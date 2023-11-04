Идеальный рецепт шоколадного торта — видео

Очень простой шоколадный торт, ничего взбивать не нужно
Легендарный шоколадный торт на раз, два, три, с которым справится даже ребенок. Ничего взбивать не надо, можно обойтись даже без миксера. Торт получается очень вкусным с насыщенным шоколадным вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- форма для запекания диаметром 21 см;
- мука 230 г;
- какао 65 г;
- сахар 280 г;
- соль 1 ч.л;
- разрыхлитель 10 г (вместо разрыхлителя можно взять 7 г соды и 1 ст.л. винного уксуса);
- молоко 260 г;
- растительное масло без запаха 60 г;
- сливочное масло 60 г (комнатной температуры);
- яйцо крупное 2 шт;
- ванильный сахар 8 г.
Для шоколадного ганаша (если хотите разрезать корж на несколько частей и смазать ганашем, то увеличьте количество сливок и шоколада в 2 раза, т.е. 240 г сливок и 240 г черного шоколада):
- сливки 33% 120 г;
- шоколад черный 120 г.
Способ приготовления
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Смешать все сухие ингредиенты — муку, какао, сахар, ванильный сахар, соль, разрыхлитель.
Добавить растительное масло без запаха, сливочное масло, яйца, молоко.
Вылить в форму, выпекать при 160 градусах около 60 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой, при необходимости выпекаем еще.
Готовый корж достаем из формы, упаковываем в пищевую пленку и оставляем минут на 40-60, лучше всего на пару часов, чтобы подсохшая за время выпечки корочка тоже стала влажной и пористой.
Для шоколадного ганаша прогреваем сливки до теплого состояния, залить ими черный шоколад, дать постоять несколько минут, перемешать до однородности.
Корж можно разрезать на несколько частей, на 2 или 3, по вашему желанию.
Можно просто срезать шапочку, а на коржи не разрезать, чтобы показать текстуру торта во всей красе.
Если будете разрезать корж на несколько частей, то приготовьте 2-ю порцию шоколадного ганаша.
Смазываем коржи, бока и верх торта ганашем. Торт получается очень вкусным влажным с интенсивным шоколадным вкусом.
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