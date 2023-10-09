Вкусный рецепт из капусты в духовке — видео

Запеканка из капусты. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Вкусный и полезный рецепт из капусты. Если вы следите за своей фигурой, то эта запеканка именно для вас. Можно приготовить как на завтрак, так и на обед или ужин.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс — полезные и простые рецепты!

Читайте также:

Вам понадобится:

капуста;

4 яйца;

150 г сметаны 15%;

2 ст. муки;

1/2 ч.л. разрыхлителя;

100 г творога;

соль и перец.

Способ приготовления

Сначала нужно нашинковать капусту. Перекладываем ее в отдельную емкость, добавляем соль и перец. Также можно добавить любые специи по вашему вкусу.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее берем 4 куриных яйца, добавляем соль и сметану. Все тщательно перемешать.

Куриные яйца. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Затем добавляем две столовых ложки муки и 0,5 чайной ложки разрыхлителя.

Яйца и сметана. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

В форму для выпечки выкладываем капусту, а сверху выливаем массу из яиц и сметаны.

Капуста в форме для запекания. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Натираем сыр и выкладываем его третьим слоем.

Яичная масса и сыр. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

В разогретую духовку ставим запеканку на 40 минут при температуре 180 градусов.

Кусочек запеканки. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все — и дети, и взрослые.