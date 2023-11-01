Вкусные оладьи из гороха — видео рецепт

Очень вкусное аутентичное украинское блюдо из гороха
Это так просто, но как вкусно. Очень интересное, вкусное давнее и питательное блюдо украинской кухни. Это будет каша и потом из нее еще сделаем "горохвяники" или как еще говорят "горохляники". Давние вкусы украинской кухни, которые снова ворвались в наш быт и не потому, что это дешевая еда, а потому, что это действительно вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- два стакана сухого гороха (стаканы по 250 миллилитров);
- вода;
- соль (солить горох можно в конце варки);
- лук (для зажарки);
- масло или смалец (для жарки лука);
- перец;
- соль.
Для горохвяников (горохляники, горохвяники-сеченики):
- все как на кашу (см. выше);
- манка или мука (половина стакана, можно взять больше);
- 2 яйца;
- сухари хлебные;
- масло или смалец (для жарки);
- перец.
Способ приготовления
Сначала готовим кашу из гороха. Для этого нужно залить колотый горох на ночь.
Воду с горохом сливаем и ставим на огонь. Горох нужно варить, пока вся вода не испарится.
Горох нужно перетереть в кашу. Такую кашу можно подавать вместе со шкварками.
Далее приготовим горохвяники. К каше добавляем манку, вес тщательно перемешаем.
Далее добавляем жареный лук и куриные яйца.
Далее делаем котлеты, обваливаем в панировочных сухарях.
Жарим все на сковороде по бокам до готовности.
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