Простий рецепт солоної скумбрії вдома — видео

Скумбрія пряного посолу. Фото: google

Завдяки цьому рецепту вам вдасться засолити скумбрію в домашніх умовах. Виходить набагато смачніше та бюджетніше, ніж із магазину.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

скумбрія свіжоморожена 500-600 г (у неочищеному вигляді);

сіль 1 ст.л. з невеликою гіркою;

цукор 0,5 ст.

вода 200мл;

гвоздика 2-3 шт;

коріандр 0,5 ч. л;

лавровий лист 1 шт;

запашний перець 3 шт;

чорний перець 6-7 шт.;

олія 1 ст.л;

оцет 9% 1 год.

Спосіб приготування

У воду додати гвоздику, коріандр, лавровий лист, духмяний перець, чорний перець, сіль та цукор. Дати закипіти та проварити на невеликому вогні близько 5 хвилин, щоб спеції розкрили свої аромати.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати розсолу повністю охолонути до кімнатної температури.

Свіжа скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Скумбрію очистити від нутрощів, видалити плавці і відрізати голову. Нарізати на порційні шматочки.

Свіжа скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі необхідно викласти шматочки риби у скляну, пластикову чи емальовану ємність.

Шматочки скумбрії. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити маринадом. Залишити при кімнатній температурі на 6-7 годин.

Шматочки скумбрії. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо будете солити в холодильнику, то потрібно тримати довше, близько 8-10 годин.

Шматочки скумбрії. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готову рибу подавати із цибулею. Виходить дуже смачно.

Скумбрія пряного посолу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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