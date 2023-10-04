Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Дуже простий рецепт квашеної капусти arrow

Дуже простий рецепт квашеної капусти

4 жовтня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Швидкий та легкий рецепт квашеної капусти — відео
Квашена капуста. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Перевірений рецепт неймовірно смачної та хрусткої капусти по-грузинськи з буряком. Дуже просто приготувати, ніяких проблем і завжди смачно виходить. А як виглядає ефектно — гості будуть просто в захваті.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Niko Chachanidze.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • 1,8 кг капусти;
  • буряк 200 г;
  • селера зелена 70 г;
  • перець гострий 1 невеликий стручок;
  • перець горошок 25 шт.;
  • перець запашний 15 шт.;
  • лавровий лист 2 шт.;
  • часник 8 зубчиків;
  • оцет яблучний 2 ст. л.;
  • 2 л гарячої кип'яченої води;
  • сіль 50 г;
  • цукор 20 г.

Спосіб приготування

Спочатку треба нарізати гострий перець і скласти в банку.

null
Червоний перець. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Далі нарізаємо селеру, додаємо її до гострого перцю.

null
Корінь селери. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Потім нам потрібно нарізати зубчики часнику. Додаємо до перцю та селери.

null
Перець і селера. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Додаємо лавровий лист, перець горошком.

null
Нарізаний буряк. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Далі нарізаємо буряки соломкою. Додаємо до наших овочів та спецій.

null
Капуста квадратиками. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Далі потрібно нарізати капусту на квадратики. Закладаємо капусту у банку.

null
Капуста у банку. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Додаємо яблучний оцет. Зверніть увагу, що яблучний оцет у цьому рецепті додається для балансування кислотності. Його можна не додавати, тоді у вас вийде просто квашена капуста.

null
Приготування розсолу. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Далі беремо воду і додаємо сіль та цукор. Цим розсолом заливаємо капусту.

null
Капуста в розсолі. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Капусту щільно притискаємо і закочуємо кришкою. Через добу-дві кришку відкриваємо і залишаємо капусту просто прикритою. Час закваски залежить від температури у приміщенні (в середньому від 5 до 10 днів).

null
Капуста по-грузинськи. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на війну у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз