Быстрый и легкий рецепт квашеной капусты — видео

Очень простой рецепт квашеной капусты
Проверенный рецепт невероятно вкусной и хрустящей капусты по-грузински со свеклой. Очень легко приготовить, никаких заморочек и всегда вкусно получается. А как эффектно выглядит — гости будут просто в восторге.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Niko Chachanidze.
Вам понадобится:
- 1,8 кг капусты;
- свекла 200 г;
- сельдерей зелёный 70 г;
- перец острый 1 небольшой стручок;
- перец горошек 25 шт.;
- перец душистый 15 шт.;
- лавровый лист 2 шт.;
- чеснок 8 зубчиков;
- уксус яблочный 2 ст. л.;
- 2 л горячей кипяченой воды;
- соль 50 г;
- сахар 20 г.
Способ приготовления
Для начала нужно нарезать острый перец и сложить в банку.
Далее нарезаем сельдерей, добавляем его к острому перцу.
Потом нам необходимо нарезать зубчики чеснока. Добавляем к перцу и сельдерею.
Добавляем лавровый лист, перец горошком.
Далее нарезаем свеклу соломкой. Добавляем к нашим овощам и специям.
Далее нужно нарезать капусту на квадратики. Закладываем капусту в банку.
Добавляем яблочный уксус. Обратите внимание, что яблочный уксус в данном рецепте добавляется для балансировки кислотности. Его можно не добавлять, тогда у вас получится просто квашеная капуста.
Далее берем воду и добавляем соль и сахар. Этим рассолом заливаем капусту.
Капусту плотно прижимаем и закатываем крышкой. Через сутки-двое крышку открываем и оставляем капусту просто прикрытой. Время закваски зависит от температуры в помещении (в среднем от 5 до 10 дней).
Раньше мы писали о квашеных зеленых помидорах с капустой по карпатскому рецепту. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.