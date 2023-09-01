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Ароматное сало, запеченное со специями по карпатскому рецепту

1 сентября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сало с лавром листьями, как в Карпатах — видео рецепт
Сало со специями. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Настоящая звезда украинской национальной кухни — ароматное сало с лавровым листом. При запекании вы получите не только неповторимый вкус, но и вкусную корочку, при этом рецепт очень простой и быстрый и не требует каких-либо предварительных приготовлений.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • сало или подбрюшина — 800 г;
  • чеснок — 4 зуб.;
  • лавровый лист — 8 ш.т;
  • соль — 8-10 г;
  • кориандр — 0,5 ч.л.;
  • зерна горчицы — 0,5 ч.л.

Способ приготовления

Для запекания душистого сала обязательно понадобится чеснок, для этого его нужно измельчить. Чеснок будем закладывать в сало.

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Кусок сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее берём 8 штук лаврового листа, его нужно немного измельчить.

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Кусок сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Берем сало с прослойкой мяса, делаем надрезы и кладем туда чеснок и лавровый лист.

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Специи для сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее берем полчайной ложки кориандра и полчайной ложки зерен горчицы и растираем зерна, можно взять уже в готовом сухом виде. Сюда добавляем соль.

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Сало в специях. Фото: YouTube @UkraineFood

Перекладываем сало на подготовленную фольгу и хорошо натираем специями.

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Сало в фольге. Фото: YouTube @UkraineFood

Оставшийся лавровый лист также кладем на фольгу и немного чеснока. Заворачиваем сало в фольгу.

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Запеченное сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Запекать сало нужно при температуре 180 градусов в течение 40 минут.

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Запеченное сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Раньше мы писали о рецепте маринованного украинского сала от деда Кондрата. Маринованное сало – это неотъемлемая часть рациона украинцев.

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