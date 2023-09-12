Простий рецепт засолки скумбрії — відео

Домашня засолка скумбрії з часником: рецепт вас здивує
Поєднання часнику з рибою звичайно є досить незвичним, але спробувавши цей рецепт ви переконаєтесь в чудовому смаку і полюбите її з першого разу. Головне необхідно правильно рибу очистити та замаринувати, дотримуватися нескладних правил і в результаті отримаєте цікаву страву, яка залишиться у вашій добірці рецептів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- скумбрія 1 кг;
- вода 1 л;
- сіль 60 г;
- цукор 10 г;
- часник 1-2 зубчики;
- зелень кропу до смаку;
- олія 30 г.
Спосіб приготування
Для маринування беремо цілу скумбрію. Спочатку її потрібно очистити, краще рибу чистити поки вона же морожена, тоді руки залишаться чистими.
Відрізаюємо голову та видаляємо нутрощі.
Очищену рибу потрібно гарно промити.
Далі потрібно приготувати маринад. Після того, як очистили всю рибу її потрібно зважити, щоб визначити точну вагу та розрахувати необхідні пропорції солі та цукру для маринаду.
На 1 кг скумбрії знадобиться 1 літр води, 60 грамів солі та 10 грамів цукру.
Обираємо посуд для засолювання риби, щоб вона лежала рівномірно та не мала деформацій під час засолення. Також важливо, щоб маринад повністю покривав рибу.
Заливаємо рибу маринадом накриваємо тарілкою, щоб риба залишалася зануреною в маринаді та відправляємо в холодильник на три доби.
Через три дні дістаємо рибу, вона вже готова до споживання. Але в цьому рецепті для неї готується ще один маринад з часнику.
Спочатку розрізаємо рибу вздовж та видаляємо хребет. Також потрібно видалити всі зайві кістки.
Також з риби необхідно зняти шкірку. Маринування з часником підійде тільки для скумбрії, інші види риби не будуть так гарно поєднуватися.
Далі беремо половину риби та половину зубчика часнику пропущеного через прес та легкими рухами втирамєо в рибу, також знадобиться кріп, його потрібно також додати до риби.
Рибу потрібно нарізати на невеликі шматочки та скласти, наприклад, в глечик. Потім заливаємо олією, таким чином скумбрія буде довше зберігатися.
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