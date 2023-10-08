Простой рецепт соленой скумбрии дома — видео

Очень вкусная скумбрия пряного посола в домашних условиях
Благодаря этому рецепту у вас получится засолить скумбрию в домашних условиях. Получается намного вкуснее и бюджетнее, чем из магазина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- скумбрия свежемороженая 500-600 г (в неочищенном виде);
- соль 1 ст.л. с небольшой горкой;
- сахар 0,5 ст.л;
- вода 200 мл;
- гвоздика 2-3 шт;
- кориандр 0,5 ч.л;
- лавровый лист 1 шт;
- душистый перец 3 шт;
- черный перец 6-7 шт;
- растительное масло 1 ст.л;
- уксус 9% 1 ч.л.
Способ приготовления
В воду добавить гвоздику, кориандр, лавровый лист, душистый перец, черный перец, соль и сахар. Дать закипеть и проварить на небольшом огне около 5 минут, чтобы специи раскрыли свои ароматы.
Дать рассолу полностью остыть до комнатной температуры.
Скумбрию очистить от внутренностей, удалить плавники и отрезать голову. Нарезать на порционные кусочки.
Далее необходимо выложить кусочки рыбы в стеклянную, пластиковую или эмалированную емкость.
Залить маринадом. Оставить при комнатной температуре на 6-7 часов.
Если будете солить в холодильнике, то нужно держать дольше, около 8-10 часов.
Готовую рыбу подавать с луком. Получается очень вкусно.
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