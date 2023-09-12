Простий рецепт засолки скумбрії — відео

Солона риба. Фото: YouTube @UkraineFood

Поєднання часнику з рибою звичайно є досить незвичним, але спробувавши цей рецепт ви переконаєтесь в чудовому смаку і полюбите її з першого разу. Головне необхідно правильно рибу очистити та замаринувати, дотримуватися нескладних правил і в результаті отримаєте цікаву страву, яка залишиться у вашій добірці рецептів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

Читайте також:

Вам знадобиться:

скумбрія 1 кг;

вода 1 л;

сіль 60 г;

цукор 10 г;

часник 1-2 зубчики;

зелень кропу до смаку;

олія 30 г.

Спосіб приготування

Для маринування беремо цілу скумбрію. Спочатку її потрібно очистити, краще рибу чистити поки вона же морожена, тоді руки залишаться чистими.

Чищення риби. Фото: YouTube @UkraineFood

Відрізаюємо голову та видаляємо нутрощі.

Скумбрія в воді. Фото: YouTube @UkraineFood

Очищену рибу потрібно гарно промити.

Очищена риба. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно приготувати маринад. Після того, як очистили всю рибу її потрібно зважити, щоб визначити точну вагу та розрахувати необхідні пропорції солі та цукру для маринаду.

Риба в кастрюлі. Фото: YouTube @UkraineFood

На 1 кг скумбрії знадобиться 1 літр води, 60 грамів солі та 10 грамів цукру.

Тарілка на рибі. Фото: YouTube @UkraineFood

Обираємо посуд для засолювання риби, щоб вона лежала рівномірно та не мала деформацій під час засолення. Також важливо, щоб маринад повністю покривав рибу.

Промаринована риба. Фото: YouTube @UkraineFood

Заливаємо рибу маринадом накриваємо тарілкою, щоб риба залишалася зануреною в маринаді та відправляємо в холодильник на три доби.

Видалення хребта. Фото: YouTube @UkraineFood

Через три дні дістаємо рибу, вона вже готова до споживання. Але в цьому рецепті для неї готується ще один маринад з часнику.

Часник та риба. Фото: YouTube @UkraineFood

Спочатку розрізаємо рибу вздовж та видаляємо хребет. Також потрібно видалити всі зайві кістки.

Риба з часником та кропом. Фото: YouTube @UkraineFood

Також з риби необхідно зняти шкірку. Маринування з часником підійде тільки для скумбрії, інші види риби не будуть так гарно поєднуватися.

Риба в олії. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі беремо половину риби та половину зубчика часнику пропущеного через прес та легкими рухами втирамєо в рибу, також знадобиться кріп, його потрібно також додати до риби.

Рибу потрібно нарізати на невеликі шматочки та скласти, наприклад, в глечик. Потім заливаємо олією, таким чином скумбрія буде довше зберігатися.

Раніше ми писали про рецепт соковитого та смачного курячого філе для здорового харчування. За цим рецептом куряче філе виходить дуже соковитим, оскільки воно готується в смачному соусі.