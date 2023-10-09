Смачний рецепт з капусти в духовці — відео

Запіканка з капусти. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Смачний та корисний рецепт з капусти. Якщо ви слідкуєте за своєю вагою, то ця запіканка саме для вас. Можна приготувати як на сніданок, так і на обід чи вечерю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти!

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Вам знадобиться:

капуста;

4 яйця;

150 г сметани 15%;

2 ст. борошна;

1/2 ч.л. розпушувача;

100 г сиру;

сіль і перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нашаткувати капусту. Перекладаємо її в ємність, додаємо сіль та перець. Також можна додати будь-які спеції за вашим смаком.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі беремо 4 курячі яйця, додаємо сіль і сметану. Все ретельно перемішати.

Курячі яйця. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Потім додаємо дві столові ложки борошна та 0,5 чайної ложки розпушувача.

Яйця та сметана. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

У форму для випікання викладаємо капусту, а зверху виливаємо масу з яєць та сметани.

Капуста у формі для запікання. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Натираємо твердий сир та викладаємо його третім шаром.

Яєчна маса та сир. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

У розігріту духовку ставимо запіканку на 40 хвилин за температури 180 градусів.

Шматочок запіканки. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

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