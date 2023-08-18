Икра из огурцов или лечо из переросших огурцов

Очень вкусная икра на зиму из переросших огурцов по рецепту бабушки
Такая закуска получается очень вкусной . Самое главное это то, что для ее приготовления хорошо подходят переросшие огурцы, с которыми обычно не знаешь, что делать.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.
Вам понадобится:
- 2,5 кг огрерков;
- 540 гр. моркови;
- 540 гр. лука;
- 500 гр. помидоров;
- 500 гр. перца;
- 2 ст.л. соли;
- 3 ст.л.сахара;
- 200мл. масла;
- 6 ст.л .томата;
- 3 зуб. чеснока;
- 0,5 ч.л.перца чили или 3 горьких сухого перца;
- 0,5 ч.л.копченой паприки;
- 2-3 ст.л. уксуса.
Способ приготовления
Сначала режем огурцы мелким кубиком. Все огурцы складываем в кастрюлю и добавляем столовую ложку соли.
Далее нужно мелко порезать сладкий перец. Добавляем их к огурцам.
Также нужно нарезать лук, мелким кубиком и добавить к огурцам и перцу.
Далее нужно натереть морковь на крупной терке.
Сочный помидор также нарезаем.
На сковороду добавляем растительное масло и начинаем жарить лук до золотистого цвета. Затем добавляем морковь и жарим их вместе.
К луку и моркови добавляем перец. Нужно протушить в течение 5 минут.
Затем добавляем томатную пасту. Тушим несколько минут и добавляем помидоры. Нужно протушить все вместе еще 5 минут.
Затем начинаем добавлять огурцы, но перед этим нужно удалить лишний сок.
В таком виде все будем тушить в течение 30 минут. По вкусу нужно добавить еще немного соли и сахара. Также на этом этапе нужно добавить другие специи, паприку и острый перец.
В самом конце добавляем несколько зубчиков чеснока и уксус. Все тщательно перемешать и тушить последние 5 минут.
Икру можно раскладывать по стерилизованным банкам и сразу закатывать, дополнительно стерилизовать не нужно.
По желанию, массу, которую получили, можно пропустить через блендер, тогда по консистенции эта закуска будет напоминать именно икру.
Раньше мы писали о рецепте плова в банке на зиму. Сочный плов из свинины и риса хорошо хранится в банках долгое время, поэтому это отличная заготовка для всей семьи. Приготовление плова с мясом в кастрюле совсем не сложно, но такое сытное блюдо выручит вас в любой ситуации.