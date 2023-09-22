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Дуже смачна та проста вечеря від мами чотирьох дітей

22 вересня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний обід чи вечеря для всієї родини — відео рецепт
Рагу зі свининою. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ця страва виходить дуже смачною, підійде й на обід, й на вечерю. В якості гарніру добре підходить пюре з картоплі. Обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мама 4 діток. Кулінарний канал

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Вам знадобиться: 

  • картопля;
  • морква; 
  • цибуля; 
  • шматочки свинини; 
  • квасоля;
  • томати;
  • сметана. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно почистити картоплю, нарізати на шматочки та поставити на вогонь для того, щоб зварити. 

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Картопля для пюре. Фото: YouTube @budjet

Далі беремо шматочки свинини та кладемо на пательню. Потрібно почати смажити на невеликому вогні. 

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Картопля для пюре. Фото: YouTube @budjet

Потім нарізаємо цибулю на півкільця та додаємо до свинини. 

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @budjet

Потім починаємо натирати моркву на крупну тертку та додаємо до цибулі та моркви. 

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Натерта морква. Фото: YouTube @budjet

До пательні додаємо свіжі або заморожені помідори, також додаємо солодкий перець. Залишити тушкувати. 

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Рагу та картопля. Фото: YouTube @budjet

Далі беремо кастрюлю, кладемо туди квасолю зварену або заморожену та додаємо все, що тушкувалося в сковорідці. 

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Овочеве рагу зі свининою. Фото: YouTube @budjet

Потім додаємо сіль, спеції та дві столові ложки сметани. 

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Приготування пюре. Фото: YouTube @budjet

Коли картопля зварилася, робимо з неї пюре. 

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Рагу та пюре. Фото: YouTube @budjet

Наш обід або вечеря готові. Виходить дуже смачно, рагу з овочами та свининою з пюре.

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