Швидкий та легкий рецепт квашеної капусти — відео

Дуже простий рецепт квашеної капусти
Перевірений рецепт неймовірно смачної та хрусткої капусти по-грузинськи з буряком. Дуже просто приготувати, ніяких проблем і завжди смачно виходить. А як виглядає ефектно — гості будуть просто в захваті.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Niko Chachanidze.
Вам знадобиться:
- 1,8 кг капусти;
- буряк 200 г;
- селера зелена 70 г;
- перець гострий 1 невеликий стручок;
- перець горошок 25 шт.;
- перець запашний 15 шт.;
- лавровий лист 2 шт.;
- часник 8 зубчиків;
- оцет яблучний 2 ст. л.;
- 2 л гарячої кип'яченої води;
- сіль 50 г;
- цукор 20 г.
Спосіб приготування
Спочатку треба нарізати гострий перець і скласти в банку.
Далі нарізаємо селеру, додаємо її до гострого перцю.
Потім нам потрібно нарізати зубчики часнику. Додаємо до перцю та селери.
Додаємо лавровий лист, перець горошком.
Далі нарізаємо буряки соломкою. Додаємо до наших овочів та спецій.
Далі потрібно нарізати капусту на квадратики. Закладаємо капусту у банку.
Додаємо яблучний оцет. Зверніть увагу, що яблучний оцет у цьому рецепті додається для балансування кислотності. Його можна не додавати, тоді у вас вийде просто квашена капуста.
Далі беремо воду і додаємо сіль та цукор. Цим розсолом заливаємо капусту.
Капусту щільно притискаємо і закочуємо кришкою. Через добу-дві кришку відкриваємо і залишаємо капусту просто прикритою. Час закваски залежить від температури у приміщенні (в середньому від 5 до 10 днів).
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