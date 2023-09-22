Оладки з сиром та ковбасою — відео рецепт

Оладки з сиром та ковбасою. Фото: google

Обов'язково спробуйте приготувати таку смакоту. Ці оладки або млинці точно вам сподобаються, чимось нагадують піцу, але готуються набагато швидше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

картопля 3 шт;

яйця 2 шт;

м'ясо або ковбаса 200 гр;

зелена цибуля 3-4 пера;

сіль та спеції за смаком;

олія 3 ст.л.

Спосіб приготування

Вам знадобиться не великий шматок ковбаси грамів 150-200. Ковбасу потрібно подрібнити на велику тертку.

Терта ковбаса. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно половину цибулі дрібно порізати, можна замінити на зелену цибулю.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім потрібно дрібно нарізати кріп. Бажано нарізати дуже дрібн.

Нарізана зелень. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі беремо ємність та розбиваємо туди два яйця кімнатної температури. Додаємо трохи солі, спецій для овочів, дві столові ложки цукру. Все ретельно перемішати.

Курячі яйця та спеції. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім додаємо кефір дві склянки. Ретельно перемішати.

Борошно та яєчна маса. Фото: YouTube @prostirecepti

В окрему ємність висипаємо три столові ложки борошна та трохи розпушувача, все ретельно перемішати.

Борошно та яєчна маса. Фото: YouTube @prostirecepti

Яєчну суміш додаємо до борошна та все ретельно перемішуємо, головне, щоб не було грудочок. Якщо тісто вийшло трохи рідким, додаємо ще трохи борошна.

Ковбаса та тісто. Фото: YouTube @prostirecepti

Після того, як наше тісто готове, додаємо дві столові ложки олії. Все ретельно перемішати.

Ковбаса та тісто. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі в тісто додаємо ковбасу, цибулю та кріп.

Смаження млинців. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно натерти сир на крупну тертку. Висипаємо сир в ємність до інших інгредієнтів, потрібно все ретельно перемішати.

Готові млинці. Фото: YouTube @prostirecepti

На вогонь ставимо пательню та трохи змащуємо олією. Викладаємо тісто та розрівнюємо по всьому дну. Накриваємо кришкою та тримаємо на середньому вогні пару хвилин, потім перевертаємо млинець на інший бік.

Так робимо з усім тістом. Складаємо наші млинці на тарілку. Подавати можна зі сметаною.

Раніше ми писали про інший рецепт відбивних з баклажанів. Такі відбивні виходять дуже смачними, незважаючи на те, що готуються з баклажанів, вони дуже нагадують м'ясні відбивні.