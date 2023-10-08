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Очень вкусная скумбрия пряного посола в домашних условиях

8 октября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт соленой скумбрии дома — видео
Скумбрия пряного посола. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Благодаря этому рецепту у вас получится засолить скумбрию в домашних условиях. Получается намного вкуснее и бюджетнее, чем из магазина. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • скумбрия свежемороженая 500-600 г (в неочищенном виде);
  • соль 1 ст.л. с небольшой горкой;
  • сахар 0,5 ст.л;
  • вода 200 мл;
  • гвоздика 2-3 шт;
  • кориандр 0,5 ч.л;
  • лавровый лист 1 шт;
  • душистый перец 3 шт;
  • черный перец 6-7 шт;
  • растительное масло 1 ст.л;
  • уксус 9% 1 ч.л.

Способ приготовления 

В воду добавить гвоздику, кориандр, лавровый лист, душистый перец, черный перец, соль и сахар. Дать закипеть и проварить на небольшом огне около 5 минут, чтобы специи раскрыли свои ароматы. 

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать рассолу полностью остыть до комнатной температуры.

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Свежая скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Скумбрию очистить от внутренностей, удалить плавники и отрезать голову. Нарезать на порционные кусочки. 

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Свежая скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее необходимо выложить кусочки рыбы в стеклянную, пластиковую или эмалированную емкость.

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Кусочки скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить маринадом. Оставить при комнатной температуре на 6-7 часов.

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Кусочки скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee

 Если будете солить в холодильнике, то нужно держать дольше, около 8-10 часов. 

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Кусочки скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовую рыбу подавать с луком. Получается очень вкусно. 

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Скумбрия пряного посола. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Советуем ознакомиться с рецептом соления сала по-венгерски с чесноком и специями. Сало по-венгерски, или просто "венгерка", это очень вкусный и простой способ соления сала с чесноком и специями. Аромат такой, что невозможно устоять.

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