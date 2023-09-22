Оладьи с сыром и колбасой — видео рецепт

Оладьи с творогом и колбасой. Фото: google

Обязательно попробуйте приготовить такую вкуснятину. Эти оладьи или блины точно вам понравятся, чем-то напоминают пиццу, но готовятся гораздо быстрее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

картофель 3 шт;

яйца 2 шт;

мясо или колбаса 200 гр;

зеленый лук 3-4 пера;

соль и специи по вкусу;

масло 3 ст.л.

Способ приготовления

Вам понадобится не большой кусок колбасы граммов 150-200. Колбасу нужно измельчить на крупную терку.

Тертая колбаса. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно половину лука мелко порезать, можно заменить зеленым луком.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно мелко нарезать укроп. Желательно нарезать очень мелко.

Нарезанная зелень. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем берем емкость и разбиваем туда два яйца комнатной температуры. Добавляем чуть-чуть соли, специй для овощей, две столовые ложки сахара. Все тщательно перемешать.

Куриные яйца и специи. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем добавляем кефир два стакана. Тщательно перемешать.

Мука и яичная масса. Фото: YouTube @prostirecepti

В отдельную емкость высыпаем три столовых ложки муки и немного разрыхлителя, все тщательно перемешать.

Мука и яичная масса. Фото: YouTube @prostirecepti

Яичную смесь добавляем в муку и все тщательно перемешиваем, главное, чтобы не было комочков. Если тесто получилось немного редким, добавляем еще немного муки.

Колбаса и тесто. Фото: YouTube @prostirecepti

После того как наше тесто готово, добавляем две столовых ложки масла. Все тщательно перемешать.

Колбаса и тесто. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее в тесто добавляем колбасу, лук и укроп.

Жарение блинов. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно натереть творог на крупную терку. Высыпаем творог в емкость к другим ингредиентам, нужно все тщательно перемешать.

Готовые блины. Фото: YouTube @prostirecepti

На огонь ставим сковороду и смазываем маслом. Выкладываем тесто и разравниваем по всему дну. Накрываем крышкой и держим на среднем огне пару минут, затем переворачиваем блинчик на другую сторону.

Так поступаем со всем тестом. Составляем наши блины на тарелку. Подавать можно со сметаной.

Раньше мы писали о другом рецепте отбивных из баклажанов. Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные.