Оладки з сиром та ковбасою — відео рецепт

Дуже смачна страва з того, що завжди є в холодильнику
Обов'язково спробуйте приготувати таку смакоту. Ці оладки або млинці точно вам сподобаються, чимось нагадують піцу, але готуються набагато швидше.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- картопля 3 шт;
- яйця 2 шт;
- м'ясо або ковбаса 200 гр;
- зелена цибуля 3-4 пера;
- сіль та спеції за смаком;
- олія 3 ст.л.
Спосіб приготування
Вам знадобиться не великий шматок ковбаси грамів 150-200. Ковбасу потрібно подрібнити на велику тертку.
Далі потрібно половину цибулі дрібно порізати, можна замінити на зелену цибулю.
Потім потрібно дрібно нарізати кріп. Бажано нарізати дуже дрібн.
Далі беремо ємність та розбиваємо туди два яйця кімнатної температури. Додаємо трохи солі, спецій для овочів, дві столові ложки цукру. Все ретельно перемішати.
Потім додаємо кефір дві склянки. Ретельно перемішати.
В окрему ємність висипаємо три столові ложки борошна та трохи розпушувача, все ретельно перемішати.
Яєчну суміш додаємо до борошна та все ретельно перемішуємо, головне, щоб не було грудочок. Якщо тісто вийшло трохи рідким, додаємо ще трохи борошна.
Після того, як наше тісто готове, додаємо дві столові ложки олії. Все ретельно перемішати.
Далі в тісто додаємо ковбасу, цибулю та кріп.
Далі потрібно натерти сир на крупну тертку. Висипаємо сир в ємність до інших інгредієнтів, потрібно все ретельно перемішати.
На вогонь ставимо пательню та трохи змащуємо олією. Викладаємо тісто та розрівнюємо по всьому дну. Накриваємо кришкою та тримаємо на середньому вогні пару хвилин, потім перевертаємо млинець на інший бік.
Так робимо з усім тістом. Складаємо наші млинці на тарілку. Подавати можна зі сметаною.
Раніше ми писали про інший рецепт відбивних з баклажанів. Такі відбивні виходять дуже смачними, незважаючи на те, що готуються з баклажанів, вони дуже нагадують м'ясні відбивні.