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Дуже простий шоколадний торт, нічого збивати не потрібно

4 листопада 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний рецепт шоколадного торта —відео
Шоколадний торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Легендарний шоколадний торт на раз, два, три, з яким впорається навіть дитина. Нічого не треба збивати, можна обійтися навіть без міксера. Торт виходить дуже смачним із насиченим шоколадним смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • форма для запікання діаметром 21 см;
  • борошно 230 г;
  • какао 65 г;
  • цукор 280 г;
  • сіль 1 ч.л;
  • розпушувач 10 г (замість розпушувача можна взяти 7 г соди та 1 ст.л. винного оцту);
  • молоко 260 г;
  • олія без запаху 60 г;
  • вершкове масло 60 г (кімнатної температури);
  • яйце велике 2 шт;
  • ванільний цукор 8 г.

Для шоколадного ганаша (якщо хочете розрізати корж на кілька частин і змастити ганашем, то збільшіть кількість вершків та шоколаду в 2 рази, тобто 240 г вершків та 240 г чорного шоколаду):

  • вершки 33% 120 г;
  • шоколад чорний 120 г.

Спосіб приготування

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Змішати всі сухі інгредієнти — борошно, какао, цукор, ванільний цукор, сіль, розпушувач.

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Борошно та какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати олію без запаху, вершкове масло, яйця, молоко.

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Додавання яєць. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вилити у форму, випікати при 160 градусів близько 60 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, за потреби випікаємо ще.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовий корж дістаємо з форми, упаковуємо в харчову плівку і залишаємо хвилин на 40-60, найкраще на пару годин, щоб скоринка, що підсохла за час випічки, теж стала вологою і пористою.

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Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для шоколадного ганаша прогріваємо вершки до теплого стану, залити чорний шоколад, дати постояти кілька хвилин, перемішати до однорідності.

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Вершки та шоколад. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Корж можна розрізати на кілька частин, на 2 або 3 за вашим бажанням.

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Шоколадний бісквіт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можна просто зрізати шапочку, а на коржі не розрізати, щоби показати текстуру торта у всій красі.

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Шоколадний крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо розрізатимете корж на кілька частин, то приготуйте ще одну порцію шоколадного ганаша.

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Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змащуємо коржі, боки та верх торта ганашем. Торт виходить дуже смачним вологим із інтенсивним шоколадним смаком.

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Готовий торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про простий рецепт медовика за 30 хвилин, без розкочування коржів.

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