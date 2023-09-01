Сало з лавром листям, як в Карпатах — відео рецепт

Сало зі спеціями. Фото: YouTube @UkraineFood

Справжня зірка української національної кухні — духмяне сало з лавровим листом. При запіканні ви отримаєте не тільки неповторний смак, а й смачну скоринку, при цьому рецепт дуже простий та швидкий і не потребує будь-яких попередніх приготувань.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

Читайте також:

Вам знадобиться:

сало або підчеревина — 800 г;

часник — 4 зуб.;

лавровий листок — 8 шт.;

сіль — 8-10 г;

коріандр — 0,5 ч.л.;

зерна гірчиці — 0,5 ч.л..

Спосіб приготування

Для запікання духмяного сала обов'язково знадобиться часник, для цього його потрібно подрібнити. Часник будемо закладати в сало.

Шматок сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі беремо 8 штук лаврового листа, його потрібно трохи подрібнити.

Шматок сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Беремо сало з прошарком м'яса, робимо надрізи та кладемо туди часник та лавровий лист.

Спеції для сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі беремо пів чайної ложки коріандру та пів чайної ложки зерен гірчиці та розтираємо зерна, можна взяти вже у готовому сухому вигляді. Сюди ж додаємо солі.

Сало в спеціях. Фото: YouTube @UkraineFood

Перекладаємо сало на підготовлену фольгу та добре натираємо його спеціями.

Сало у фользі. Фото: YouTube @UkraineFood

Лавровий листок, який залишився, також кладемо на фольгу й трохи часнику. Загортаємо сало в фольгу.

Запечене сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Запікати сало потрібно при температурі 180 градусів протягом 40 хвилин.

Запечене сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Раніше ми писали про рецепт маринованого українського сала від діда Кондрата. Мариноване сало — це невід'ємна частина раціону українців.