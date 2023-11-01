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Дуже смачна автентична українська страва з гороху

1 листопада 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні оладки з гороху — відео рецепт
Горох в тарілці. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це так просто, але як смачно. Дуже цікава, смачна давня та поживна страва української кухні. Це буде каша і потім з неї ще зробимо "горохвяники" або ж як ще кажуть "горохляники". Давні смаки української кухні, які знову увірвалися у наш побут і не через те, що це дешева їжа, а через те, що це дійсно смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться: 

  • дві склянки сухого гороху (склянки по 250 мілілітрів);
  • вода;
  • сіль (солити горох можна наприкінці варіння);
  • цибуля (для засмажки);
  • олія чи смалець (для смаження цибулі);
  • перець;
  • сіль.

Для горохвяників (горохляники, горохвяники-січеники):

  • все як на кашу (див. вище);
  • манка або борошно (половина склянки, може взяти більше);
  • 2 яйця;
  • сухарі хлібні;
  • олія чи смалець (для смаження);
  • перець.

Спосіб приготування

Спочатку пр готуємо кашу з гороху. Для цього потрібно залити колотий горох на ніч. 

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Горох та вода. Фото: YouTube @nashi.besahy

Воду з горохом зливаємо та ставимо на вогонь. Горох потрібно варити, поки вся вода не випаровується. 

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Пюре з гороху. Фото: YouTube @nashi.besahy

Горох потрібно перетерти в кашу. Таку кашу можна подавати разом зі шкварками. 

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Горохова каша. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі приготуємо горохвяники. До каші додаємо манку, вес ретельно перемішати. 

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Горохова каша та манка. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі додаємо смажену цибулю та курячі яйця. 

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Формування котлет з гороху. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі робимо котлети, обвалюємо в панірувальних сухарях. 

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Котлети з гороху. Фото: YouTube @nashi.besahy

Смажимо все на пательні з обох боків до готовності. 

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Смажені горохвяники. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців у духовці, які готуються простіше котлет. Ліниві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, що не вимагає додаткового приготування гарніру.

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