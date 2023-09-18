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Очень вкусные сырники в духовке с яблоком и грушей

18 сентября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт сырников и секреты приготовления — видео рецепт
Сырники в духовке. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сырники с яблоком и грушей получаются очень вкусными. Они отличаются от классических сырников, однако такой рецепт захочется повторять снова и снова.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Андрей Клюс.

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Вам понадобится:

  • 600 г домашнего творога;
  • 1 яблоко сорта Голден;
  • 1 груша;
  • 2 маленьких яйца или 1 крупное;
  • 4 ст. ложки муки, 70-80 г;
  • 60 г сахара;
  • щепотка корицы;
  • щепотка соли;
  • масло для жарки.

Для подачи:

  • сметана 30 г;
  • малиновый соус или кюли или джем 30 г;
  • свежая или замороженная смородина 50 г;
  • шоколадные крошки или бисквит 20 г;
  • малина 1 г.

Способ приготовления

Сначала нужно очистить от кожуры грушу и яблоки и нарезать мелкими кубиками. Так мелко нужно нарезать для того, чтобы положить фрукты в тесто сырников.

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Яблоки и груши. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Далее нам нужно взять творог на удалить всю лишнюю влагу с помощью тонкой ткани или сетки.

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Яблоки и груши. Фото: YouTube @Andrii_Klius

К 600 граммам сыра добавляем 2 куриных яйца и 60 граммов муки. Добавить соль, сахар и молотую корицу. Все тщательно перемешать.

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Лишняя влага из творога. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Далее пересыпаем основание для теста на стол с мукой. Нужно раскатать колбаской и нарезать на кусочки.

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Тесто для сырников. Фото: YouTube @Andrii_Klius

При помощи ножа формируем ровную форму сырников.

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Форма сырников. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Разогреваем сковороду, чтобы обжарить сырники с обеих сторон.

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Сырники на сковороде. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Сырники нужно совсем немного обжарить, потому что они будут еще запекаться в духовке.

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Сырники в духовке. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Сырники выкладываем в духовку и доводим до готовности в течение 5-10 минут.

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Готовые сырники. Фото: YouTube @Andrii_Klius

Подавать сырники можно с замороженными фруктами, шоколадным бисквитом, джемом или просто со сметаной.

Раньше мы писали о рецепте сырников идеальной формы. Сырники – один из рецептов, который чаще всего ищут. Предлагаем вам самые инстаграммные и нежные творожники, которые вы сможете сделать самостоятельно дома.

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