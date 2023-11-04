Идеальный рецепт шоколадного торта — видео

Шоколадный торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Легендарный шоколадный торт на раз, два, три, с которым справится даже ребенок. Ничего взбивать не надо, можно обойтись даже без миксера. Торт получается очень вкусным с насыщенным шоколадным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

форма для запекания диаметром 21 см;

мука 230 г;

какао 65 г;

сахар 280 г;

соль 1 ч.л;

разрыхлитель 10 г (вместо разрыхлителя можно взять 7 г соды и 1 ст.л. винного уксуса);

молоко 260 г;

растительное масло без запаха 60 г;

сливочное масло 60 г (комнатной температуры);

яйцо крупное 2 шт;

ванильный сахар 8 г.

Для шоколадного ганаша (если хотите разрезать корж на несколько частей и смазать ганашем, то увеличьте количество сливок и шоколада в 2 раза, т.е. 240 г сливок и 240 г черного шоколада):

сливки 33% 120 г;

шоколад черный 120 г.

Способ приготовления

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Смешать все сухие ингредиенты — муку, какао, сахар, ванильный сахар, соль, разрыхлитель.

Мука и какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить растительное масло без запаха, сливочное масло, яйца, молоко.

Добавление яиц. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вылить в форму, выпекать при 160 градусах около 60 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой, при необходимости выпекаем еще.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый корж достаем из формы, упаковываем в пищевую пленку и оставляем минут на 40-60, лучше всего на пару часов, чтобы подсохшая за время выпечки корочка тоже стала влажной и пористой.

Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для шоколадного ганаша прогреваем сливки до теплого состояния, залить ими черный шоколад, дать постоять несколько минут, перемешать до однородности.

Сливки и шоколад. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Корж можно разрезать на несколько частей, на 2 или 3, по вашему желанию.

Шоколадный бисквит. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можно просто срезать шапочку, а на коржи не разрезать, чтобы показать текстуру торта во всей красе.

Шоколадный крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если будете разрезать корж на несколько частей, то приготовьте 2-ю порцию шоколадного ганаша.

Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазываем коржи, бока и верх торта ганашем. Торт получается очень вкусным влажным с интенсивным шоколадным вкусом.

Готовый торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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