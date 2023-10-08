Простий рецепт солоної скумбрії вдома — видео

Дуже смачна скумбрія пряного посолу в домашніх умовах
Завдяки цьому рецепту вам вдасться засолити скумбрію в домашніх умовах. Виходить набагато смачніше та бюджетніше, ніж із магазину.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- скумбрія свіжоморожена 500-600 г (у неочищеному вигляді);
- сіль 1 ст.л. з невеликою гіркою;
- цукор 0,5 ст.
- вода 200мл;
- гвоздика 2-3 шт;
- коріандр 0,5 ч. л;
- лавровий лист 1 шт;
- запашний перець 3 шт;
- чорний перець 6-7 шт.;
- олія 1 ст.л;
- оцет 9% 1 год.
Спосіб приготування
У воду додати гвоздику, коріандр, лавровий лист, духмяний перець, чорний перець, сіль та цукор. Дати закипіти та проварити на невеликому вогні близько 5 хвилин, щоб спеції розкрили свої аромати.
Дати розсолу повністю охолонути до кімнатної температури.
Скумбрію очистити від нутрощів, видалити плавці і відрізати голову. Нарізати на порційні шматочки.
Далі необхідно викласти шматочки риби у скляну, пластикову чи емальовану ємність.
Залити маринадом. Залишити при кімнатній температурі на 6-7 годин.
Якщо будете солити в холодильнику, то потрібно тримати довше, близько 8-10 годин.
Готову рибу подавати із цибулею. Виходить дуже смачно.
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