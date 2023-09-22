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Очень вкусное блюдо из того, что всегда есть в холодильнике

22 сентября 2023 06:21
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Оладьи с сыром и колбасой — видео рецепт
Оладьи с творогом и колбасой. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Обязательно попробуйте приготовить такую вкуснятину. Эти оладьи или блины точно вам понравятся, чем-то напоминают пиццу, но готовятся гораздо быстрее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • картофель 3 шт;
  • яйца 2 шт;
  • мясо или колбаса 200 гр;
  • зеленый лук 3-4 пера;
  • соль и специи по вкусу;
  • масло 3 ст.л.

Способ приготовления

Вам понадобится не большой кусок колбасы граммов 150-200. Колбасу нужно измельчить на крупную терку.

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Тертая колбаса. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно половину лука мелко порезать, можно заменить зеленым луком.

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно мелко нарезать укроп. Желательно нарезать очень мелко.

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Нарезанная зелень. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем берем емкость и разбиваем туда два яйца комнатной температуры. Добавляем чуть-чуть соли, специй для овощей, две столовые ложки сахара. Все тщательно перемешать.

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Куриные яйца и специи. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем добавляем кефир два стакана. Тщательно перемешать.

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Мука и яичная масса. Фото: YouTube @prostirecepti

В отдельную емкость высыпаем три столовых ложки муки и немного разрыхлителя, все тщательно перемешать.

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Мука и яичная масса. Фото: YouTube @prostirecepti

Яичную смесь добавляем в муку и все тщательно перемешиваем, главное, чтобы не было комочков. Если тесто получилось немного редким, добавляем еще немного муки.

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Колбаса и тесто. Фото: YouTube @prostirecepti

После того как наше тесто готово, добавляем две столовых ложки масла. Все тщательно перемешать.

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Колбаса и тесто. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее в тесто добавляем колбасу, лук и укроп.

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Жарение блинов. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно натереть творог на крупную терку. Высыпаем творог в емкость к другим ингредиентам, нужно все тщательно перемешать.

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Готовые блины. Фото: YouTube @prostirecepti

На огонь ставим сковороду и смазываем маслом. Выкладываем тесто и разравниваем по всему дну. Накрываем крышкой и держим на среднем огне пару минут, затем переворачиваем блинчик на другую сторону.

Так поступаем со всем тестом. Составляем наши блины на тарелку. Подавать можно со сметаной.

Раньше мы писали о другом рецепте отбивных из баклажанов. Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные.

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