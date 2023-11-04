Ідеальний рецепт шоколадного торта —відео

Шоколадний торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Легендарний шоколадний торт на раз, два, три, з яким впорається навіть дитина. Нічого не треба збивати, можна обійтися навіть без міксера. Торт виходить дуже смачним із насиченим шоколадним смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

форма для запікання діаметром 21 см;

борошно 230 г;

какао 65 г;

цукор 280 г;

сіль 1 ч.л;

розпушувач 10 г (замість розпушувача можна взяти 7 г соди та 1 ст.л. винного оцту);

молоко 260 г;

олія без запаху 60 г;

вершкове масло 60 г (кімнатної температури);

яйце велике 2 шт;

ванільний цукор 8 г.

Для шоколадного ганаша (якщо хочете розрізати корж на кілька частин і змастити ганашем, то збільшіть кількість вершків та шоколаду в 2 рази, тобто 240 г вершків та 240 г чорного шоколаду):

вершки 33% 120 г;

шоколад чорний 120 г.

Спосіб приготування

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Змішати всі сухі інгредієнти — борошно, какао, цукор, ванільний цукор, сіль, розпушувач.

Борошно та какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати олію без запаху, вершкове масло, яйця, молоко.

Додавання яєць. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вилити у форму, випікати при 160 градусів близько 60 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, за потреби випікаємо ще.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовий корж дістаємо з форми, упаковуємо в харчову плівку і залишаємо хвилин на 40-60, найкраще на пару годин, щоб скоринка, що підсохла за час випічки, теж стала вологою і пористою.

Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для шоколадного ганаша прогріваємо вершки до теплого стану, залити чорний шоколад, дати постояти кілька хвилин, перемішати до однорідності.

Вершки та шоколад. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Корж можна розрізати на кілька частин, на 2 або 3 за вашим бажанням.

Шоколадний бісквіт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можна просто зрізати шапочку, а на коржі не розрізати, щоби показати текстуру торта у всій красі.

Шоколадний крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо розрізатимете корж на кілька частин, то приготуйте ще одну порцію шоколадного ганаша.

Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змащуємо коржі, боки та верх торта ганашем. Торт виходить дуже смачним вологим із інтенсивним шоколадним смаком.

Готовий торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про простий рецепт медовика за 30 хвилин, без розкочування коржів.