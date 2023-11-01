Смачні оладки з гороху — відео рецепт

Дуже смачна автентична українська страва з гороху
Це так просто, але як смачно. Дуже цікава, смачна давня та поживна страва української кухні. Це буде каша і потім з неї ще зробимо "горохвяники" або ж як ще кажуть "горохляники". Давні смаки української кухні, які знову увірвалися у наш побут і не через те, що це дешева їжа, а через те, що це дійсно смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- дві склянки сухого гороху (склянки по 250 мілілітрів);
- вода;
- сіль (солити горох можна наприкінці варіння);
- цибуля (для засмажки);
- олія чи смалець (для смаження цибулі);
- перець;
- сіль.
Для горохвяників (горохляники, горохвяники-січеники):
- все як на кашу (див. вище);
- манка або борошно (половина склянки, може взяти більше);
- 2 яйця;
- сухарі хлібні;
- олія чи смалець (для смаження);
- перець.
Спосіб приготування
Спочатку пр готуємо кашу з гороху. Для цього потрібно залити колотий горох на ніч.
Воду з горохом зливаємо та ставимо на вогонь. Горох потрібно варити, поки вся вода не випаровується.
Горох потрібно перетерти в кашу. Таку кашу можна подавати разом зі шкварками.
Далі приготуємо горохвяники. До каші додаємо манку, вес ретельно перемішати.
Далі додаємо смажену цибулю та курячі яйця.
Далі робимо котлети, обвалюємо в панірувальних сухарях.
Смажимо все на пательні з обох боків до готовності.
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