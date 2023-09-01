Сало с лавром листьями, как в Карпатах — видео рецепт

Ароматное сало, запеченное со специями по карпатскому рецепту
Настоящая звезда украинской национальной кухни — ароматное сало с лавровым листом. При запекании вы получите не только неповторимый вкус, но и вкусную корочку, при этом рецепт очень простой и быстрый и не требует каких-либо предварительных приготовлений.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- сало или подбрюшина — 800 г;
- чеснок — 4 зуб.;
- лавровый лист — 8 ш.т;
- соль — 8-10 г;
- кориандр — 0,5 ч.л.;
- зерна горчицы — 0,5 ч.л.
Способ приготовления
Для запекания душистого сала обязательно понадобится чеснок, для этого его нужно измельчить. Чеснок будем закладывать в сало.
Далее берём 8 штук лаврового листа, его нужно немного измельчить.
Берем сало с прослойкой мяса, делаем надрезы и кладем туда чеснок и лавровый лист.
Далее берем полчайной ложки кориандра и полчайной ложки зерен горчицы и растираем зерна, можно взять уже в готовом сухом виде. Сюда добавляем соль.
Перекладываем сало на подготовленную фольгу и хорошо натираем специями.
Оставшийся лавровый лист также кладем на фольгу и немного чеснока. Заворачиваем сало в фольгу.
Запекать сало нужно при температуре 180 градусов в течение 40 минут.
Раньше мы писали о рецепте маринованного украинского сала от деда Кондрата. Маринованное сало – это неотъемлемая часть рациона украинцев.