Простой рецепт соленой скумбрии дома — видео

Скумбрия пряного посола. Фото: google

Благодаря этому рецепту у вас получится засолить скумбрию в домашних условиях. Получается намного вкуснее и бюджетнее, чем из магазина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

скумбрия свежемороженая 500-600 г (в неочищенном виде);

соль 1 ст.л. с небольшой горкой;

сахар 0,5 ст.л;

вода 200 мл;

гвоздика 2-3 шт;

кориандр 0,5 ч.л;

лавровый лист 1 шт;

душистый перец 3 шт;

черный перец 6-7 шт;

растительное масло 1 ст.л;

уксус 9% 1 ч.л.

Способ приготовления

В воду добавить гвоздику, кориандр, лавровый лист, душистый перец, черный перец, соль и сахар. Дать закипеть и проварить на небольшом огне около 5 минут, чтобы специи раскрыли свои ароматы.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать рассолу полностью остыть до комнатной температуры.

Свежая скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Скумбрию очистить от внутренностей, удалить плавники и отрезать голову. Нарезать на порционные кусочки.

Свежая скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее необходимо выложить кусочки рыбы в стеклянную, пластиковую или эмалированную емкость.

Кусочки скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить маринадом. Оставить при комнатной температуре на 6-7 часов.

Кусочки скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если будете солить в холодильнике, то нужно держать дольше, около 8-10 часов.

Кусочки скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовую рыбу подавать с луком. Получается очень вкусно.

Скумбрия пряного посола. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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