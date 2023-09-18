Простой рецепт сырников и секреты приготовления — видео рецепт

Очень вкусные сырники в духовке с яблоком и грушей
Сырники с яблоком и грушей получаются очень вкусными. Они отличаются от классических сырников, однако такой рецепт захочется повторять снова и снова.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Андрей Клюс.
Вам понадобится:
- 600 г домашнего творога;
- 1 яблоко сорта Голден;
- 1 груша;
- 2 маленьких яйца или 1 крупное;
- 4 ст. ложки муки, 70-80 г;
- 60 г сахара;
- щепотка корицы;
- щепотка соли;
- масло для жарки.
Для подачи:
- сметана 30 г;
- малиновый соус или кюли или джем 30 г;
- свежая или замороженная смородина 50 г;
- шоколадные крошки или бисквит 20 г;
- малина 1 г.
Способ приготовления
Сначала нужно очистить от кожуры грушу и яблоки и нарезать мелкими кубиками. Так мелко нужно нарезать для того, чтобы положить фрукты в тесто сырников.
Далее нам нужно взять творог на удалить всю лишнюю влагу с помощью тонкой ткани или сетки.
К 600 граммам сыра добавляем 2 куриных яйца и 60 граммов муки. Добавить соль, сахар и молотую корицу. Все тщательно перемешать.
Далее пересыпаем основание для теста на стол с мукой. Нужно раскатать колбаской и нарезать на кусочки.
При помощи ножа формируем ровную форму сырников.
Разогреваем сковороду, чтобы обжарить сырники с обеих сторон.
Сырники нужно совсем немного обжарить, потому что они будут еще запекаться в духовке.
Сырники выкладываем в духовку и доводим до готовности в течение 5-10 минут.
Подавать сырники можно с замороженными фруктами, шоколадным бисквитом, джемом или просто со сметаной.
Раньше мы писали о рецепте сырников идеальной формы. Сырники – один из рецептов, который чаще всего ищут. Предлагаем вам самые инстаграммные и нежные творожники, которые вы сможете сделать самостоятельно дома.