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Духмяне сало, запечене зі спеціями за карпатським рецептом

1 вересня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Сало з лавром листям, як в Карпатах — відео рецепт
Сало зі спеціями. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Справжня зірка української національної кухні — духмяне сало з лавровим листом. При запіканні ви отримаєте не тільки неповторний смак, а й смачну скоринку, при цьому рецепт дуже простий та швидкий і не потребує будь-яких попередніх приготувань.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • сало або підчеревина — 800 г;
  • часник — 4 зуб.;
  • лавровий листок — 8 шт.;
  • сіль — 8-10 г;
  • коріандр — 0,5 ч.л.;
  • зерна гірчиці — 0,5 ч.л..

Спосіб приготування 

Для запікання духмяного сала обов'язково знадобиться часник, для цього його потрібно подрібнити. Часник будемо закладати в сало. 

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Шматок сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі беремо 8 штук лаврового листа, його потрібно трохи подрібнити. 

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Шматок сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Беремо сало з прошарком м'яса, робимо надрізи та кладемо туди часник та лавровий лист. 

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Спеції для сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі беремо пів чайної ложки коріандру та пів чайної ложки зерен гірчиці та розтираємо зерна, можна взяти вже у готовому сухому вигляді. Сюди ж додаємо солі. 

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Сало в спеціях. Фото: YouTube @UkraineFood

Перекладаємо сало на підготовлену фольгу та добре натираємо його спеціями. 

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Сало у фользі. Фото: YouTube @UkraineFood

Лавровий листок, який залишився, також кладемо на фольгу й трохи часнику. Загортаємо сало в фольгу. 

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Запечене сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Запікати сало потрібно при температурі 180 градусів протягом 40 хвилин. 

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Запечене сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Раніше ми писали про рецепт маринованого українського сала від діда Кондрата. Мариноване сало — це невід'ємна частина раціону українців.

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