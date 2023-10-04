Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Очень простой рецепт квашеной капусты arrow

Очень простой рецепт квашеной капусты

4 октября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Быстрый и легкий рецепт квашеной капусты — видео
Квашенная капуста. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Проверенный рецепт невероятно вкусной и хрустящей капусты по-грузински со свеклой. Очень легко приготовить, никаких заморочек и всегда вкусно получается. А как эффектно выглядит — гости будут просто в восторге.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Niko Chachanidze

Читайте также:

Вам  понадобится: 

  • 1,8 кг капусты;
  • свекла 200 г;
  • сельдерей зелёный 70 г;
  • перец острый 1 небольшой стручок;
  • перец горошек 25 шт.;
  • перец душистый 15 шт.;
  • лавровый лист 2 шт.;
  • чеснок 8 зубчиков;
  • уксус яблочный 2 ст. л.;
  • 2 л горячей кипяченой воды;
  • соль 50 г;
  • сахар 20 г.

Способ приготовления 

Для начала нужно нарезать острый перец и сложить в банку. 

null
Красный перец. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Далее нарезаем сельдерей, добавляем его к острому перцу. 

null
Корень сельдерея. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Потом нам необходимо нарезать зубчики чеснока. Добавляем к перцу и сельдерею. 

null
Перец и сельдерей. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Добавляем лавровый лист, перец горошком. 

null
Нарезанный буряк. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Далее нарезаем свеклу соломкой. Добавляем к нашим овощам и специям.  

null
Капуста квадратиками. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Далее нужно нарезать капусту на квадратики. Закладываем капусту в банку.

null
Капуста в банке. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Добавляем яблочный уксус. Обратите внимание, что яблочный уксус в данном рецепте добавляется для балансировки кислотности. Его можно не добавлять, тогда у вас получится просто квашеная капуста.

null
Приготовление рассола. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Далее берем воду и добавляем соль и сахар. Этим рассолом заливаем капусту. 

null
Капуста в рассоле. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Капусту плотно прижимаем и закатываем крышкой.  Через сутки-двое крышку открываем и оставляем капусту просто прикрытой. Время закваски зависит от температуры в помещении (в среднем от 5 до 10 дней).

null
Капуста по-грузински. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Раньше мы писали о квашеных зеленых помидорах с капустой по карпатскому рецепту. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на войну в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз