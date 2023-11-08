Ідеальний рецепт домашнього торта —відео

Дуже простий соковитий шоколадний торт
Дуже смачний та ніжний шоколадний торт "Склянковий", який можна приготувати без використання ваг. Торт дуже простий у приготуванні, його можна дуже швидко зробити в домашніх умовах, адже, швидше за все, всі інгредієнти вже є у холодильнику. Коржі виходять вологими і пористими, крем повітряний, а глазур супер шоколадна.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- склянка чи чашка об'ємом 200 мл;
- кефір та яйця кімнатної температури;
- діаметр форми 21 см.
Для коржів:
- кефір 1 склянка (200 г);
- цукор 0,75-1 склянка (150-200 г);
- борошно 1 склянка (130 г);
- олія 2 ст.л;
- какао 2 ст. з гіркою;
- яйце 2 шт;
- розпушувач 10 г;
- сіль 1.4 ч.л.
Крем сирно-зметаний:
- сир (не зернистий) 2-2,5 склянки (300-400 г);
- сметана 20% 2 склянки (300-350 г);
- цукор 100-150 г (0,5-0,75 склянки);
- ванільний цукор 20-30 г.
Глазурь шоколадна:
- сметана 20% 3 ст. (120-150 г);
- цукор 3 ст. з гіркою;
- какао 1 ст. з гіркою;
- вершкове масло 20 г.
Спосіб приготування
Для бісквіту важливо, щоб кефір та яйця були кімнатної температури.
Яйця збити із сіллю та цукром до пишності протягом 3-4 хвилин. Додати кефір та олію.
Змішати борошно, какао та розпушувач. Просіяти їх до збитої суміші. Перемішати лопаткою. Занадто довго вимішувати не потрібно просто до однорідності.
Вилити тісто у форму, випікати 40-45 хвилин в заздалегідь прогрітій до 160 градусів духовці.
Готовому коржу дати трохи охолонути у формі, потім дістати і дати охолонути на решітці.
Для крему перебити блендером кисломолочний сир і сметану, додати цукор та ванільний цукор.
Густоту крему можна регулювати, додаючи трохи більше сиру або трохи менше сметани.
Коли крем стане повністю однорідним, його можна збити міксером протягом 3-5 хвилин, щоб він став повітрянішим.
Корж розрізати на 3 частини. Викласти перший корж у форму, змастити 6-7 ст.л. крему, викласти другий корж, змастити 6-7 ст.л. крему.
Накрити 3-м коржем і відправити в морозильник на годину, щоб торт зафіксував свою форму.
Тим часом зробимо глазур. Змішати сметану, цукор та какао, варити, постійно помішуючи до перших бульків. У готову глазур додати трохи вершкового масла. Дати глазурі охолонути.
Торт дістати з форми і покрити глазур'ю, відправити в холодильник на 10-15 хвилин, щоб глазур добре схопилася, і можна подавати до столу.
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