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Очень вкусный и простой ужин от мамы четырех детей

22 сентября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный обед или ужин для всей семьи — видео рецепт
Рага со свининой. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это блюдо получается очень вкусным, подойдет и на обед, и на ужин. В качестве гарнира хорошо подходит пюре из картофеля. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мама 4 детей. Кулинарный канал.

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Вам понадобится:

  • картофель;
  • морковь;
  • лук;
  • кусочки свинины;
  • фасоль;
  • томаты;
  • сметана.

Способ приготовления

Сначала нужно почистить картофель, нарезать на кусочки и поставить на огонь, чтобы сварить.

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Картофель для пюре. Фото: YouTube @budjet

Далее берем кусочки свинины и кладем на сковороду. Необходимо начать жарить на маленьком огне.

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Картофель для пюре. Фото: YouTube @budjet

Затем нарезаем лук на полкольца и добавляем к свинине.

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @budjet

Затем начинаем натирать морковь на крупную терку и добавляем в лук и морковь.

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Натертая морковь. Фото: YouTube @budjet

В сковороду добавляем свежие или замороженные помидоры, также добавляем сладкий перец. Оставить тушить.

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Рага и картофель. Фото: YouTube @budjet

Далее берем кастрюлю, кладем туда сваренную или замороженную фасоль и добавляем все, что тушилось в сковородке.

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Овощное рагу со свининой. Фото: YouTube @budjet

Затем добавляем соль, специи и две столовые ложки сметаны.

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Приготовление пюре. Фото: YouTube @budjet

Когда картофель сварился, делаем из него пюре.

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Рога и пюре. Фото: YouTube @budjet

Наш обед или ужин готовы. Выходит очень вкусно, рагу с овощами и свининой из пюре.

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