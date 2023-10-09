Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Дуже смачна запіканка з капусти для тих, хто стежить за фігурою arrow

Дуже смачна запіканка з капусти для тих, хто стежить за фігурою

9 жовтня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний рецепт з капусти в духовці — відео
Запіканка з капусти. Фото: YouTube @OlyaPinsUA
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Смачний та корисний рецепт з капусти. Якщо ви слідкуєте за своєю вагою, то ця запіканка саме для вас. Можна приготувати як на сніданок, так і на обід чи вечерю.  

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти!

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • капуста;
  • 4 яйця;
  • 150 г сметани 15%;
  • 2 ст. борошна;
  • 1/2 ч.л. розпушувача;
  • 100 г сиру;
  • сіль і перець.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нашаткувати капусту. Перекладаємо її в ємність, додаємо сіль та перець. Також можна додати будь-які спеції за вашим смаком. 

null
Нарізана капуста. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі беремо 4 курячі яйця, додаємо сіль і сметану. Все ретельно перемішати. 

null
Курячі яйця. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Потім додаємо дві столові ложки борошна та 0,5 чайної ложки розпушувача. 

null
Яйця та сметана. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

У форму для випікання викладаємо капусту, а зверху виливаємо масу з яєць та сметани. 

null
Капуста у формі для запікання. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Натираємо твердий сир та викладаємо його третім шаром. 

null
Яєчна маса та сир. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

У розігріту духовку ставимо запіканку на 40 хвилин за температури 180 градусів. 

null
Шматочок запіканки. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Раніше ми писали про рецепт смачних котлет у томатному соусі. У захваті будуть усі — і діти, і дорослі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз