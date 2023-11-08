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Очень простой и сочный шоколадный торт

8 ноября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный рецепт домашнего торта — видео
Шоколадный торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный и нежный шоколадный торт "Стаканчиковый", который можно приготовить без использования весов. Торт очень простой в приготовлении, его можно  очень быстро сделать в домашних условиях, ведь, скорее всего, все ингредиенты уже есть у вас в холодильнике. Коржи получаются влажными и пористыми, крем нежный и воздушный, а глазурь супер шоколадная. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • стакан или чашка объемом 200 мл;
  • кефир и яйца комнатной температуры;
  • диаметр формы — 21 см.

Для коржей:

  • кефир — 1 стакан (200 г);
  • сахар — 0,75-1 стакан (150-200 г);
  • мука — 1 стакан (130 г);
  • растительное масло — 2 ст.л.;
  • какао — 2 ст.л. с горкой;
  • яйцо — 2 шт.;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • соль — 1,4 ч.л.

Крем творожно-сметанный:

  • творог (не зернистый) — 2-2,5 стакана (300-400 г);
  • сметана 20% — 2 стакана (300-350 г);
  • сахар — 100-150 г (0,5-0,75 стакана);
  • ванильный сахар — 20-30 г.

Глазурь шоколадная: 

  • сметана 20% — 3 ст.л. (120-150 г);
  • сахар — 3 ст.л. с горкой;
  • какао — 1 ст.л. с горкой;
  • сливочное масло — 20 г. 

Способ приготовления 

Для бисквита важно, чтобы кефир и яйца были комнатной температуры.

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Ингредиенты для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яйца взбить с солью и сахаром до пышности в течение 3-4 минут. Добавить кефир и растительное масло.

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Яйца и кефир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать муку, какао и разрыхлитель. Просеять их к взбитой смеси. Перемешать лопаткой. Слишком долго вымешивать не нужно, просто до однородности.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вылить тесто в форму, выпекать 40-45 минут в заранее прогретой до 160 градусов духовке.

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Тесто для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовому коржу дать немного остыть в форме, потом достать и дать остыть на решетке.

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Корж для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для крема перебить блендером творог и сметану, добавить сахар и ванильный сахар.

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Шоколадный корж. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Густоту крема можно регулировать, добавляя чуть больше творога или чуть меньше сметаны.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда крем станет полностью однородным, его можно взбить миксером в течение 3-5 минут, чтобы он стал более воздушным.

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Коржи для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Корж разрезать на 3 части. Выложить первый корж в форму, смазать 6-7 ст.л. крема, выложить второй корж, смазать 6-7 ст.л. крема.

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Глазурь для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть 3-м коржом и отправить в морозильник на 1 час, чтобы торт зафиксировал свою форму.

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Торт в глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тем временем сделаем глазурь. Смешать сметану, сахар и какао, варить, постоянно помешивая, до первых бульков. В готовую глазурь добавить немного сливочного масла. Дать глазури остыть.

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Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Торт достать из формы и покрыть глазурью, отправить в холодильник минут на 10-15, чтобы глазурь хорошо схватилась, и можно подавать к столу. 

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