони відрізняються від класичних сирників, проте такий рецепт захочеться повторювати знову й знов.  

Рецепт опублікували на YouTube каналі Андрій Клюс.

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Вам знадобиться: 

  • 600 г домашнього сиру;
  • 1 яблуко сорту голден;
  • 1 груша;
  • 2 маленьких яйця або 1 велике;
  • 4 ст ложки борошна, 70-80 г;
  • 60 г цукру;
  • дрібка кориці;
  • щіпка солі;
  • олія для смаження.

Для подачі:

  • сметана 30 г;
  • малиновий соус або кюлі або джем 30 г;
  • свіжа або заморожена смородина 50 г;
  • шоколадні крихти або бісквіт 20 г;
  • малина 1 г. 

Спосіб приготування

Спочатку потрібно очистити від шкірки грушу та яблука та нарізати дрібними кубиками. Так дрібно потрібно нарізати задля того, щоб покласти фрукти до тіста сирників. 

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Яблука та груші. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Далі нам потрібно взяти сир та видалити всю зайву вологу за допомогою тонкої тканини чи сітки. 

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Яблука та груші. Фото: YouTube @Andrii_Klius

До 600 грамів сиру додаємо 2 курячих яйця та 60 грамів борошна. Додати сіль, цукор та мелену корицю. Все ретельно перемішати. 

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Зайва волога із сиру. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Далі пересипаємо основу для тіста на стіл з мукою. Потрібно розкатати ковбаскою та нарізати на шматочки. 

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Тісто для сирників. Фото: YouTube @Andrii_Klius

За допомогою ножа формуємо рівну форму сирників. 

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Форма сирників. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Розігріваємо пательню, щоб обсмажити сирники з обох боків.

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Сирники на пательні. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Сирники потрібно зовсім трохи обсмажити, тому що вони будуть ще запікатися в духовці. 

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Сирники в духовці. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Сирники викладаємо в духовку та доводимо до готовності протягом 5-10 хвилин. 

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Готові сирники. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Подавати сирники можна із замороженими фруктами, шоколадним бісквітом, джемом чи просто зі сметаною. 

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