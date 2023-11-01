Смачні оладки з гороху — відео рецепт

Горох в тарілці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Це так просто, але як смачно. Дуже цікава, смачна давня та поживна страва української кухні. Це буде каша і потім з неї ще зробимо "горохвяники" або ж як ще кажуть "горохляники". Давні смаки української кухні, які знову увірвалися у наш побут і не через те, що це дешева їжа, а через те, що це дійсно смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться:

дві склянки сухого гороху (склянки по 250 мілілітрів);

вода;

сіль (солити горох можна наприкінці варіння);

цибуля (для засмажки);

олія чи смалець (для смаження цибулі);

перець;

сіль.

Для горохвяників (горохляники, горохвяники-січеники):

все як на кашу (див. вище);

манка або борошно (половина склянки, може взяти більше);

2 яйця;

сухарі хлібні;

олія чи смалець (для смаження);

перець.

Спосіб приготування

Спочатку пр готуємо кашу з гороху. Для цього потрібно залити колотий горох на ніч.

Горох та вода. Фото: YouTube @nashi.besahy

Воду з горохом зливаємо та ставимо на вогонь. Горох потрібно варити, поки вся вода не випаровується.

Пюре з гороху. Фото: YouTube @nashi.besahy

Горох потрібно перетерти в кашу. Таку кашу можна подавати разом зі шкварками.

Горохова каша. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі приготуємо горохвяники. До каші додаємо манку, вес ретельно перемішати.

Горохова каша та манка. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі додаємо смажену цибулю та курячі яйця.

Формування котлет з гороху. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі робимо котлети, обвалюємо в панірувальних сухарях.

Котлети з гороху. Фото: YouTube @nashi.besahy

Смажимо все на пательні з обох боків до готовності.

Смажені горохвяники. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців у духовці, які готуються простіше котлет. Ліниві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, що не вимагає додаткового приготування гарніру.