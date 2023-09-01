Сало з лавром листям, як в Карпатах — відео рецепт

Духмяне сало, запечене зі спеціями за карпатським рецептом
Справжня зірка української національної кухні — духмяне сало з лавровим листом. При запіканні ви отримаєте не тільки неповторний смак, а й смачну скоринку, при цьому рецепт дуже простий та швидкий і не потребує будь-яких попередніх приготувань.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- сало або підчеревина — 800 г;
- часник — 4 зуб.;
- лавровий листок — 8 шт.;
- сіль — 8-10 г;
- коріандр — 0,5 ч.л.;
- зерна гірчиці — 0,5 ч.л..
Спосіб приготування
Для запікання духмяного сала обов'язково знадобиться часник, для цього його потрібно подрібнити. Часник будемо закладати в сало.
Далі беремо 8 штук лаврового листа, його потрібно трохи подрібнити.
Беремо сало з прошарком м'яса, робимо надрізи та кладемо туди часник та лавровий лист.
Далі беремо пів чайної ложки коріандру та пів чайної ложки зерен гірчиці та розтираємо зерна, можна взяти вже у готовому сухому вигляді. Сюди ж додаємо солі.
Перекладаємо сало на підготовлену фольгу та добре натираємо його спеціями.
Лавровий листок, який залишився, також кладемо на фольгу й трохи часнику. Загортаємо сало в фольгу.
Запікати сало потрібно при температурі 180 градусів протягом 40 хвилин.
Раніше ми писали про рецепт маринованого українського сала від діда Кондрата. Мариноване сало — це невід'ємна частина раціону українців.