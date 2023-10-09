Смачний рецепт з капусти в духовці — відео

Дуже смачна запіканка з капусти для тих, хто стежить за фігурою
Смачний та корисний рецепт з капусти. Якщо ви слідкуєте за своєю вагою, то ця запіканка саме для вас. Можна приготувати як на сніданок, так і на обід чи вечерю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти!
Вам знадобиться:
- капуста;
- 4 яйця;
- 150 г сметани 15%;
- 2 ст. борошна;
- 1/2 ч.л. розпушувача;
- 100 г сиру;
- сіль і перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нашаткувати капусту. Перекладаємо її в ємність, додаємо сіль та перець. Також можна додати будь-які спеції за вашим смаком.
Далі беремо 4 курячі яйця, додаємо сіль і сметану. Все ретельно перемішати.
Потім додаємо дві столові ложки борошна та 0,5 чайної ложки розпушувача.
У форму для випікання викладаємо капусту, а зверху виливаємо масу з яєць та сметани.
Натираємо твердий сир та викладаємо його третім шаром.
У розігріту духовку ставимо запіканку на 40 хвилин за температури 180 градусів.
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