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Очень простой шоколадный торт, ничего взбивать не нужно

4 ноября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный рецепт шоколадного торта — видео
Шоколадный торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Легендарный шоколадный торт на раз, два, три, с которым справится даже ребенок. Ничего взбивать не надо, можно обойтись даже без миксера. Торт получается очень вкусным с насыщенным шоколадным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • форма для запекания диаметром 21 см;
  • мука 230 г;
  • какао 65 г;
  • сахар 280 г;
  • соль 1  ч.л;
  • разрыхлитель 10 г (вместо разрыхлителя можно взять 7 г соды и 1 ст.л. винного уксуса);
  • молоко 260 г;
  • растительное масло без запаха 60 г;
  • сливочное масло 60 г (комнатной температуры);
  • яйцо крупное 2 шт;
  • ванильный сахар 8 г.

Для шоколадного ганаша (если хотите разрезать корж на несколько частей и смазать ганашем, то увеличьте количество сливок и шоколада в 2 раза, т.е. 240 г сливок и 240 г черного шоколада):

  • сливки 33% 120 г;
  • шоколад черный 120 г. 

Способ приготовления 

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Смешать все сухие ингредиенты — муку, какао, сахар, ванильный сахар, соль, разрыхлитель.

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Мука и какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить растительное масло без запаха, сливочное масло, яйца, молоко.

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Добавление яиц. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вылить в форму, выпекать при 160 градусах около 60 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой, при необходимости выпекаем еще. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый корж достаем из формы, упаковываем в пищевую пленку и оставляем минут на 40-60, лучше всего на пару часов, чтобы подсохшая за время выпечки корочка тоже стала влажной и пористой.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для шоколадного ганаша прогреваем сливки до теплого состояния, залить ими черный шоколад, дать постоять несколько минут, перемешать до однородности.

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Сливки и шоколад. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Корж можно разрезать на несколько частей, на 2 или 3, по вашему желанию.

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Шоколадный бисквит. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можно просто срезать шапочку, а на коржи не разрезать, чтобы показать текстуру торта во всей красе. 

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Шоколадный крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если будете разрезать корж на несколько частей, то приготовьте 2-ю порцию шоколадного ганаша.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазываем коржи, бока и верх торта ганашем. Торт получается очень вкусным влажным с интенсивным шоколадным вкусом. 

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Готовый торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о простом рецепте медовика за 30 минут, без раскатки лепешек.

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