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Дуже простий соковитий шоколадний торт

8 листопада 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний рецепт домашнього торта —відео
Шоколадний торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний та ніжний шоколадний торт "Склянковий", який можна приготувати без використання ваг. Торт дуже простий у приготуванні, його можна дуже швидко зробити в домашніх умовах, адже, швидше за все, всі інгредієнти вже є у холодильнику. Коржі виходять вологими і пористими, крем повітряний, а глазур супер шоколадна.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • склянка чи чашка об'ємом 200 мл;
  • кефір та яйця кімнатної температури;
  • діаметр форми 21 см.

Для коржів:

  • кефір 1 склянка (200 г);
  • цукор 0,75-1 склянка (150-200 г);
  • борошно 1 склянка (130 г);
  • олія 2 ст.л;
  • какао 2 ст. з гіркою;
  • яйце 2 шт;
  • розпушувач 10 г;
  • сіль 1.4 ч.л.

Крем сирно-зметаний:

  • сир (не зернистий) 2-2,5 склянки (300-400 г);
  • сметана 20% 2 склянки (300-350 г);
  • цукор 100-150 г (0,5-0,75 склянки);
  • ванільний цукор 20-30 г.

Глазурь шоколадна:

  • сметана 20% 3 ст. (120-150 г);
  • цукор 3 ст. з гіркою;
  • какао 1 ст. з гіркою;
  • вершкове масло 20 г.

Спосіб приготування

Для бісквіту важливо, щоб кефір та яйця були кімнатної температури.

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Інгредієнти для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яйця збити із сіллю та цукром до пишності протягом 3-4 хвилин. Додати кефір та олію.

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Яйця та кефір. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати борошно, какао та розпушувач. Просіяти їх до збитої суміші. Перемішати лопаткою. Занадто довго вимішувати не потрібно просто до однорідності.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вилити тісто у форму, випікати 40-45 хвилин в заздалегідь прогрітій до 160 градусів духовці.

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Тісто для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовому коржу дати трохи охолонути у формі, потім дістати і дати охолонути на решітці.

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Корж для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для крему перебити блендером кисломолочний сир і сметану, додати цукор та ванільний цукор.

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Шоколадний корж. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Густоту крему можна регулювати, додаючи трохи більше сиру або трохи менше сметани.

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Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли крем стане повністю однорідним, його можна збити міксером протягом 3-5 хвилин, щоб він став повітрянішим.

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Коржі для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Корж розрізати на 3 частини. Викласти перший корж у форму, змастити 6-7 ст.л. крему, викласти другий корж, змастити 6-7 ст.л. крему.

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Глазурь для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити 3-м коржем і відправити в морозильник на годину, щоб торт зафіксував свою форму.

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Торт у глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тим часом зробимо глазур. Змішати сметану, цукор та какао, варити, постійно помішуючи до перших бульків. У готову глазур додати трохи вершкового масла. Дати глазурі охолонути.

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Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Торт дістати з форми і покрити глазур'ю, відправити в холодильник на 10-15 хвилин, щоб глазур добре схопилася, і можна подавати до столу.

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