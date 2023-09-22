Вкусный обед или ужин для всей семьи — видео рецепт

Очень вкусный и простой ужин от мамы четырех детей
Это блюдо получается очень вкусным, подойдет и на обед, и на ужин. В качестве гарнира хорошо подходит пюре из картофеля. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Мама 4 детей. Кулинарный канал.
Вам понадобится:
- картофель;
- морковь;
- лук;
- кусочки свинины;
- фасоль;
- томаты;
- сметана.
Способ приготовления
Сначала нужно почистить картофель, нарезать на кусочки и поставить на огонь, чтобы сварить.
Далее берем кусочки свинины и кладем на сковороду. Необходимо начать жарить на маленьком огне.
Затем нарезаем лук на полкольца и добавляем к свинине.
Затем начинаем натирать морковь на крупную терку и добавляем в лук и морковь.
В сковороду добавляем свежие или замороженные помидоры, также добавляем сладкий перец. Оставить тушить.
Далее берем кастрюлю, кладем туда сваренную или замороженную фасоль и добавляем все, что тушилось в сковородке.
Затем добавляем соль, специи и две столовые ложки сметаны.
Когда картофель сварился, делаем из него пюре.
Наш обед или ужин готовы. Выходит очень вкусно, рагу с овощами и свининой из пюре.
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