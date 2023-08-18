Ікра з огірків або лечо з перерослих огірків — відео рецепт

Ікра на зиму. Фото: Freepik

Така закуска виходить дуже смачною. Найголовніше це те, що для її приготування гарно підходять перерослі огірки, з якими зазвичай, не знаєш що робити.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради.

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Вам знадобиться:

2,5 кг огрірків;

540 гр. моркви;

540 гр. цибулі;

500 гр.помідорів;

500 гр. перцю;

2 ст.л. солі;

3 ст.л.цукру;

200 мл. олії;

6 ст.л .томату;

3 зуб.часнику;

0,5 ч.л.перцю чилі або 3 гіркі сухого перцю;

0,5 ч.л.копченої паприки;

2-3 ст.л. оцту.

Спосіб приготування

Спочатку ріжемо огірки дрібним кубиком. Всі огірки складамо в кастрюлю то додаємо столову ложку солі.

Чищення огірків. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

Далі потрібно дрібно нарізати солодкий перець. Додаємо їх до огірків.

Нарізані огірки. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

Так само потрібно нарізати цибулю, дрібним кубиком та додати до огірків та перцю.

Нарізання цибулі. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

Далі потрібно натерти моркву на крупній тертці.

Подрібнення перцю. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

Соковитий помідор також нарізаємо.

Смажена цибуля та морква. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

На сковорідку додаємо рослинну олію та починаємо смажити цибулю до золотистого кольору. Потім додаємо моркву та смажимо їх разом.

Додавання томатної пасти в засмажку. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

До цибулі та моркви додаємо перець. Потрібно протушкувати протягом 5 хвилин.

Додавання огірків на пательню. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

Потім додаємо томатну пасту. Тушкуємо кілька хвилин та додаємо помідори. Потрібно протушкувати все разом ще 5 хвилин.

Додавання помідорів на пательню. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

Потім починаємо додавати огірки, але перед цим з них потрібно видалити зайвий сік.

Додавання солі на та спецій в ікру. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

В такому вигляді все будемо тушкувати протягом 30 хвилин. За смаком потрібно додати ще трохи солі та цукру. Також на цьому етапі потрібно додати інші спеції, паприку та гострий перець.

Розкладання ікри по банках. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

В самомом кінці додаємо кілька зубчиків часнику та оцет. Все ретельно перемішати та тушкуємо останні 5 хвилин.

Ікра в банках. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

Ікру можно розкладати по стерилізованих банках та одразу закатувати, додатково стерилізувати не потрібно.

За бажанням, масу, яку отримали можна пропустити через блендер, тоді по консистенції ця закуска буде нагадувати саме ікру.

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