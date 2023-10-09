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Очень вкусная запеканка из капусты для тех, кто следит за фигурой

9 октября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный рецепт из капусты в духовке — видео
Запеканка из капусты. Фото: YouTube @OlyaPinsUA
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вкусный и полезный рецепт из капусты. Если вы следите за своей фигурой, то эта запеканка именно для вас. Можно приготовить как на завтрак, так и на обед или ужин.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс — полезные и простые рецепты!

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Вам понадобится:

  • капуста;
  • 4 яйца;
  • 150 г сметаны 15%;
  • 2 ст. муки;
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя;
  • 100 г творога;
  • соль и перец.

Способ приготовления

Сначала нужно нашинковать капусту. Перекладываем ее в отдельную емкость, добавляем соль и перец. Также можно добавить любые специи по вашему вкусу.

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Нарезанная капуста. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее берем 4 куриных яйца, добавляем соль и сметану. Все тщательно перемешать.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Затем добавляем две столовых ложки муки и 0,5 чайной ложки разрыхлителя.

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Яйца и сметана. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

В форму для выпечки выкладываем капусту, а сверху выливаем массу из яиц и сметаны.

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Капуста в форме для запекания. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Натираем сыр и выкладываем его третьим слоем.

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Яичная масса и сыр. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

В разогретую духовку ставим запеканку на 40 минут при температуре 180 градусов.

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Кусочек запеканки. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все — и дети, и взрослые.

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