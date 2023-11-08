Идеальный рецепт домашнего торта — видео

Очень простой и сочный шоколадный торт
Очень вкусный и нежный шоколадный торт "Стаканчиковый", который можно приготовить без использования весов. Торт очень простой в приготовлении, его можно очень быстро сделать в домашних условиях, ведь, скорее всего, все ингредиенты уже есть у вас в холодильнике. Коржи получаются влажными и пористыми, крем нежный и воздушный, а глазурь супер шоколадная.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- стакан или чашка объемом 200 мл;
- кефир и яйца комнатной температуры;
- диаметр формы — 21 см.
Для коржей:
- кефир — 1 стакан (200 г);
- сахар — 0,75-1 стакан (150-200 г);
- мука — 1 стакан (130 г);
- растительное масло — 2 ст.л.;
- какао — 2 ст.л. с горкой;
- яйцо — 2 шт.;
- разрыхлитель — 10 г;
- соль — 1,4 ч.л.
Крем творожно-сметанный:
- творог (не зернистый) — 2-2,5 стакана (300-400 г);
- сметана 20% — 2 стакана (300-350 г);
- сахар — 100-150 г (0,5-0,75 стакана);
- ванильный сахар — 20-30 г.
Глазурь шоколадная:
- сметана 20% — 3 ст.л. (120-150 г);
- сахар — 3 ст.л. с горкой;
- какао — 1 ст.л. с горкой;
- сливочное масло — 20 г.
Способ приготовления
Для бисквита важно, чтобы кефир и яйца были комнатной температуры.
Яйца взбить с солью и сахаром до пышности в течение 3-4 минут. Добавить кефир и растительное масло.
Смешать муку, какао и разрыхлитель. Просеять их к взбитой смеси. Перемешать лопаткой. Слишком долго вымешивать не нужно, просто до однородности.
Вылить тесто в форму, выпекать 40-45 минут в заранее прогретой до 160 градусов духовке.
Готовому коржу дать немного остыть в форме, потом достать и дать остыть на решетке.
Для крема перебить блендером творог и сметану, добавить сахар и ванильный сахар.
Густоту крема можно регулировать, добавляя чуть больше творога или чуть меньше сметаны.
Когда крем станет полностью однородным, его можно взбить миксером в течение 3-5 минут, чтобы он стал более воздушным.
Корж разрезать на 3 части. Выложить первый корж в форму, смазать 6-7 ст.л. крема, выложить второй корж, смазать 6-7 ст.л. крема.
Накрыть 3-м коржом и отправить в морозильник на 1 час, чтобы торт зафиксировал свою форму.
Тем временем сделаем глазурь. Смешать сметану, сахар и какао, варить, постоянно помешивая, до первых бульков. В готовую глазурь добавить немного сливочного масла. Дать глазури остыть.
Торт достать из формы и покрыть глазурью, отправить в холодильник минут на 10-15, чтобы глазурь хорошо схватилась, и можно подавать к столу.
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