Вкусный рецепт из капусты в духовке — видео

Очень вкусная запеканка из капусты для тех, кто следит за фигурой
Вкусный и полезный рецепт из капусты. Если вы следите за своей фигурой, то эта запеканка именно для вас. Можно приготовить как на завтрак, так и на обед или ужин.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс — полезные и простые рецепты!
Вам понадобится:
- капуста;
- 4 яйца;
- 150 г сметаны 15%;
- 2 ст. муки;
- 1/2 ч.л. разрыхлителя;
- 100 г творога;
- соль и перец.
Способ приготовления
Сначала нужно нашинковать капусту. Перекладываем ее в отдельную емкость, добавляем соль и перец. Также можно добавить любые специи по вашему вкусу.
Далее берем 4 куриных яйца, добавляем соль и сметану. Все тщательно перемешать.
Затем добавляем две столовых ложки муки и 0,5 чайной ложки разрыхлителя.
В форму для выпечки выкладываем капусту, а сверху выливаем массу из яиц и сметаны.
Натираем сыр и выкладываем его третьим слоем.
В разогретую духовку ставим запеканку на 40 минут при температуре 180 градусов.
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