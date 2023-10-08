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Дуже смачна скумбрія пряного посолу в домашніх умовах

8 жовтня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт солоної скумбрії вдома — видео
Скумбрія пряного посолу. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Завдяки цьому рецепту вам вдасться засолити скумбрію в домашніх умовах. Виходить набагато смачніше та бюджетніше, ніж із магазину.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • скумбрія свіжоморожена 500-600 г (у неочищеному вигляді);
  • сіль 1 ст.л. з невеликою гіркою;
  • цукор 0,5 ст.
  • вода 200мл;
  • гвоздика 2-3 шт;
  • коріандр 0,5 ч. л;
  • лавровий лист 1 шт;
  • запашний перець 3 шт;
  • чорний перець 6-7 шт.;
  • олія 1 ст.л;
  • оцет 9% 1 год.

Спосіб приготування

У воду додати гвоздику, коріандр, лавровий лист, духмяний перець, чорний перець, сіль та цукор. Дати закипіти та проварити на невеликому вогні близько 5 хвилин, щоб спеції розкрили свої аромати.

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати розсолу повністю охолонути до кімнатної температури.

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Свіжа скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Скумбрію очистити від нутрощів, видалити плавці і відрізати голову. Нарізати на порційні шматочки.

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Свіжа скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі необхідно викласти шматочки риби у скляну, пластикову чи емальовану ємність.

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Шматочки скумбрії. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити маринадом. Залишити при кімнатній температурі на 6-7 годин.

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Шматочки скумбрії. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо будете солити в холодильнику, то потрібно тримати довше, близько 8-10 годин.

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Шматочки скумбрії. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готову рибу подавати із цибулею. Виходить дуже смачно.

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Скумбрія пряного посолу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Радимо ознайомитися з рецептом соління сала по-угорськи з часником та спеціями. Сало по-угорськи, або просто "угорка" — це дуже смачний і простий спосіб соління сала з часником і спеціями. Аромат такий, що неможливо встояти.

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