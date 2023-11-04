Ідеальний рецепт шоколадного торта —відео

Дуже простий шоколадний торт, нічого збивати не потрібно
Легендарний шоколадний торт на раз, два, три, з яким впорається навіть дитина. Нічого не треба збивати, можна обійтися навіть без міксера. Торт виходить дуже смачним із насиченим шоколадним смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- форма для запікання діаметром 21 см;
- борошно 230 г;
- какао 65 г;
- цукор 280 г;
- сіль 1 ч.л;
- розпушувач 10 г (замість розпушувача можна взяти 7 г соди та 1 ст.л. винного оцту);
- молоко 260 г;
- олія без запаху 60 г;
- вершкове масло 60 г (кімнатної температури);
- яйце велике 2 шт;
- ванільний цукор 8 г.
Для шоколадного ганаша (якщо хочете розрізати корж на кілька частин і змастити ганашем, то збільшіть кількість вершків та шоколаду в 2 рази, тобто 240 г вершків та 240 г чорного шоколаду):
- вершки 33% 120 г;
- шоколад чорний 120 г.
Спосіб приготування
Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Змішати всі сухі інгредієнти — борошно, какао, цукор, ванільний цукор, сіль, розпушувач.
Додати олію без запаху, вершкове масло, яйця, молоко.
Вилити у форму, випікати при 160 градусів близько 60 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, за потреби випікаємо ще.
Готовий корж дістаємо з форми, упаковуємо в харчову плівку і залишаємо хвилин на 40-60, найкраще на пару годин, щоб скоринка, що підсохла за час випічки, теж стала вологою і пористою.
Для шоколадного ганаша прогріваємо вершки до теплого стану, залити чорний шоколад, дати постояти кілька хвилин, перемішати до однорідності.
Корж можна розрізати на кілька частин, на 2 або 3 за вашим бажанням.
Можна просто зрізати шапочку, а на коржі не розрізати, щоби показати текстуру торта у всій красі.
Якщо розрізатимете корж на кілька частин, то приготуйте ще одну порцію шоколадного ганаша.
Змащуємо коржі, боки та верх торта ганашем. Торт виходить дуже смачним вологим із інтенсивним шоколадним смаком.
Раніше ми писали про простий рецепт медовика за 30 хвилин, без розкочування коржів.
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