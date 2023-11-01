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Очень вкусное аутентичное украинское блюдо из гороха

1 ноября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные оладьи из гороха — видео рецепт
Горох в тарелке. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это так просто, но как вкусно. Очень интересное, вкусное давнее и питательное блюдо украинской кухни. Это будет каша и потом из нее еще сделаем "горохвяники" или как еще говорят "горохляники". Давние вкусы украинской кухни, которые снова ворвались в наш быт и не потому, что это дешевая еда, а потому, что это действительно вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • два стакана сухого гороха (стаканы по 250 миллилитров);
  • вода;
  • соль (солить горох можно в конце варки);
  • лук (для зажарки);
  • масло или смалец (для жарки лука);
  • перец;
  • соль.

Для горохвяников (горохляники, горохвяники-сеченики):

  • все как на кашу (см. выше);
  • манка или мука (половина стакана, можно взять больше);
  • 2 яйца;
  • сухари хлебные;
  • масло или смалец (для жарки);
  • перец.

Способ приготовления

Сначала готовим кашу из гороха. Для этого нужно залить колотый горох на ночь.

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Горох и вода. Фото: YouTube @nashi.besahy

Воду с горохом сливаем и ставим на огонь. Горох нужно варить, пока вся вода не испарится.

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Пюре из гороха. Фото: YouTube @nashi.besahy

Горох нужно перетереть в кашу. Такую кашу можно подавать вместе со шкварками.

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Гороховая каша. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее приготовим горохвяники. К каше добавляем манку, вес тщательно перемешаем.

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Гороховая каша и манка. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее добавляем жареный лук и куриные яйца.

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Формирование котлет из гороха. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее делаем котлеты, обваливаем в панировочных сухарях.

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Котлеты из гороха. Фото: YouTube @nashi.besahy

Жарим все на сковороде по бокам до готовности.

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Жареные горохвяники. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы – это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.

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