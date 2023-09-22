Вкусный обед или ужин для всей семьи — видео рецепт

Рага со свининой. Фото: google

Это блюдо получается очень вкусным, подойдет и на обед, и на ужин. В качестве гарнира хорошо подходит пюре из картофеля. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мама 4 детей. Кулинарный канал.

Читайте также:

Вам понадобится:

картофель;

морковь;

лук;

кусочки свинины;

фасоль;

томаты;

сметана.

Способ приготовления

Сначала нужно почистить картофель, нарезать на кусочки и поставить на огонь, чтобы сварить.

Картофель для пюре. Фото: YouTube @budjet

Далее берем кусочки свинины и кладем на сковороду. Необходимо начать жарить на маленьком огне.

Картофель для пюре. Фото: YouTube @budjet

Затем нарезаем лук на полкольца и добавляем к свинине.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @budjet

Затем начинаем натирать морковь на крупную терку и добавляем в лук и морковь.

Натертая морковь. Фото: YouTube @budjet

В сковороду добавляем свежие или замороженные помидоры, также добавляем сладкий перец. Оставить тушить.

Рага и картофель. Фото: YouTube @budjet

Далее берем кастрюлю, кладем туда сваренную или замороженную фасоль и добавляем все, что тушилось в сковородке.

Овощное рагу со свининой. Фото: YouTube @budjet

Затем добавляем соль, специи и две столовые ложки сметаны.

Приготовление пюре. Фото: YouTube @budjet

Когда картофель сварился, делаем из него пюре.

Рога и пюре. Фото: YouTube @budjet

Наш обед или ужин готовы. Выходит очень вкусно, рагу с овощами и свининой из пюре.

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы – это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.