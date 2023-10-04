Быстрый и легкий рецепт квашеной капусты — видео

Квашенная капуста. Фото: google

Проверенный рецепт невероятно вкусной и хрустящей капусты по-грузински со свеклой. Очень легко приготовить, никаких заморочек и всегда вкусно получается. А как эффектно выглядит — гости будут просто в восторге.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Niko Chachanidze.

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Вам понадобится:

1,8 кг капусты;

свекла 200 г;

сельдерей зелёный 70 г;

перец острый 1 небольшой стручок;

перец горошек 25 шт.;

перец душистый 15 шт.;

лавровый лист 2 шт.;

чеснок 8 зубчиков;

уксус яблочный 2 ст. л.;

2 л горячей кипяченой воды;

соль 50 г;

сахар 20 г.

Способ приготовления

Для начала нужно нарезать острый перец и сложить в банку.

Красный перец. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Далее нарезаем сельдерей, добавляем его к острому перцу.

Корень сельдерея. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Потом нам необходимо нарезать зубчики чеснока. Добавляем к перцу и сельдерею.

Перец и сельдерей. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Добавляем лавровый лист, перец горошком.

Нарезанный буряк. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Далее нарезаем свеклу соломкой. Добавляем к нашим овощам и специям.

Капуста квадратиками. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Далее нужно нарезать капусту на квадратики. Закладываем капусту в банку.

Капуста в банке. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Добавляем яблочный уксус. Обратите внимание, что яблочный уксус в данном рецепте добавляется для балансировки кислотности. Его можно не добавлять, тогда у вас получится просто квашеная капуста.

Приготовление рассола. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Далее берем воду и добавляем соль и сахар. Этим рассолом заливаем капусту.

Капуста в рассоле. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Капусту плотно прижимаем и закатываем крышкой. Через сутки-двое крышку открываем и оставляем капусту просто прикрытой. Время закваски зависит от температуры в помещении (в среднем от 5 до 10 дней).

Капуста по-грузински. Фото: YouTube @NikoChachanidze

Раньше мы писали о квашеных зеленых помидорах с капустой по карпатскому рецепту. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.