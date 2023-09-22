Оладьи с сыром и колбасой — видео рецепт

Очень вкусное блюдо из того, что всегда есть в холодильнике
Обязательно попробуйте приготовить такую вкуснятину. Эти оладьи или блины точно вам понравятся, чем-то напоминают пиццу, но готовятся гораздо быстрее.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- картофель 3 шт;
- яйца 2 шт;
- мясо или колбаса 200 гр;
- зеленый лук 3-4 пера;
- соль и специи по вкусу;
- масло 3 ст.л.
Способ приготовления
Вам понадобится не большой кусок колбасы граммов 150-200. Колбасу нужно измельчить на крупную терку.
Далее нужно половину лука мелко порезать, можно заменить зеленым луком.
Затем нужно мелко нарезать укроп. Желательно нарезать очень мелко.
Затем берем емкость и разбиваем туда два яйца комнатной температуры. Добавляем чуть-чуть соли, специй для овощей, две столовые ложки сахара. Все тщательно перемешать.
Затем добавляем кефир два стакана. Тщательно перемешать.
В отдельную емкость высыпаем три столовых ложки муки и немного разрыхлителя, все тщательно перемешать.
Яичную смесь добавляем в муку и все тщательно перемешиваем, главное, чтобы не было комочков. Если тесто получилось немного редким, добавляем еще немного муки.
После того как наше тесто готово, добавляем две столовых ложки масла. Все тщательно перемешать.
Далее в тесто добавляем колбасу, лук и укроп.
Далее нужно натереть творог на крупную терку. Высыпаем творог в емкость к другим ингредиентам, нужно все тщательно перемешать.
На огонь ставим сковороду и смазываем маслом. Выкладываем тесто и разравниваем по всему дну. Накрываем крышкой и держим на среднем огне пару минут, затем переворачиваем блинчик на другую сторону.
Так поступаем со всем тестом. Составляем наши блины на тарелку. Подавать можно со сметаной.
Раньше мы писали о другом рецепте отбивных из баклажанов. Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные.