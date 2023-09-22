Смачний обід чи вечеря для всієї родини — відео рецепт

Рагу зі свининою. Фото: google

Ця страва виходить дуже смачною, підійде й на обід, й на вечерю. В якості гарніру добре підходить пюре з картоплі. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мама 4 діток. Кулінарний канал.

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Вам знадобиться:

картопля;

морква;

цибуля;

шматочки свинини;

квасоля;

томати;

сметана.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно почистити картоплю, нарізати на шматочки та поставити на вогонь для того, щоб зварити.

Картопля для пюре. Фото: YouTube @budjet

Далі беремо шматочки свинини та кладемо на пательню. Потрібно почати смажити на невеликому вогні.

Картопля для пюре. Фото: YouTube @budjet

Потім нарізаємо цибулю на півкільця та додаємо до свинини.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @budjet

Потім починаємо натирати моркву на крупну тертку та додаємо до цибулі та моркви.

Натерта морква. Фото: YouTube @budjet

До пательні додаємо свіжі або заморожені помідори, також додаємо солодкий перець. Залишити тушкувати.

Рагу та картопля. Фото: YouTube @budjet

Далі беремо кастрюлю, кладемо туди квасолю зварену або заморожену та додаємо все, що тушкувалося в сковорідці.

Овочеве рагу зі свининою. Фото: YouTube @budjet

Потім додаємо сіль, спеції та дві столові ложки сметани.

Приготування пюре. Фото: YouTube @budjet

Коли картопля зварилася, робимо з неї пюре.

Рагу та пюре. Фото: YouTube @budjet

Наш обід або вечеря готові. Виходить дуже смачно, рагу з овочами та свининою з пюре.

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