Смачний обід чи вечеря для всієї родини — відео рецепт

Дуже смачна та проста вечеря від мами чотирьох дітей
Ця страва виходить дуже смачною, підійде й на обід, й на вечерю. В якості гарніру добре підходить пюре з картоплі. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Мама 4 діток. Кулінарний канал.
Вам знадобиться:
- картопля;
- морква;
- цибуля;
- шматочки свинини;
- квасоля;
- томати;
- сметана.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно почистити картоплю, нарізати на шматочки та поставити на вогонь для того, щоб зварити.
Далі беремо шматочки свинини та кладемо на пательню. Потрібно почати смажити на невеликому вогні.
Потім нарізаємо цибулю на півкільця та додаємо до свинини.
Потім починаємо натирати моркву на крупну тертку та додаємо до цибулі та моркви.
До пательні додаємо свіжі або заморожені помідори, також додаємо солодкий перець. Залишити тушкувати.
Далі беремо кастрюлю, кладемо туди квасолю зварену або заморожену та додаємо все, що тушкувалося в сковорідці.
Потім додаємо сіль, спеції та дві столові ложки сметани.
Коли картопля зварилася, робимо з неї пюре.
Наш обід або вечеря готові. Виходить дуже смачно, рагу з овочами та свининою з пюре.
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