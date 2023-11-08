Ідеальний рецепт домашнього торта —відео

Шоколадний торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний та ніжний шоколадний торт "Склянковий", який можна приготувати без використання ваг. Торт дуже простий у приготуванні, його можна дуже швидко зробити в домашніх умовах, адже, швидше за все, всі інгредієнти вже є у холодильнику. Коржі виходять вологими і пористими, крем повітряний, а глазур супер шоколадна.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

склянка чи чашка об'ємом 200 мл;

кефір та яйця кімнатної температури;

діаметр форми 21 см.

Для коржів:

кефір 1 склянка (200 г);

цукор 0,75-1 склянка (150-200 г);

борошно 1 склянка (130 г);

олія 2 ст.л;

какао 2 ст. з гіркою;

яйце 2 шт;

розпушувач 10 г;

сіль 1.4 ч.л.

Крем сирно-зметаний:

сир (не зернистий) 2-2,5 склянки (300-400 г);

сметана 20% 2 склянки (300-350 г);

цукор 100-150 г (0,5-0,75 склянки);

ванільний цукор 20-30 г.

Глазурь шоколадна:

сметана 20% 3 ст. (120-150 г);

цукор 3 ст. з гіркою;

какао 1 ст. з гіркою;

вершкове масло 20 г.

Спосіб приготування

Для бісквіту важливо, щоб кефір та яйця були кімнатної температури.

Інгредієнти для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яйця збити із сіллю та цукром до пишності протягом 3-4 хвилин. Додати кефір та олію.

Яйця та кефір. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати борошно, какао та розпушувач. Просіяти їх до збитої суміші. Перемішати лопаткою. Занадто довго вимішувати не потрібно просто до однорідності.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вилити тісто у форму, випікати 40-45 хвилин в заздалегідь прогрітій до 160 градусів духовці.

Тісто для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовому коржу дати трохи охолонути у формі, потім дістати і дати охолонути на решітці.

Корж для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для крему перебити блендером кисломолочний сир і сметану, додати цукор та ванільний цукор.

Шоколадний корж. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Густоту крему можна регулювати, додаючи трохи більше сиру або трохи менше сметани.

Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли крем стане повністю однорідним, його можна збити міксером протягом 3-5 хвилин, щоб він став повітрянішим.

Коржі для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Корж розрізати на 3 частини. Викласти перший корж у форму, змастити 6-7 ст.л. крему, викласти другий корж, змастити 6-7 ст.л. крему.

Глазурь для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити 3-м коржем і відправити в морозильник на годину, щоб торт зафіксував свою форму.

Торт у глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тим часом зробимо глазур. Змішати сметану, цукор та какао, варити, постійно помішуючи до перших бульків. У готову глазур додати трохи вершкового масла. Дати глазурі охолонути.

Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Торт дістати з форми і покрити глазур'ю, відправити в холодильник на 10-15 хвилин, щоб глазур добре схопилася, і можна подавати до столу.

Раніше ми писали про найпростіший, ідеальний рецепт шарлотки з яблуками.

Також ми писали про простий рецепт медовика за 30 хвилин, без розкочування коржів.

Рецепт торта "Наполеон" без випічки за 20 хвилин.

Також ми писали про рецепт шоколадно-кокосового рулету без випічки.