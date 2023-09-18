Простой рецепт сырников и секреты приготовления — видео рецепт

Сырники в духовке. Фото: Freepik

Сырники с яблоком и грушей получаются очень вкусными. Они отличаются от классических сырников, однако такой рецепт захочется повторять снова и снова.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Андрей Клюс.

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Вам понадобится:

600 г домашнего творога;

1 яблоко сорта Голден;

1 груша;

2 маленьких яйца или 1 крупное;

4 ст. ложки муки, 70-80 г;

60 г сахара;

щепотка корицы;

щепотка соли;

масло для жарки.

Для подачи:

сметана 30 г;

малиновый соус или кюли или джем 30 г;

свежая или замороженная смородина 50 г;

шоколадные крошки или бисквит 20 г;

малина 1 г.

Способ приготовления

Сначала нужно очистить от кожуры грушу и яблоки и нарезать мелкими кубиками. Так мелко нужно нарезать для того, чтобы положить фрукты в тесто сырников.

Яблоки и груши. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Далее нам нужно взять творог на удалить всю лишнюю влагу с помощью тонкой ткани или сетки.

Яблоки и груши. Фото: YouTube @Andrii_Klius

К 600 граммам сыра добавляем 2 куриных яйца и 60 граммов муки. Добавить соль, сахар и молотую корицу. Все тщательно перемешать.

Лишняя влага из творога. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Далее пересыпаем основание для теста на стол с мукой. Нужно раскатать колбаской и нарезать на кусочки.

Тесто для сырников. Фото: YouTube @Andrii_Klius

При помощи ножа формируем ровную форму сырников.

Форма сырников. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Разогреваем сковороду, чтобы обжарить сырники с обеих сторон.

Сырники на сковороде. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Сырники нужно совсем немного обжарить, потому что они будут еще запекаться в духовке.

Сырники в духовке. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Сырники выкладываем в духовку и доводим до готовности в течение 5-10 минут.

Готовые сырники. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Подавать сырники можно с замороженными фруктами, шоколадным бисквитом, джемом или просто со сметаной.

Раньше мы писали о рецепте сырников идеальной формы. Сырники – один из рецептов, который чаще всего ищут. Предлагаем вам самые инстаграммные и нежные творожники, которые вы сможете сделать самостоятельно дома.