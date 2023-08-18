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Очень вкусная икра на зиму из переросших огурцов по рецепту бабушки

18 августа 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Икра из огурцов или лечо из переросших огурцов
Икра на зиму. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая закуска получается очень вкусной . Самое главное это то, что для ее приготовления хорошо подходят переросшие огурцы, с которыми обычно не знаешь, что делать.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.

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Вам понадобится:

  • 2,5 кг огрерков;
  • 540 гр. моркови;
  • 540 гр. лука;
  • 500 гр. помидоров;
  • 500 гр. перца;
  • 2 ст.л. соли;
  • 3 ст.л.сахара;
  • 200мл. масла;
  • 6 ст.л .томата;
  • 3 зуб. чеснока;
  • 0,5 ч.л.перца чили или 3 горьких сухого перца;
  • 0,5 ч.л.копченой паприки;
  • 2-3 ст.л. уксуса.

Способ приготовления

Сначала режем огурцы мелким кубиком. Все огурцы складываем в кастрюлю и добавляем столовую ложку соли.

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Чистка огурцов. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

Далее нужно мелко порезать сладкий перец. Добавляем их к огурцам.

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Нарезанные огурцы. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

Также нужно нарезать лук, мелким кубиком и добавить к огурцам и перцу.

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Нарезка лука. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

Далее нужно натереть морковь на крупной терке.

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Измельчение перца. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

Сочный помидор также нарезаем.

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Жареный лук и морковь. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

На сковороду добавляем растительное масло и начинаем жарить лук до золотистого цвета. Затем добавляем морковь и жарим их вместе.

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Добавление томатной пасты в зажарку. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

К луку и моркови добавляем перец. Нужно протушить в течение 5 минут.

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Добавление огурцов в сковороду. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

Затем добавляем томатную пасту. Тушим несколько минут и добавляем помидоры. Нужно протушить все вместе еще 5 минут.

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Добавление помидоров в сковороду. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

Затем начинаем добавлять огурцы, но перед этим нужно удалить лишний сок.

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Добавление соли и специй в икру. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

В таком виде все будем тушить в течение 30 минут. По вкусу нужно добавить еще немного соли и сахара. Также на этом этапе нужно добавить другие специи, паприку и острый перец.

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Разложение икры по банкам. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

В самом конце добавляем несколько зубчиков чеснока и уксус. Все тщательно перемешать и тушить последние 5 минут.

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Икра в банках. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d.

Икру можно раскладывать по стерилизованным банкам и сразу закатывать, дополнительно стерилизовать не нужно.

По желанию, массу, которую получили, можно пропустить через блендер, тогда по консистенции эта закуска будет напоминать именно икру.

Раньше мы писали о рецепте плова в банке на зиму. Сочный плов из свинины и риса хорошо хранится в банках долгое время, поэтому это отличная заготовка для всей семьи. Приготовление плова с мясом в кастрюле совсем не сложно, но такое сытное блюдо выручит вас в любой ситуации.

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