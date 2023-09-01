Сало с лавром листьями, как в Карпатах — видео рецепт

Сало со специями. Фото: YouTube @UkraineFood

Настоящая звезда украинской национальной кухни — ароматное сало с лавровым листом. При запекании вы получите не только неповторимый вкус, но и вкусную корочку, при этом рецепт очень простой и быстрый и не требует каких-либо предварительных приготовлений.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

сало или подбрюшина — 800 г;

чеснок — 4 зуб.;

лавровый лист — 8 ш.т;

соль — 8-10 г;

кориандр — 0,5 ч.л.;

зерна горчицы — 0,5 ч.л.

Способ приготовления

Для запекания душистого сала обязательно понадобится чеснок, для этого его нужно измельчить. Чеснок будем закладывать в сало.

Кусок сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее берём 8 штук лаврового листа, его нужно немного измельчить.

Кусок сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Берем сало с прослойкой мяса, делаем надрезы и кладем туда чеснок и лавровый лист.

Специи для сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее берем полчайной ложки кориандра и полчайной ложки зерен горчицы и растираем зерна, можно взять уже в готовом сухом виде. Сюда добавляем соль.

Сало в специях. Фото: YouTube @UkraineFood

Перекладываем сало на подготовленную фольгу и хорошо натираем специями.

Сало в фольге. Фото: YouTube @UkraineFood

Оставшийся лавровый лист также кладем на фольгу и немного чеснока. Заворачиваем сало в фольгу.

Запеченное сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Запекать сало нужно при температуре 180 градусов в течение 40 минут.

Запеченное сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Раньше мы писали о рецепте маринованного украинского сала от деда Кондрата. Маринованное сало – это неотъемлемая часть рациона украинцев.