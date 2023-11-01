Вкусные оладьи из гороха — видео рецепт

Горох в тарелке. Фото: YouTube @nashi.besahy

Это так просто, но как вкусно. Очень интересное, вкусное давнее и питательное блюдо украинской кухни. Это будет каша и потом из нее еще сделаем "горохвяники" или как еще говорят "горохляники". Давние вкусы украинской кухни, которые снова ворвались в наш быт и не потому, что это дешевая еда, а потому, что это действительно вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

два стакана сухого гороха (стаканы по 250 миллилитров);

вода;

соль (солить горох можно в конце варки);

лук (для зажарки);

масло или смалец (для жарки лука);

перец;

соль.

Для горохвяников (горохляники, горохвяники-сеченики):

все как на кашу (см. выше);

манка или мука (половина стакана, можно взять больше);

2 яйца;

сухари хлебные;

масло или смалец (для жарки);

перец.

Способ приготовления

Сначала готовим кашу из гороха. Для этого нужно залить колотый горох на ночь.

Горох и вода. Фото: YouTube @nashi.besahy

Воду с горохом сливаем и ставим на огонь. Горох нужно варить, пока вся вода не испарится.

Пюре из гороха. Фото: YouTube @nashi.besahy

Горох нужно перетереть в кашу. Такую кашу можно подавать вместе со шкварками.

Гороховая каша. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее приготовим горохвяники. К каше добавляем манку, вес тщательно перемешаем.

Гороховая каша и манка. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее добавляем жареный лук и куриные яйца.

Формирование котлет из гороха. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее делаем котлеты, обваливаем в панировочных сухарях.

Котлеты из гороха. Фото: YouTube @nashi.besahy

Жарим все на сковороде по бокам до готовности.

Жареные горохвяники. Фото: YouTube @nashi.besahy

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