Швидкий та легкий рецепт квашеної капусти — відео

Квашена капуста. Фото: google

Перевірений рецепт неймовірно смачної та хрусткої капусти по-грузинськи з буряком. Дуже просто приготувати, ніяких проблем і завжди смачно виходить. А як виглядає ефектно — гості будуть просто в захваті.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Niko Chachanidze.

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Вам знадобиться:

1,8 кг капусти;

буряк 200 г;

селера зелена 70 г;

перець гострий 1 невеликий стручок;

перець горошок 25 шт.;

перець запашний 15 шт.;

лавровий лист 2 шт.;

часник 8 зубчиків;

оцет яблучний 2 ст. л.;

2 л гарячої кип'яченої води;

сіль 50 г;

цукор 20 г.

Спосіб приготування

Спочатку треба нарізати гострий перець і скласти в банку.

Червоний перець. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Далі нарізаємо селеру, додаємо її до гострого перцю.

Корінь селери. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Потім нам потрібно нарізати зубчики часнику. Додаємо до перцю та селери.

Перець і селера. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Додаємо лавровий лист, перець горошком.

Нарізаний буряк. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Далі нарізаємо буряки соломкою. Додаємо до наших овочів та спецій.

Капуста квадратиками. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Далі потрібно нарізати капусту на квадратики. Закладаємо капусту у банку.

Капуста у банку. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Додаємо яблучний оцет. Зверніть увагу, що яблучний оцет у цьому рецепті додається для балансування кислотності. Його можна не додавати, тоді у вас вийде просто квашена капуста.

Приготування розсолу. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Далі беремо воду і додаємо сіль та цукор. Цим розсолом заливаємо капусту.

Капуста в розсолі. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Капусту щільно притискаємо і закочуємо кришкою. Через добу-дві кришку відкриваємо і залишаємо капусту просто прикритою. Час закваски залежить від температури у приміщенні (в середньому від 5 до 10 днів).

Капуста по-грузинськи. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.