Идеальный рецепт домашнего торта — видео

Шоколадный торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный и нежный шоколадный торт "Стаканчиковый", который можно приготовить без использования весов. Торт очень простой в приготовлении, его можно очень быстро сделать в домашних условиях, ведь, скорее всего, все ингредиенты уже есть у вас в холодильнике. Коржи получаются влажными и пористыми, крем нежный и воздушный, а глазурь супер шоколадная.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

стакан или чашка объемом 200 мл;

кефир и яйца комнатной температуры;

диаметр формы — 21 см.

Для коржей:

кефир — 1 стакан (200 г);

сахар — 0,75-1 стакан (150-200 г);

мука — 1 стакан (130 г);

растительное масло — 2 ст.л.;

какао — 2 ст.л. с горкой;

яйцо — 2 шт.;

разрыхлитель — 10 г;

соль — 1,4 ч.л.

Крем творожно-сметанный:

творог (не зернистый) — 2-2,5 стакана (300-400 г);

сметана 20% — 2 стакана (300-350 г);

сахар — 100-150 г (0,5-0,75 стакана);

ванильный сахар — 20-30 г.

Глазурь шоколадная:

сметана 20% — 3 ст.л. (120-150 г);

сахар — 3 ст.л. с горкой;

какао — 1 ст.л. с горкой;

сливочное масло — 20 г.

Способ приготовления

Для бисквита важно, чтобы кефир и яйца были комнатной температуры.

Ингредиенты для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яйца взбить с солью и сахаром до пышности в течение 3-4 минут. Добавить кефир и растительное масло.

Яйца и кефир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать муку, какао и разрыхлитель. Просеять их к взбитой смеси. Перемешать лопаткой. Слишком долго вымешивать не нужно, просто до однородности.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вылить тесто в форму, выпекать 40-45 минут в заранее прогретой до 160 градусов духовке.

Тесто для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовому коржу дать немного остыть в форме, потом достать и дать остыть на решетке.

Корж для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для крема перебить блендером творог и сметану, добавить сахар и ванильный сахар.

Шоколадный корж. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Густоту крема можно регулировать, добавляя чуть больше творога или чуть меньше сметаны.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда крем станет полностью однородным, его можно взбить миксером в течение 3-5 минут, чтобы он стал более воздушным.

Коржи для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Корж разрезать на 3 части. Выложить первый корж в форму, смазать 6-7 ст.л. крема, выложить второй корж, смазать 6-7 ст.л. крема.

Глазурь для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть 3-м коржом и отправить в морозильник на 1 час, чтобы торт зафиксировал свою форму.

Торт в глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тем временем сделаем глазурь. Смешать сметану, сахар и какао, варить, постоянно помешивая, до первых бульков. В готовую глазурь добавить немного сливочного масла. Дать глазури остыть.

Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Торт достать из формы и покрыть глазурью, отправить в холодильник минут на 10-15, чтобы глазурь хорошо схватилась, и можно подавать к столу.

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